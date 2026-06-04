La Selección Argentina vuelve a la cima del ranking FIFA a días del Mundial 2026

La Selección Argentina volvió a quedar en lo más alto del ranking FIFA en tiempo real y llega al Mundial 2026 con una señal fuerte: el equipo de Lionel Scaloni sigue entre los grandes candidatos a pelear por la Copa del Mundo.

El movimiento se dio después de los últimos resultados internacionales. Francia , que era líder en la actualización oficial de abril, perdió terreno tras caer ante Costa de Marfil, mientras que España también resignó puntos luego de empatar frente a Irak. Con ese panorama, Argentina pasó a ocupar el primer lugar del escalafón en vivo, con una mínima diferencia sobre sus perseguidores.

La FIFA había informado en abril que Francia lideraba el ranking, seguida por España y Argentina. En ese mismo informe, el organismo detalló que la clasificación comenzó a actualizarse en tiempo real durante los partidos de selecciones y que la próxima publicación oficial será el 10 de junio de 2026.

Por eso, aunque la tabla oficial todavía espera su próxima actualización, el ranking en vivo ya muestra a la Albiceleste nuevamente en la cima. La diferencia entre Argentina, España y Francia es muy ajustada, por lo que cada amistoso previo al Mundial puede modificar el orden de los principales candidatos.

La “maldición” que rodea al número uno

El dato que genera ruido es histórico: desde que existe el ranking FIFA, ninguna selección que llegó a un Mundial como número uno logró levantar la Copa en esa edición. Brasil, Alemania, España y Francia estuvieron entre los equipos que llegaron como líderes y luego quedaron en el camino.

Más allá de la estadística, Argentina arriba al Mundial con una base consolidada, el respaldo de haber sido campeona en Qatar 2022 y un ciclo que se mantiene competitivo. El desafío será trasladar ese presente al campo de juego y demostrar que el ranking puede marcar favoritismo, pero no define campeones.

La Scaloneta y un desafío enorme

Con Lionel Scaloni al frente y Lionel Messi como gran emblema, la Selección buscará defender la corona en el Mundial 2026. El primer puesto en el ranking refuerza el peso del equipo argentino en la escena internacional, pero también aumenta la expectativa.