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30 de mayo de 2026 - 21:50
Salud.

Aumentan los casos de gripe en Jujuy por el frío: cómo prevenirla

La llegada de las bajas temperaturas favorece la circulación de virus respiratorios. Recomiendan vacunación, ventilación y medidas de prevención.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Gripe.

Gripe.

La llegada del frío ya se refleja en los consultorios y centros de salud de Jujuy. Durante las últimas semanas se registró un incremento sostenido de cuadros respiratorios, una situación habitual para esta época del año que encuentra un escenario propicio para la propagación de virus debido a la permanencia en espacios cerrados y con escasa ventilación.

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La médica neumonóloga Laura Clivio (MP 141062) explicó que el fenómeno responde principalmente a los cambios de hábitos que acompañan a las bajas temperaturas. “En las temporadas de frío nos encerramos y la circulación de virus respiratorios aumenta en la población de forma exponencial. Está relacionado con el encierro y la conservación de las microgotas que favorecen la diseminación de virus respiratorios”, señaló.

La especialista remarcó que el incremento de casos era esperable para esta época del año y aseguró que la tendencia ya se observa en la provincia.

Un aumento sostenido desde hace semanas

Embed - LAURA CLIVIO - NEUMONÓLOGA

Según indicó Clivio, el crecimiento de las consultas vinculadas a enfermedades respiratorias no apareció de manera repentina, sino que forma parte de una curva ascendente que se mantiene desde hace varios meses en todo el país.

“Hace casi diez semanas hay un aumento sostenido de casos. Todavía estamos en zona de seguridad y no llegamos a un brote”, afirmó.

El comportamiento epidemiológico coincide con lo que suele ocurrir durante el otoño y el invierno, cuando las personas permanecen más tiempo en ambientes cerrados, lo que facilita la transmisión de virus entre familiares, compañeros de trabajo y estudiantes.

A pesar del incremento de cuadros respiratorios, la profesional aclaró que actualmente no se observa una circulación importante del virus sincicial respiratorio, uno de los agentes que suele afectar especialmente a niños pequeños y adultos mayores.

La preocupación por la caída en la vacunación

Otro de los puntos que generan inquietud entre los especialistas es la disminución de las coberturas de vacunación registrada durante los últimos años.

“Lo que estamos viendo es que desde 2018 hay un descenso en las tasas de vacunación a nivel mundial. Es fundamental la vacunación para controlar estas enfermedades estacionales que generan complicaciones”, sostuvo Clivio.

La médica recordó que la inmunización permitió controlar enfermedades que durante décadas provocaron importantes problemas sanitarios. “Gracias a la vacunación pudimos controlar enfermedades como el sarampión”, destacó.

Las campañas de vacunación antigripal continúan en distintos puntos de la provincia, especialmente para los grupos considerados de riesgo, entre ellos adultos mayores, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas.

gripe
Gripe.

Gripe.

Las recomendaciones para reducir los contagios

La neumonóloga insistió en la importancia de sostener hábitos simples que ayudan a limitar la circulación viral. “Las medidas que implementamos durante la pandemia deberíamos mantenerlas”, afirmó.

Entre las principales recomendaciones mencionó el lavado frecuente de manos con agua y jabón. En aquellos lugares donde no exista acceso inmediato a estos elementos, sugirió utilizar alcohol en gel para la higiene de las manos.

También destacó la necesidad de mantener una adecuada ventilación de los ambientes cerrados. “En un aula, ventilar durante los recreos disminuye la circulación viral”, explicó.

Respecto al uso de barbijos, indicó que sigue siendo una herramienta útil para personas con enfermedades crónicas o factores de riesgo, especialmente en lugares donde concurren personas enfermas. “Si voy a un médico, llevar barbijo porque hay gente que está enferma”, ejemplificó.

Además, recomendó evitar reuniones sociales, actividades laborales presenciales y el envío de niños a clases cuando presentan síntomas respiratorios. “Si hay síntomas respiratorios no ir a cuestiones sociales, ni a trabajar, no compartir el mate, no mandar los chicos al colegio”, concluyó.

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