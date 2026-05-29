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29 de mayo de 2026 - 17:49
Deportes.

¿Gimnasia de Jujuy le hará pasillo a Belgrano campeón? Qué dijo Pellerano

El DT del Lobo se refirió al reconocimiento para Belgrano, reciente campeón del fútbol argentino, antes del duelo por Copa Argentina de este sábado.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Hernán Pellerano habló sobre el reconocimiento a Belgrano (Foto hecha con IA)

Hernán Pellerano habló sobre el reconocimiento a Belgrano (Foto hecha con IA)

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El puntero de la zona B de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy enfrentará a Belgrano de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina y en la previa del partido, el técnico del lobo Hernán Pellerano, fue consultado por un tema particular: si el plantel jujeño le hará pasillo al reciente campeón del fútbol argentino.

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El encuentro se jugará este sábado 30 de mayo, desde las 15.30, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El cruce corresponde a los 16avos de final de la Copa Argentina y tendrá al Lobo frente a un Belgrano que llega con el impulso de haberse consagrado campeón del Torneo Apertura 2026.

Qué dijo Pellerano sobre el pasillo a Belgrano

En comunicación telefónica con Cadena 3 de Córdoba, el entrenador de Gimnasia de Jujuy, Hernán Pellerano, fue consultado sobre la posibilidad de realizar un reconocimiento al plantel de Belgrano antes del partido.

“Me dijeron algo, nosotros no tenemos problema, hay que felicitarlo al campeón, hizo un gran campeonato, lo ganó muy bien y desde nosotros las felicitaciones van a estar”, expresó el DT del Lobo.

En esa línea, Pellerano dejó en claro que no habría inconvenientes en tener un gesto deportivo con el equipo cordobés: “Tengo mucha gente querida en el plantel de Belgrano. Felicitarlos en pasillo o con un abrazo no nos va a molestar. Son justos campeones y hay que reconocérselo”.

El Lobo va por el golpe en Copa Argentina

Más allá del posible pasillo o saludo al campeón, Gimnasia de Jujuy tendrá por delante un desafío importante ante un rival de Primera División y en un contexto especial para Belgrano, que llega motivado por su reciente título.

El equipo jujeño buscará avanzar a la próxima instancia de la Copa Argentina en un partido que se disputará en Santiago del Estero.

Belgrano arrastra 22 años sin ganarle a Gimnasia de Jujuy

La estadística fue difundida por la cuenta deportiva Deportes Entre Líneas, que repasó el historial reciente entre ambos clubes y remarcó que el encuentro del fin de semana será el primer mano a mano entre los dos.

La racha negativa: ocho partidos sin triunfos

Según el informe compartido en redes sociales, Belgrano acumula ocho partidos sin ganarle a Gimnasia de Jujuy, con el siguiente balance:

  • 4 empates
  • 4 derrotas

Además, detallaron que el último triunfo de Belgrano ante el Lobo fue en 2004.

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