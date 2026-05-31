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31 de mayo de 2026 - 10:57
Jujuy.

Jujuy se suma a la marcha Ni Una Menos: cuándo y dónde se realizará

El próximo miércoles 3 de junio se realizará una nueva edición de la marcha Ni Una Menos, que tendrá réplicas en todo el país.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Ni una menos.

Ni una menos.

El próximo 3 de junio volverán a escucharse en las calles de todo el país los reclamos vinculados a la lucha contra la violencia de género. A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, organizaciones sociales, colectivos feministas, familiares de víctimas y distintos sectores de la sociedad convocaron a una nueva jornada nacional de marchas y actividades.

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En Jujuy, la convocatoria tendrá como punto de encuentro la Plaza Belgrano desde las 17, donde organizaciones de mujeres y disidencias llamaron a participar de la movilización que recorrerá el centro de San Salvador de Jujuy.

Se realizó en Jujuy la marcha Ni Una Menos
Se realizó en Jujuy la marcha Ni Una Menos

Se realizó en Jujuy la marcha Ni Una Menos

Convocatoria en Plaza Belgrano

La Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy confirmó que la concentración comenzará a las 17 horas en Plaza Belgrano, desde donde partirá la marcha por las calles céntricas de la capital provincial. La convocatoria permanece abierta a toda la comunidad.

El llamado forma parte de una agenda nacional que prevé actividades simultáneas en distintas ciudades argentinas. En cada provincia, las organizaciones locales definirán los recorridos y las consignas que acompañarán la movilización.

Durante los últimos años, el movimiento Ni Una Menos mantuvo su presencia en el espacio público a través de marchas, intervenciones y actos que buscan visibilizar situaciones de violencia y reclamar respuestas frente a esta problemática.

Una fecha que se instaló

La primera marcha de Ni Una Menos reunió a cientos de miles de personas en distintas ciudades del país el 3 de junio de 2015. La convocatoria nació a partir de una iniciativa impulsada por periodistas, escritoras, activistas y familiares de víctimas, que lograron convertir el reclamo en un movimiento de alcance federal.

Con el paso de los años, la fecha quedó incorporada al calendario de movilizaciones sociales de Argentina y cada aniversario reúne a miles de personas en espacios públicos de todo el país.

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