Caso Agostina: el fiscal confirmó que los restos son de Agostina Vega

El fiscal Raúl Garzón confirmó que los restos humanos encontrados en un descampado de Córdoba tienen “un 98% de posibilidades” de pertenecer a Agostina Vega , la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía una semana. La causa tiene como único detenido a Claudio Barrelier, señalado como la última persona que estuvo con la menor antes de su desaparición.

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La conferencia de prensa se realizó en medio de una fuerte conmoción por el hallazgo. Desde el inicio, Garzón pidió “suma prudencia y respeto” por tratarse de una víctima menor de edad. “ Toda pregunta que afecte el respeto de un niño no será bien recibida ”, advirtió ante los medios.

“Con enorme dolor debo informar que encontramos restos humanos que en un 98 % creemos que son de Agostina” , continuó. “Toda la prueba condujo a este lugar”, dijo sobre el descampado en barrio Ampliación Ferreyra.

Durante su exposición, el fiscal fue contundente al describir el estado de la causa. “Estamos frente a un homicidio y un imputado”, afirmó, aunque remarcó que la investigación continúa y que no puede haber nuevas acusaciones sin pruebas que las respalden.

“No existe imputación sin una investigación y pruebas medidas que lo permitan”, sostuvo Garzón al ser consultado por la posibilidad de que haya otras personas involucradas. En principio, aclaró que no tienen vinculado a un coautor del hecho.

El fiscal también confirmó que el detenido será llamado nuevamente a indagatoria y que se encontraron pruebas en la casa de Barrelier. Además, indicó que el Ford Ka negro está vinculado a la investigación.

“No existe imputación sin una investigación y pruebas medidas que lo permitan” “No existe imputación sin una investigación y pruebas medidas que lo permitan”

“La encontramos como a un clavo en un pajar”

Garzón describió la magnitud del operativo y aseguró que Agostina fue buscada “en todo el país”. Sobre el hallazgo, expresó una de las frases más fuertes de la conferencia: “La encontramos como a un clavo en un pajar”.

El operativo se había concentrado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba, luego de que una cámara de seguridad registrara en esa zona el Ford Ka negro vinculado al detenido. Por ese dato, la fiscalía ordenó rastrillar un área de unas 200 hectáreas, con la participación de personal especializado, drones y perros entrenados.

El fiscal sostuvo que el hallazgo permite iniciar otra etapa para la familia:

“El hallazgo de Agostina nos permite comenzar, con profundo respeto, el duelo de sus padres”. “El hallazgo de Agostina nos permite comenzar, con profundo respeto, el duelo de sus padres”.

El celular y los movimientos posteriores

Entre los datos relevantes de la causa, Garzón señaló que el celular de Agostina reveló ubicaciones donde fue activado después del crimen. Ese elemento forma parte de las pericias que buscan reconstruir qué ocurrió desde la noche en la que la adolescente fue vista por última vez.

También confirmó que el principal sospechoso salió de su vivienda en varias oportunidades después de la desaparición de Agostina. Según indicó, incluso llegó a hablar con el padre de la adolescente y “logró hasta casi darle una explicación”.

Sobre el análisis de teléfonos secuestrados, el fiscal aclaró que se trata de medidas habituales dentro de una investigación de estas características. “Tengo muchísimos celulares secuestrados”, explicó.

"Se encontraron evidencias de amplio valor probatorio en la casa de Barrelier"

Durante la conferencia de prensa, el fiscal Raúl Garzón confirmó que la escena del crimen sería la casa en la que se vio entrar a Agostina: "Se encontraron evidencias de amplio valor probatorio en la vivienda de Barrelier y no se registró que la joven saliera de ahí desde el sábado a la noche".

En paralelo, sostuvo que el principal sospechoso sí salió de su vivienda en varias oportunidades después de la desaparición de Agostina Vega.

El móvil sigue bajo investigación

Garzón remarcó que el móvil del crimen todavía es materia de investigación. “El móvil es motivo de investigación, porque el móvil es el contexto de por qué estaba Agostina en ese lugar ese día”, señaló.

También indicó que el entorno familiar y no familiar de la adolescente fue investigado desde el primer día. “El entorno familiar y no familiar es enormemente investigado desde el primer día”, afirmó.

En relación con cómo llegó la menor a la casa del detenido, el fiscal expresó: “Evidentemente Agostina fue voluntariamente a la casa”. De todos modos, aclaró que eso no cambia el eje de la investigación, que ahora se concentra en el homicidio y en la responsabilidad penal del imputado.

"Evidentemente Agostina fue voluntariamente a la casa” "Evidentemente Agostina fue voluntariamente a la casa”

“Esto no es mérito, es deber”

Al ser consultado por el trabajo realizado, Garzón pidió no presentar el hallazgo como un logro. “Esto no es mérito, es deber. Hoy tenemos dolor”, expresó.

El fiscal también hizo un fuerte llamado a la responsabilidad mediática: “Las familias no se deben enterar de nada por los medios. Entiendo el interés periodístico, ¿pero y los seres humanos?”.

La causa sigue bajo investigación y se aguardan los resultados definitivos de las pericias forenses para confirmar oficialmente la identidad de los restos y avanzar en la reconstrucción final del crimen.

Lo más importante que dijo el fiscal Raúl Garzón