Asesinaron a un hombre en Alto Comedero: su pareja está detenida

Un hombre de 37 años murió este domingo luego de recibir una herida de arma blanca en el pecho durante un violento episodio registrado en el sector de las 47 Hectáreas, en Alto Comedero . El caso quedó bajo investigación judicial y es analizado por personal especializado de la Brigada de Investigaciones.

Policiales. Alto Comedero: manejaba alcoholizado, perdió el control y chocó contra un poste

De acuerdo con los primeros datos conocidos, una mujer de 37 años se presentó ante efectivos de la Policía de la Provincia para solicitar ayuda y denunció que sufría una agresión por parte de su pareja.

Tras recibir el pedido de asistencia, los efectivos se dirigieron al lugar señalado e iniciaron las actuaciones correspondientes. En ese contexto, procedieron a demorar al hombre señalado por la denunciante.

Sin embargo, durante la intervención, la mujer habría manifestado que agredió a su pareja con un arma blanca, lo que generó la inmediata intervención del personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que ya trabajaba en las inmediaciones por otro requerimiento.

Los intentos de asistencia médica

Al arribar al lugar, los profesionales de la salud encontraron al hombre con una herida en la zona del pecho. De inmediato comenzaron las tareas de asistencia y reanimación.

Las maniobras de reanimación cardiopulmonar se extendieron durante varios minutos. Pese a los esfuerzos realizados por el equipo sanitario, el hombre falleció en el lugar.

La situación fue informada de manera inmediata al fiscal competente, quien tomó intervención para coordinar las primeras medidas judiciales vinculadas al caso.

Ante el nuevo panorama, el representante del Ministerio Público de la Acusación dispuso la demora de la mujer mientras avanzan las actuaciones para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Además, ordenó la realización de la autopsia correspondiente, procedimiento que permitirá incorporar elementos relevantes a la investigación.