Jujuy se suma a la marcha Ni Una Menos: cuándo y dónde se realizará

El próximo 3 de junio volverán a escucharse en las calles de todo el país los reclamos vinculados a la lucha contra la violencia de género. A once años de la primera movilización de Ni Una Menos , organizaciones sociales, colectivos feministas, familiares de víctimas y distintos sectores de la sociedad convocaron a una nueva jornada nacional de marchas y actividades.

Policiales. Asesinaron a un hombre en Alto Comedero: su pareja está detenida

Solidaridad. Una rifa para abrigar corazones: buscan comprar zapatillas para gente en situación de calle de Jujuy

En Jujuy, la convocatoria tendrá como punto de encuentro la Plaza Belgrano desde las 17, donde organizaciones de mujeres y disidencias llamaron a participar de la movilización que recorrerá el centro de San Salvador de Jujuy.

La fecha recuerda la histórica manifestación realizada el 3 de junio de 2015 , que surgió tras el femicidio de Chiara Páez y que marcó un antes y un después en la visibilización de la violencia contra las mujeres en Argentina. Desde entonces, la jornada se convirtió en una referencia para distintas expresiones de reclamo y concientización en todo el territorio nacional.

Se realizó en Jujuy la marcha Ni Una Menos Se realizó en Jujuy la marcha Ni Una Menos

Convocatoria en Plaza Belgrano

La Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy confirmó que la concentración comenzará a las 17 horas en Plaza Belgrano, desde donde partirá la marcha por las calles céntricas de la capital provincial. La convocatoria permanece abierta a toda la comunidad.

El llamado forma parte de una agenda nacional que prevé actividades simultáneas en distintas ciudades argentinas. En cada provincia, las organizaciones locales definirán los recorridos y las consignas que acompañarán la movilización.

Durante los últimos años, el movimiento Ni Una Menos mantuvo su presencia en el espacio público a través de marchas, intervenciones y actos que buscan visibilizar situaciones de violencia y reclamar respuestas frente a esta problemática.

Una fecha que se instaló

La primera marcha de Ni Una Menos reunió a cientos de miles de personas en distintas ciudades del país el 3 de junio de 2015. La convocatoria nació a partir de una iniciativa impulsada por periodistas, escritoras, activistas y familiares de víctimas, que lograron convertir el reclamo en un movimiento de alcance federal.

Con el paso de los años, la fecha quedó incorporada al calendario de movilizaciones sociales de Argentina y cada aniversario reúne a miles de personas en espacios públicos de todo el país.