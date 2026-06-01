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1 de junio de 2026 - 10:42
Deportes.

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy: la cargada agenda del Lobo en junio

Después de Copa Argentina, Gimnasia de Jujuy tendrá una cargada agenda de la Primera Nacional durante junio.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy

La agenda de Gimnasia de Jujuy en junio tendrá cuatro partidos por la Primera Nacional, luego del cruce ante Belgrano de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina. El equipo de Hernán Pellerano volverá a jugar por el torneo de ascenso ante Atlanta, en Villa Crespo.

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La agenda de Gimnasia de Jujuy en junio

El Lobo volverá a jugar fuera de casa el sábado 6 de junio, cuando visite a Atlanta desde las 13 horas. El partido tendrá un condimento especial, ya que será el cruce entre los hermanos Pellerano.

  • Sábado 6 de junio: Atlanta - visitante - 13 horas
  • Sábado 13 de junio: San Martín de San Juan - local - 20 horas
  • Miércoles 17 de junio: Nueva Chicago - local - 15 horas - partido reprogramado por Copa Argentina
  • Domingo 21 de junio: Güemes - visitante - horario a confirmar - partido reprogramado por paro de AFA
Gimnasia de Jujuy

Cómo está Gimnasia de Jujuy en la tabla

Gimnasia de Jujuy no disputó la Fecha 16 de la Primera Nacional porque tenía programado el partido de Copa Argentina ante Belgrano.

Con ese encuentro menos, el equipo de Hernán Pellerano quedó en el segundo lugar de la Zona B. La punta quedó en manos de Atlanta, que también será su próximo rival en el torneo.

Primera Nacional, tabla de posiciones

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