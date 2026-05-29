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29 de mayo de 2026 - 19:43
Deportes.

Hinchas de Gimnasia de Jujuy viajarán desde Córdoba para alentar al Lobo

Integrantes de la Peña Mario Lobo de Córdoba viajarán a Santiago del Estero para apoyar a Gimnasia de Jujuy en la Copa Argentina.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La Peña Mario Lobo de Córdoba viaja a Santiago para acompañar a Gimnasia de Jujuy

La Peña Mario Lobo de Córdoba viaja a Santiago para acompañar a Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy y Belgrano de Córdoba se enfrentarán en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, por los 16avos de final de la Copa Argentina. Los jujeños de la Peña Mario Lobo de Córdoba, estarán presentes.

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“Ya tenemos todo listo”, dijo Sebastián Justiniano, uno de los 140 integrantes de la peña. “Estamos saliendo mañana a la madrugada, porque nosotros tenemos una complicación: salimos de acá junto con la hinchada de Belgrano”.

“Tenemos que prever eso y que ellos también van a estar en los controles en ruta, así que queremos salir antes que ellos”, y destacó que “es un esfuerzo muy grande. Eso también valoro mucho a los chicos que componen la peña”.

Embed - SEBASTIÁN JUSTINIANO – PEÑA MARIO LOBO

Detalló que saldrá un micro de esa provincia y varios autos particulares. “Me asombró que a fin de mes los chicos hayan hecho semejante esfuerzo. Hay chicos que se juntan y están vendiendo empanadas, están haciendo diferentes eventos para juntar el dinero”.

Una multitud de Gimnasia de Jujuy en Santiago

Sobre la expectativa que genera el choque con el campeón del Apertura, Justiano dijo que le sorprendió “la fila de gente que está sacando las entradas en Jujuy y eso lo hace sentir bien a uno que, amen a la situación económica, mucha gente hace el esfuerzo de seguir al club de sus amores.

Gimnasia de Jujuy - Belgrano - IA

Destacó que, en la peña cordobesa del albiceleste, entre “el 80, 85% son chicos estudiantes universitarios. Así que imaginate el esfuerzo que hacen, no solamente económico también, sino de un día no estudiar y organizarse”.

Mario Lobo y la relación con la peña

“Cada vez que nosotros viajamos donde lo encontramos. Mario con la mejor predisposición, la mejor onda, siempre se acerca, nos saluda. Cuando nos juntamos acá, vino y se acercó a donde tenemos nuestra sede de la peña, viene al bar, al bodegón nuestro, así que la mejor onda”.

La Peña Mario Lobo de Córdoba viaja a Santiago para acompañar a Gimnasia de Jujuy
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La Peña Mario Lobo de Córdoba viaja a Santiago para acompañar a Gimnasia de Jujuy

"Una noche fue y nos quedamos charlando hasta tarde, contándonos sus anécdotas de cuando era jugador. Y me gustó porque todos los chicos, la mayoría estudiantes universitarios, le prestaban atención y estaban atentos a lo que él relataba”.

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