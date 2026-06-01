Claudio Úbeda deja de ser el entrenador de Boca Juniors

La etapa de Claudio Úbeda al frente de Boca Juniors llegó a su fin . Cuatro días después de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, la dirigencia resolvió no extender el vínculo del entrenador y abrió un nuevo capítulo en la búsqueda de un director técnico para el primer equipo.

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La decisión quedó confirmada luego de una reunión que el entrenador mantuvo con el director deportivo Marcelo Delgado en el predio que el club posee en Ezeiza . Allí se definió que el contrato que vencía el próximo 30 de junio no continuará más allá de esa fecha.

De esta manera, Boca inicia una nueva etapa deportiva en medio de un contexto marcado por resultados que no lograron satisfacer las expectativas de los hinchas ni de la conducción del fútbol profesional.

Úbeda asumió la conducción técnica en octubre de 2025 luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo , una figura histórica para la institución y último entrenador campeón de América con el club.

Durante su gestión dirigió 32 encuentros oficiales entre torneos locales y competencias internacionales. Las estadísticas finales reflejan 17 triunfos, siete empates y ocho derrotas.

Además, el equipo convirtió 45 goles y recibió 22, números que mantuvieron a Boca en puestos de protagonismo durante algunos tramos de la temporada, aunque sin alcanzar los objetivos más importantes que se había planteado la institución.

Claudio Úbeda Claudio Úbeda deja Boca Juniors.

La eliminación que aceleró la decisión

La derrota por 1 a 0 frente a Universidad Católica en La Bombonera marcó el final del recorrido de Boca en la Copa Libertadores y terminó por profundizar una crisis futbolística que ya mostraba señales en las semanas previas.

El conjunto azul y oro acumuló cuatro encuentros consecutivos sin victorias en el certamen continental. En ese tramo sufrió tres derrotas que resultaron determinantes para quedar fuera de competencia antes de los cruces eliminatorios.

La eliminación generó una fuerte reacción entre los hinchas y elevó la presión sobre el cuerpo técnico, que también llegaba golpeado por la caída frente a Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura.

Las palabras de Úbeda tras la derrota

Luego del partido ante Universidad Católica, el entrenador dejó en evidencia su malestar por el resultado y reconoció el difícil momento que atravesaba el equipo.

“En este momento uno no encuentra palabras para decir lo que realmente sentimos en relación a la impotencia que nos da haber avanzado y quedarnos con esa angustia”, expresó en conferencia de prensa.

Consultado sobre la posibilidad de continuar en el cargo, el técnico dejó abierta la puerta a una salida. “Siempre dependemos de los resultados, así que no depende de mí el futuro”, respondió.

Finalmente, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme optó por cerrar el ciclo y avanzar en la búsqueda de un nuevo conductor para el plantel profesional.

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Con la salida de Úbeda confirmada, ahora la atención se centra en el nombre que ocupará el banco de suplentes para afrontar la segunda parte de la temporada.

La dirigencia deberá definir en los próximos días quién conducirá al equipo en un año que todavía presenta desafíos importantes en el ámbito local.

Mientras tanto, el plantel continuará con su preparación a la espera de definiciones sobre el futuro cuerpo técnico y el proyecto deportivo que buscará reposicionar a Boca entre los principales protagonistas del fútbol argentino y sudamericano.