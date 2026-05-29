Boca quedó afuera de la Libertadores: los mejores memes y cargadas con críticas al plantel

Los mejores memes de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores.

Boca perdió 1-0 frente a Universidad Católica en La Bombonera y sufrió una histórica eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores , algo que no ocurría desde hacía 32 años . El tanto decisivo fue obra de Clemente Montes a los 33 minutos , luego de definir de derecha en un contraataque iniciado tras un tiro libre favorable al conjunto argentino.

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El conjunto dirigido por Claudio Úbeda no consiguió encontrar los caminos para revertir el resultado y finalizó en la tercera posición del Grupo D con siete unidades . Tras el pitazo final, tanto los jugadores como el cuerpo técnico dejaron el campo en medio de silbidos , mientras desde las tribunas bajó con fuerza el cántico: “ que se vayan todos ”, “ que no quede ni uno solo ”.

La anterior ocasión en la que Boca Juniors no logró superar la fase de grupos de la Copa Libertadores había sido en 1994 , cuando el equipo era conducido por César Luis Menotti . En la actual edición, el arranque había sido prometedor , con puntaje ideal tras las dos primeras fechas, aunque posteriormente el nivel futbolístico sufrió una fuerte caída.

El ciclo de Claudio Úbeda en Boca, seguramente, llegó a su fin con una insólita eliminación de la Copa Libertadores en la Bombonera.

El desarrollo del encuentro mostró a Boca Juniors tomando la iniciativa en los primeros minutos , con aproximaciones protagonizadas por Exequiel Zeballos y Marco Pellegrino . Sin embargo, el equipo volvió a exhibir fragilidad defensiva en las acciones de pelota parada , una falencia que terminó siendo determinante en el gol convertido por Universidad Católica .

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Después de la ventaja conseguida por el conjunto chileno, Boca Juniors apostó reiteradamente al envío de centros al área, teniendo a Exequiel Zeballos como el principal generador de peligro en ataque.

Leandro Paredes no gravitó

Leandro Paredes no logró conducir al equipo con precisión desde el mediocampo, mientras que Tomás Aranda exhibió actitud y carácter, aunque sin efectividad en los metros finales. Ya en el tramo final del encuentro, a Ángel Romero le invalidaron un gol por un fuera de juego muy ajustado, y el arquero Vicente Bernedo evitó el empate al contener sobre la línea un disparo de Paredes.

De esta manera, el primer tramo del año para Boca Juniors concluyó con un balance muy lejos de lo esperado. En el Torneo Apertura, el equipo ya había quedado eliminado en octavos de final frente a Huracán.

El Xeneize tropezó como local 1-0 ante la Universidad Católica y deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana.

Por su parte, Universidad Católica finalizó como líder del Grupo D con 13 puntos, mientras que Cruzeiro terminó segundo con 11 unidades y también logró clasificarse a los octavos de final. Barcelona de Ecuador, en tanto, cerró la zona en el último puesto con apenas tres puntos.

Boca irá al repechaje de la Copa Sudamericana

Boca, al finalizar tercero en su grupo, accedió al repechaje de la Copa Sudamericana, instancia en la que deberá enfrentarse a O’Higgins, equipo que terminó como escolta en su zona dentro de ese certamen. En caso de avanzar, obtendrá un lugar en los octavos de final.

De todos modos, esa posibilidad no logró aliviar el malestar de los hinchas, que se expresaron masivamente en redes sociales con críticas hacia varios jugadores por sus flojos rendimientos, al entrenador Claudio Úbeda —cuyo vínculo contractual está próximo a finalizar— y también al presidente Juan Román Riquelme.

El uruguayo Miguel Merentiel, vencido, tras el triunfo de Universidad Católica en la Bombonera.

Las redes sociales también se llenaron de memes publicados por simpatizantes de River Plate, quienes aprovecharon la eliminación de su eterno rival para ironizar y lanzar burlas. Para muchos, se trató de una especie de desquite luego de las cargadas que habían recibido el domingo por parte de los hinchas de Boca Juniors tras la final perdida frente a Belgrano.

Los mejores memes de la eliminación de Boca

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Embed boca ACABA DE QUEDAR AFUERA DE LA LIBERTADORES MAS FACIL DE LA HISTORIA CONTRA UN CLUB CHILENO, ES EL MEJOR DIA DE MI VIDApic.twitter.com/KI04wnGiQo — Dizzo (@Dizzoo14) May 29, 2026

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