jueves 04 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de junio de 2026 - 20:04
Deportes.

La Selección Argentina vuelve a la cima del ranking FIFA a días del Mundial 2026

Argentina trepó al 1º lugar del ranking FIFA tras los últimos resultados de Francia y España. Pero hay una maldición que persigue al puntero.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
La albiceleste volvió a estar primero en el ranking FIFA.

La albiceleste volvió a estar primero en el ranking FIFA.

La Selección Argentina volvió a quedar en lo más alto del ranking FIFA en tiempo real y llega al Mundial 2026 con una señal fuerte: el equipo de Lionel Scaloni sigue entre los grandes candidatos a pelear por la Copa del Mundo.

Lee además
Lionel Scaloni 
Deportes.

Lionel Scaloni rompió el silencio antes del Mundial 2026: qué dijo sobre Argentina
Mundial 2026: los números que usarán los jugadores de la selección argentina. 
Fútbol

Mundial 2026: los números que usarán los jugadores de la Selección Argentina

El movimiento se dio después de los últimos resultados internacionales. Francia, que era líder en la actualización oficial de abril, perdió terreno tras caer ante Costa de Marfil, mientras que España también resignó puntos luego de empatar frente a Irak. Con ese panorama, Argentina pasó a ocupar el primer lugar del escalafón en vivo, con una mínima diferencia sobre sus perseguidores.

Argentina, otra vez arriba antes del Mundial

La FIFA había informado en abril que Francia lideraba el ranking, seguida por España y Argentina. En ese mismo informe, el organismo detalló que la clasificación comenzó a actualizarse en tiempo real durante los partidos de selecciones y que la próxima publicación oficial será el 10 de junio de 2026.

Por eso, aunque la tabla oficial todavía espera su próxima actualización, el ranking en vivo ya muestra a la Albiceleste nuevamente en la cima. La diferencia entre Argentina, España y Francia es muy ajustada, por lo que cada amistoso previo al Mundial puede modificar el orden de los principales candidatos.

La “maldición” que rodea al número uno

El dato que genera ruido es histórico: desde que existe el ranking FIFA, ninguna selección que llegó a un Mundial como número uno logró levantar la Copa en esa edición. Brasil, Alemania, España y Francia estuvieron entre los equipos que llegaron como líderes y luego quedaron en el camino.

Más allá de la estadística, Argentina arriba al Mundial con una base consolidada, el respaldo de haber sido campeona en Qatar 2022 y un ciclo que se mantiene competitivo. El desafío será trasladar ese presente al campo de juego y demostrar que el ranking puede marcar favoritismo, pero no define campeones.

La Scaloneta y un desafío enorme

Con Lionel Scaloni al frente y Lionel Messi como gran emblema, la Selección buscará defender la corona en el Mundial 2026. El primer puesto en el ranking refuerza el peso del equipo argentino en la escena internacional, pero también aumenta la expectativa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lionel Scaloni rompió el silencio antes del Mundial 2026: qué dijo sobre Argentina

Mundial 2026: los números que usarán los jugadores de la Selección Argentina

¿Cuánto sale viajar a Kansas para ver el debut de la selección argentina en el Mundial 2026?

Tim Payne, el viral del Mundial que podría llegar al fútbol argentino

Realizaron la "Marcha del Ruido" en Casabindo para alentar a la Selección Argentina

Lo que se lee ahora
Diego Barro. video
Deportes.

Diego Barro tiene 52 años, es abuelo y es el jugador más longevo de la Liga Jujeña

Por  Federico Franco

Las más leídas

Vieja terminal - Imagen creada con IA video
Jujuy.

Lanzan un concurso para renovar la vieja terminal: qué se hará en el lugar

Buscan a dos adolescentes en Jujuy
Jujuy.

Buscan a dos adolescentes en Jujuy: solicitan colaboración para dar con su paradero

Aumento nafta y combustibles video
Jujuy.

Aumentó la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Diego Barro. video
Deportes.

Diego Barro tiene 52 años, es abuelo y es el jugador más longevo de la Liga Jujeña

Jujuy en otoño - Imagen creada con IA
Jujuy.

El NOA presentará temperaturas por encima de lo normal: qué va a pasar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel