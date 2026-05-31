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31 de mayo de 2026 - 12:06
Deportes.

El Carmen Básquet cerró la fase regular con puntaje perfecto

El Carmen Básquet venció 76-65 a Talleres de Tafí Viejo en una definición apasionante y cerró la fase regular con 14 triunfos en 14 partidos.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El Carmen Básquet cerró la fase regular con puntaje perfecto.

El Carmen Básquet cerró la fase regular con puntaje perfecto.

El Carmen Básquet escribió una nueva página en su gran campaña dentro de La Liga Federal. En un encuentro de alta intensidad disputado en el Polideportivo Marcelo Palentini, el conjunto jujeño derrotó a Talleres de Tafí Viejo por 76 a 65 tras un tiempo suplementario y aseguró el primer puesto de la Conferencia NOA con una marca perfecta.

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La victoria llegó luego de una noche exigente, en la que ninguno de los dos equipos logró sacar una diferencia determinante durante los 40 minutos reglamentarios. Recién en el alargue, el elenco local encontró su mejor versión para inclinar definitivamente la balanza y desatar el festejo de los hinchas que colmaron las tribunas.

Un partido parejo desde el comienzo

El duelo comenzó con un trámite equilibrado y muy disputado. El conjunto carmense logró imponerse en el primer cuarto por 15 a 12 gracias a una defensa ordenada y a una buena selección de tiros en ataque.

La tendencia se mantuvo durante el segundo parcial. Aunque Talleres mostró variantes para mantenerse cerca en el marcador, El Carmen volvió a quedarse con el segmento por 16 a 15 y llegó al descanso largo con una ventaja mínima.

El desarrollo cambió después del entretiempo. El equipo tucumano elevó su intensidad, encontró respuestas ofensivas y ganó el tercer período por 17 a 11, situación que dejó el marcador abierto y generó incertidumbre para el cierre.

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El Carmen Básquet cerró la fase regular con puntaje perfecto.

El Carmen Básquet cerró la fase regular con puntaje perfecto.

La reacción y un cierre dramático

Durante los últimos diez minutos del tiempo reglamentario, El Carmen recuperó protagonismo. El equipo local ajustó detalles defensivos y logró controlar mejor las acciones para quedarse con el parcial por 14 a 12.

Sin embargo, la paridad marcó el desarrollo del encuentro hasta los segundos finales. Ninguno de los dos conjuntos logró romper la igualdad y el tablero señaló un empate en 56 puntos, obligando a disputar un suplementario.

La tensión se trasladó entonces al tiempo extra, donde la exigencia física y la concentración pasaron a ocupar un papel determinante en cada posesión.

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El Carmen Básquet cerró la fase regular con puntaje perfecto.

El Carmen Básquet cerró la fase regular con puntaje perfecto.

El alargue mostró la mejor versión del líder

En los cinco minutos adicionales apareció la jerarquía del conjunto jujeño. Con una defensa firme, mayor intensidad y efectividad en los momentos decisivos, El Carmen dominó claramente el suplementario.

El parcial de 20 a 9 reflejó la superioridad del líder en el tramo final del partido. La diferencia creció con el correr de las posesiones y permitió que el equipo construyera una victoria contundente luego de un encuentro que se mantuvo abierto durante gran parte de la noche.

Entre las actuaciones individuales sobresalió Juan Manuel Rodríguez Llarena, quien lideró la ofensiva local con 24 puntos y además aportó ocho rebotes. En Talleres, el máximo anotador fue Cristian Soria con 19 unidades.

La victoria le permitió a El Carmen Básquet finalizar la fase regular en lo más alto de la Conferencia NOA, sostener su invicto y encarar la próxima instancia del torneo desde una posición de privilegio.

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