Tim Payne, el viral del Mundial que podría llegar al fútbol argentino

El defensor de Nueva Zelanda habló y se refirió al inesperado fenómeno que multiplicó sus seguidores en las redes sociales antes del Mundial 2026. (Foto: EFE) La esposa de Tim Payne se sumó al furor y cantó la cumbia argentina viral

Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, pasó de ser uno de los jugadores menos conocidos del Mundial 2026 a convertirse en un fenómeno viral con millones de seguidores, y ahora su nombre también empezó a sonar en el fútbol argentino. Según reveló el periodista Daniel Avellaneda en Radio Rivadavia, Deportivo Riestra evalúa presentar una propuesta formal por el futbolista oceánico.

El caso Payne comenzó como una campaña en redes sociales impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “El Scarso”, quien buscó al jugador menos seguido entre los convocados al Mundial. El elegido fue el defensor neozelandés, que tenía menos de 5 mil seguidores en Instagram y, en pocos días, pasó a tener millones.

Del anonimato a fenómeno mundial Payne tiene 32 años, juega en Wellington Phoenix y forma parte de la selección de Nueva Zelanda. Hasta hace algunas semanas era un nombre conocido principalmente en su país, pero la movida argentina lo convirtió en una de las figuras inesperadas de la previa mundialista.

La campaña explotó en redes: miles de usuarios comenzaron a seguirlo, comentar sus publicaciones y transformarlo en una especie de “jugador adoptado” por los hinchas argentinos. El propio futbolista agradeció públicamente el apoyo y hasta respondió con mensajes en español, lo que alimentó todavía más el fenómeno.

esposa de Tim Payne La esposa de Tim Payne se sumó al furor y cantó la cumbia argentina viral El interés de Deportivo Riestra La historia podría tener un capítulo inesperado en Argentina. De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, Deportivo Riestra sigue de cerca al defensor y analiza hacer una oferta para incorporarlo. El interés tendría una doble lectura: por un lado, lo futbolístico, ya que Payne es un defensor con experiencia internacional y presencia en una Copa del Mundo; por otro, el impacto mediático que podría generar su llegada a la Liga Profesional después del fenómeno viral que lo vinculó directamente con el público argentino. Lo más importante Tim Payne es defensor de Nueva Zelanda y juega en Wellington Phoenix.

Se volvió viral por una campaña del influencer argentino Valen Scarsini.

Pasó de tener menos de 5 mil seguidores a sumar millones en Instagram.

Deportivo Riestra evalúa presentar una propuesta formal por el jugador.

El interés combina lo deportivo con el impacto mediático del fenómeno.

Payne es una de las historias más curiosas de la previa del Mundial 2026.

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