Cancillería difundió las recomendaciones para argentinos que viajen al Mundial 2026

La Cancillería publicó los requisitos para los hinchas que viajen al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina difundió tres manuales informativos destinados a los simpatizantes que tengan previsto viajar al Mundial 2026 . Entre lo dicho por Cancillería , se detallan recomendaciones y advertencias vinculadas con los requisitos de ingreso y la documentación exigida.

También se puntualiza sobre la contratación de asistencia médica , las reglas de comportamiento y los protocolos de seguridad vigentes en Estados Unidos, Canadá y México . Estas pautas tienen como objetivo anticipar a los viajeros sobre eventuales dificultades de tipo legal, sanitario o de organización que puedan surgir durante el desarrollo del certamen.

A los hinchas que tengan previsto asistir al Mundial 2026 , la Cancillería argentina recomienda ingresar al sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores para revisar las guías de viaje correspondientes a Estados Unidos, Canadá y México . Allí se especifican los trámites y requisitos de ingreso para cada país, la obligatoriedad de contar con cobertura médica , sugerencias vinculadas al transporte y la estadía , información sobre el acceso a los estadios y pautas de comportamiento de acuerdo con las leyes vigentes en cada jurisdicción.

La Cancillería argentina difunde guías de viaje para el Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Seguir estas recomendaciones resulta fundamental para evitar inconvenientes migratorios , posibles sanciones , gastos no previstos o complicaciones durante la permanencia en el exterior , según se advirtió oficialmente.

El Mundial de la FIFA 2026 se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 ciudades anfitrionas distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá. De acuerdo con información de la Cancillería argentina, el seleccionado nacional disputará sus encuentros de la fase de grupos en territorio estadounidense, con sedes en Kansas City y Dallas.

El canciller Pablo Quirno publicó en Twitter que ya están en la web del Ministerio las guías de viaje y estadía en Estados Unidos, México y Canadá.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno comunicó a través de su cuenta en la red social X que la elaboración de estas guías fue posible gracias a un trabajo coordinado con embajadas y consulados, con el objetivo de brindar asistencia preventiva a los simpatizantes que viajen al torneo.

Requisitos de ingreso y documentación para el Mundial 2026

Las personas que viajen a Estados Unidos deben contar con pasaporte argentino vigente con una validez mínima de seis meses, además de la visa correspondiente, un ticket de ida y regreso, documentación que acredite medios económicos suficientes y una cobertura de seguro médico completo.

Asimismo, aquellos grupos familiares que ingresen con montos superiores a 10.000 dólares estadounidenses están obligados a declararlos ante las autoridades migratorias. En el caso de menores que viajen sin ambos padres o acompañados solo por uno de ellos, deberán presentar la partida de nacimiento debidamente traducida y las autorizaciones requeridas, conforme a lo establecido en la normativa estadounidense.

Las guías recuerdan, entre otros ítems, la obligación de declarar montos superiores a 10.000 dólares por grupo familiar al ingresar a Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también confeccionó un documento informativo con especificaciones y sugerencias particulares para cada una de las ciudades anfitrionas donde se disputarán los encuentros del Mundial, el cual se encuentra disponible para su consulta en el portal oficial de la Cancillería.

En el caso de Canadá, los ciudadanos argentinos deben tramitar una visa de turismo o bien gestionar una Autorización Electrónica de Viaje (eTA). Este permiso electrónico solo puede ser utilizado por quienes hayan tenido una visa canadiense en los últimos diez años o cuenten actualmente con una visa vigente para ingresar a Estados Unidos.

El acceso a Canadá por avión se encuentra permitido para quienes tramiten la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), mientras que si la entrada se realiza por frontera terrestre o marítima, resulta obligatoria la presentación de visa. Las autoridades recomiendan verificar que la documentación coincida con el medio de ingreso elegido y gestionarla con suficiente anticipación, tal como se detalla en la guía oficial canadiense.

Las entradas se habilitan únicamente en formato digital y por canales oficiales, con advertencias contra reventa y compras informales.

En cuanto a México, la Cancillería argentina establece que es requisito indispensable contar con pasaporte vigente, pasaje de ida y vuelta confirmado, comprobantes de alojamiento pagos o bien una carta de invitación, además de demostrar disponibilidad económica mínima de 500 dólares estadounidenses por persona. A partir del octavo día de permanencia, debe adicionarse un monto de 50 dólares por cada jornada extra de estadía.

Por otra parte, las decisiones de las autoridades migratorias mexicanas son finales: en caso de rechazo de ingreso, la persona debe regresar de inmediato a su país de origen, sin posibilidad de revisión o apelación del dictamen.

Seguro médico y asistencia sanitaria durante el viaje

El requisito de contar con un seguro médico completo se mantiene como condición obligatoria en los tres países, de acuerdo con lo establecido en las guías oficiales de viaje.

En el caso de Estados Unidos, la cobertura debe incluir atención de emergencias, traslados sanitarios, repatriación y asistencia frente a enfermedades preexistentes. Esta exigencia responde al alto costo del sistema de salud, que es de carácter privado, y en el que además pueden aplicarse cargos adicionales conocidos como “copagos”.

México exige acreditación de alojamiento y solvencia mínima, y la negativa de ingreso implica retorno inmediato sin instancia de apelación.

En Canadá, el sistema de salud está reservado únicamente para ciudadanos y residentes, de modo que los visitantes extranjeros deben hacerse cargo por completo de todos los costos médicos que pudieran surgir durante su estadía. La guía consular advierte que una sola jornada en una unidad de cuidados intensivos puede superar los 9.900 dólares estadounidenses, motivo por el cual se insiste en la importancia de contar con un seguro que contemple cobertura para emergencias, hospitalizaciones y enfermedades preexistentes o crónicas.

En el caso de México, contar con un seguro de asistencia médica completo es una condición obligatoria para poder ingresar en calidad de turista. La Cancillería remarca que la atención sanitaria, incluso en establecimientos públicos, no es gratuita y debe abonarse. Asimismo, aconseja llevar consigo las recetas de medicamentos de uso personal y considerar de antemano los posibles gastos derivados de emergencias, internaciones o repatriación.

Seguridad y normas de conducta en las sedes del Mundial 2026

Para el ingreso a Estados Unidos, la guía advierte que existen controles migratorios más estrictos y que incluso con visa aprobada puede producirse una inadmisión al país. El incumplimiento de las disposiciones vigentes puede derivar en sanciones, detenciones o multas, además de consecuencias migratorias.

La orientación incluye pautas de conducta y cumplimiento de leyes locales para reducir riesgos de multas, arrestos o sanciones migratorias.

Por ello, se recomienda respetar en todo momento las indicaciones de las fuerzas de seguridad y evitar firmar cualquier documento cuyo contenido no se comprenda en su totalidad.

En el caso de Canadá, la guía enfatiza la importancia de respetar las normas de convivencia y el código de comportamiento en lugares públicos y en el transporte. Durante los partidos y los denominados Fan Festivals —espacios oficiales de celebración del Mundial de la FIFA— rige una política de tolerancia cero frente a situaciones de acoso, violencia o discriminación.

En cuanto al consumo de alcohol, está sujeto a regulación según la provincia: la edad mínima permitida es de 19 años en Ontario y de 21 en Quebec. Por otro lado, el uso recreativo de cannabis es legal bajo determinadas condiciones, aunque en Quebec su consumo en espacios públicos se encuentra prohibido.

Pablo Quirno.

En México, las condiciones de seguridad pueden diferir significativamente de una zona a otra, dependiendo de la región. Por ello, se recomienda mantener un nivel elevado de precaución en los sectores señalados como sensibles, evitar circular durante la noche y utilizar únicamente servicios de turismo y hospedaje debidamente habilitados y oficiales.

Asimismo, la posesión o el consumo de sustancias ilícitas constituye un delito grave que puede derivar en prisión preventiva. El incumplimiento de la normativa migratoria también puede ocasionar sanciones como detenciones, multas o expulsión inmediata del país. En todos los casos, la responsabilidad recae de manera exclusiva sobre la persona viajera.

Movilidad, alojamiento y recomendaciones logísticas

Durante el desarrollo del torneo, resulta clave organizar con antelación tanto los traslados como el alojamiento. De acuerdo con las recomendaciones oficiales, en Estados Unidos y Canadá se sugiere optar por el transporte público o por aplicaciones autorizadas, ya que los estacionamientos en los estadios son reducidos y la gran cantidad de público provoca un aumento considerable del tránsito en las ciudades sede.

Lionel Messi se sumó a la Selección Argentina en Kansas City.

En el caso de México, la Cancillería aconseja recurrir a taxis habilitados o a plataformas de transporte reconocidas, en particular en los aeropuertos de Ciudad de México y Guadalajara, con el objetivo de prevenir estafas y cobros excesivos.

En la Ciudad de México, las áreas de hospedaje recomendadas incluyen Polanco, Reforma, Condesa y Roma, mientras que en Monterrey se sugiere optar por alojamientos en San Pedro Garza García, considerado uno de los sectores más seguros.

Por otra parte, la licencia de conducir argentina permite manejar de manera temporal en los tres países anfitriones del Mundial. Sin embargo, según lo indicado en las guías oficiales, en determinados estados de Estados Unidos y en las provincias canadienses de Ontario y Quebec se aconseja contar también con el permiso internacional de conducción, acompañado de su correspondiente traducción oficial.

Las multas por infracciones de tránsito o por el uso incorrecto de los vehículos pueden ser elevadas e incluso derivar en la retención temporal del viajero.

La Cancillería publicó los requisitos para los hinchas que viajen al Mundial.

Acceso a estadios y Fan Festivals: lo que hay que saber

El acceso a los estadios estará sometido a controles rigurosos, permitiéndose únicamente el ingreso con bolsos transparentes y prohibiéndose el ingreso de líquidos, objetos metálicos y carteles que no cumplan con la normativa establecida.

Asimismo, las entradas serán exclusivamente en formato digital y solo tendrán validez si fueron adquiridas a través de los canales oficiales de la FIFA. La compra por medios no autorizados puede implicar la pérdida del acceso al evento e incluso la aplicación de sanciones.

Las actividades organizadas en los Fan Festivals exigen inscripción previa, respeto de las reglas establecidas y, en algunos casos, están limitadas a una cantidad máxima de participantes. Se recomienda llegar con antelación a los encuentros y mantener siempre disponible la aplicación oficial de la FIFA para poder exhibir las entradas digitales cuando sea necesario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió en su web tres guías con recomendaciones.

Por otro lado, las autoridades de los tres países anfitriones aplicarán medidas severas frente a la reventa de entradas, conductas violentas, consumo inadecuado de alcohol o el ingreso no autorizado a sectores restringidos.