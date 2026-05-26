Gimnasia de Jujuy vs Belgrano de Córdoba por Copa Argentina: dónde ver en vivo, horario y formaciones

El partido entre Gimnasia de Jujuy y Belgrano de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina se jugará finalmente en Santiago del Estero. La organización confirmó que el cruce es este sábado 30 de mayo en el Estadio Madre de Ciudades, con una modificación en el horario previsto inicialmente.

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Deportes. Belgrano hizo un pedido para cambiar la sede contra Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina

Según confirmó este miércoles la Copa Argentina, el partido entre el Lobo y el Pirata se disputará a las 15.30 y no a las 15, como estaba programado en un principio.

El escenario será el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, sede que ya estaba prevista para el encuentro.

El pedido de Belgrano para cambiar la sede

La oficialización se conoció luego de que desde Belgrano informaran que habían solicitado trasladar el partido a Córdoba, con la intención de jugarlo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

“Hicimos la gestión para traer el partido a Córdoba y que nuestra gente pueda celebrar como corresponde en mayor número. Pero sabemos que está difícil”, confiaron desde Belgrano a La Voz.

Finalmente, el pedido no modificó la sede y el cruce ante Gimnasia de Jujuy se jugará en Santiago del Estero.

Gimnasia de Jujuy Belgrano

El árbitro del partido

Daniel Zamora será el árbitro del encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Belgrano.

En la terna arbitral estará acompañado por Hugo Páez como asistente 1 y Federico Cano como asistente 2. En tanto, Julián Beligoy será el cuarto árbitro.

Cómo formarían Gimnasia de Jujuy y Belgrano de Córdoba

La probable formación de Gimnasia de Jujuy, por la Copa Argentina

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. El posible once inicial podría ser: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Martín Lazarte; David Gallardo, Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Molina; Abel Argañaráz; Cristian Menéndez. DT: Hernán Pellerano.

El posible once de Belgrano vs. Gimnasia (J), por la Copa Argentina

Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Francisco González Metilli, Ramiro Hernandes, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Franco Vázquez; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

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