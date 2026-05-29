Copa Argentina: dónde se ubicarán los hinchas de Gimnasia de Jujuy y Belgrano

Hinchas de Gimnasia de Jujuy viajan a Santiago del Estero.

Se conoció el operativo de ubicaciones y accesos para el partido entre Gimnasia de Jujuy y Belgrano de Córdoba , que se jugará por los 16avos de la Copa Argentina en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Deportes. Gimnasia de Jujuy va por la Copa Argentina: "Vamos a hacer nuestro partido"

Deportes. Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina: horarios y lugar

De acuerdo al esquema difundido, los simpatizantes del Lobo tendrán asignado el ingreso por avenida Belgrano , mientras que el público de Belgrano de Córdoba accederá por el sector de avenida Núñez del Prado .

Para la parcialidad de Gimnasia de Jujuy el acceso principal será la zona de avenida Belgrano . Desde allí se organizará el ingreso al estadio para los hinchas jujeños que viajen a Santiago del Estero.

Además, el esquema indica que el hall central, palcos, prensa y personas con discapacidad ingresarán por el acceso HC, también sobre avenida Belgrano.

Copa Argentina - ubicaciones

Ubicaciones por tribuna

Los sectores quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Tribuna Oeste: ingreso por puerta O1, sobre avenida Belgrano.

Tribuna Este: ingreso por puertas E1, E2 y E3, sobre avenida Diego A. Maradona, en sentido sur-norte.

Tribuna Norte: ingreso por puertas N1, N2 y N3, también sobre avenida Diego A. Maradona, en sentido sur-norte.

Tribuna Sur: ingreso por puertas S1, S2 y S3, sobre avenida Núñez del Prado.

Estacionamientos habilitados

El mapa también detalla los accesos a los estacionamientos. El estacionamiento norte tendrá ingreso por avenida Diego A. Maradona, en sentido norte-sur, mientras que el estacionamiento sur será por la misma avenida, pero en sentido sur-norte.

Entradas a la venta en el estadio

Desde Gimnasia de Jujuy informaron cómo será la venta de entradas para el partido ante Belgrano de Córdoba por Copa Argentina mañana sábado.

Las entradas se venderán 3 horas antes del inicio del partido en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.