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1 de junio de 2026 - 11:46
Deportes.

La esposa de Tim Payne se sumó al furor y cantó la cumbia argentina viral

Michelle Peters lo celebró en redes con un video, mientras el defensor ya supera los 3 millones de seguidores impulsado por la movida que nació en Argentina.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El divertido video que publicó la esposa de Tim Payne para agradecerle a los argentinos por el furor del futbolista zelandés.

El divertido video que publicó la esposa de Tim Payne para agradecerle a los argentinos por el furor del futbolista zelandés.

El caso viral de Tim Payne, defensor del seleccionado de Nueva Zelanda, sumó un nuevo episodio llamativo luego de que pasara de unos 5.000 seguidores a superar los tres millones en muy poco tiempo. El impacto generado por la comunidad digital argentina creció a tal punto que el jugador ya cuenta con una canción de cumbia dedicada.

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Además, la reacción de su esposa a través de sus redes sociales terminó de encender aún más el entusiasmo de los fanáticos.

El divertido video que publicó la esposa de Tim Payne para agradecerle a los argentinos.

La cumbia argentina que conquistó el vestuario de Nueva Zelanda

La movida viral se inició a partir de una acción del influencer argentino Valen Scarsini, aunque el impulso decisivo llegó después de la intervención del creador de contenido @che_soyjuan.

Fue él quien lanzó “No Payne, No Gain”, una cumbia con tono humorístico que se volvió rápidamente popular, en la que se exagera el esfuerzo del defensor y se lo vincula de forma paródica con grandes figuras del fútbol internacional.

El tema musical llegó rápidamente hasta la pareja del jugador, Michelle Peters, y su respuesta no se hizo esperar. En un video que acumuló miles de interacciones en poco tiempo, se la observa bailando, entonando con acento caribeño y disfrutando del ritmo argentino desde el interior de un auto, mientras expresa sorpresa ante la creatividad desatada en torno al futbolista.

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“Son unos genios, no he parado de cantarla y de reírme con todos los comentarios”, escribió divertida en su cuenta de Instagram.

Michelle Peters, la foto costarricense que interpreta el humor de la Scaloneta

La respuesta cómplice al video tiene como protagonista a Michelle Peters, pareja de Tim Payne. Originaria de Costa Rica, se desempeña como fotógrafa profesional y actualmente reside junto al futbolista en Wellington, donde comparten su vida cotidiana.

Su procedencia latinoamericana fue determinante para que el fenómeno terminara de despegar: a diferencia del propio defensor, ella captó de inmediato el tono irónico, el código humorístico y el afecto característico de la hinchada argentina.

Michelle Peters agradeció por el cariño para Tim Payne y cantó la cumbia 'No Payne, No Gain'.

Con plena conciencia de que para su esposo todo este fenómeno representa un fuerte choque cultural, Michelle bromeó en redes sobre cómo viven la repentina exposición mediática dentro de su intimidad: “Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí. Gracias por adoptarlo Latam y darle tanto amor. ¡Me lo cuidan mucho!”.

Mientras Payne centra su atención en el estreno mundialista de Nueva Zelanda ante Irán el próximo 15 de junio, la cumbia argentina continúa resonando en Oceanía, conectando dos universos distintos a través del algoritmo y de una esposa que se sumó al ritmo con entusiasmo.

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