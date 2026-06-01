Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy: la cargada agenda del Lobo en junio

Gimnasia de Jujuy

La agenda de Gimnasia de Jujuy en junio tendrá cuatro partidos por la Primera Nacional, luego del cruce ante Belgrano de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina. El equipo de Hernán Pellerano volverá a jugar por el torneo de ascenso ante Atlanta, en Villa Crespo.

La agenda de Gimnasia de Jujuy en junio El Lobo volverá a jugar fuera de casa el sábado 6 de junio, cuando visite a Atlanta desde las 13 horas. El partido tendrá un condimento especial, ya que será el cruce entre los hermanos Pellerano.

Después, Gimnasia de Jujuy tendrá dos partidos seguidos como local y cerrará la primera rueda visitando a Güemes de Santiago del Estero. La agenda completa:

Sábado 6 de junio: Atlanta - visitante - 13 horas

Atlanta - visitante - 13 horas Sábado 13 de junio: San Martín de San Juan - local - 20 horas

San Martín de San Juan - local - 20 horas Miércoles 17 de junio: Nueva Chicago - local - 15 horas - partido reprogramado por Copa Argentina

Nueva Chicago - local - 15 horas - partido reprogramado por Copa Argentina Domingo 21 de junio: Güemes - visitante - horario a confirmar - partido reprogramado por paro de AFA Gimnasia de Jujuy

Cómo está Gimnasia de Jujuy en la tabla Gimnasia de Jujuy no disputó la Fecha 16 de la Primera Nacional porque tenía programado el partido de Copa Argentina ante Belgrano. Con ese encuentro menos, el equipo de Hernán Pellerano quedó en el segundo lugar de la Zona B. La punta quedó en manos de Atlanta, que también será su próximo rival en el torneo. Primera Nacional, tabla de posiciones

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.