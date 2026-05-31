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31 de mayo de 2026 - 12:37
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Corte programado de energía eléctrica este domingo en San Salvador de Jujuy: barrios afectados

Ejesa realizará tareas para optimizar la distribución de energía y pidió tomar precauciones durante los horarios informados.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Inerrupcion programada.

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Interrupción de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy.

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Los trabajos tienen como objetivo optimizar la distribución de energía, mejorar la calidad de tensión en los hogares y reemplazar equipos de protección de la red.

Barrios afectados y horarios

Según el cronograma informado por la empresa, el primer corte será de 8 a 11 horas aproximadamente en el sector B6 del barrio Alto Comedero y zonas aledañas.

En ese sector se reemplazarán equipos y dispositivos vinculados al paso de energía en la red de baja tensión, además de elementos de protección ante tormentas o variaciones eléctricas.

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Interrupción de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy.

Interrupción de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy.

Otro corte en Loteo El Mollar

La segunda interrupción programada será de 12 a 15 horas aproximadamente en Loteo El Mollar y zonas aledañas.

En este caso, Ejesa informó que se realizarán tareas para optimizar la distribución de energía en la red y continuar mejorando la calidad del servicio. También se prevé el cambio de descargadores que protegen la red ante sobretensiones.

Desde la empresa recomendaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante los horarios establecidos.

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Interrupción de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy.

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