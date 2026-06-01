El detalle de la habitación de Lionel Messi que ilusionó a los hinchas argentinos

El detalle de la habitación de Messi en el hotel de la selección argentina que causó furor en la previa al Mundial.

Lionel Messi viajó en un vuelo chárter junto a Rodrigo De Paul y ambos integraron el grupo final de futbolistas de la selección argentina en incorporarse a la concentración. Arribaron al Hotel Origin , sede del plantel en la ciudad donde el equipo tendrá su debut frente a la selección de Argelia el martes 16 de junio , desde las 22:00 (hora argentina) .

El capitán argentino, Lionel Messi , aterrizó en el aeropuerto de la ciudad ubicada en el estado de Missouri y fue recibido con un afectuoso abrazo por parte de Marito Di Stéfano , una figura histórica dentro de la delegación de la AFA .

Más tarde, tras trasladarse hasta el lugar de concentración, ingresó al hotel acompañado por Rodrigo De Paul , donde ambos fueron recibidos por Luis Martín , integrante del cuerpo técnico del seleccionado nacional.

El detalle de la habitación de Messi en el hotel de la selección argentina que causó furor en la previa al Mundial.

Después llegó el momento de que Lionel Messi y Rodrigo De Paul conocieran las habitaciones que ocuparán durante la concentración. Fue entonces cuando se produjo un detalle que rápidamente captó la atención de los seguidores de la selección argentina .

Una foto de la puerta asignada a Messi comenzó a circular con fuerza en las redes sociales. En la imagen podía observarse que el capitán albiceleste se alojará en la habitación número 202, un dato que despertó todo tipo de comentarios entre los hinchas.

Las asociaciones no tardaron en aparecer entre los hinchas. Muchos recordaron que durante el Mundial de Qatar 2022, disputado en Doha, Lionel Messi se hospedó en la habitación 201 de la Universidad de Qatar y que la suma de esas cifras (2+0+1) daba como resultado tres, número que coincidió con la tercera Copa del Mundo obtenida por la selección argentina.

Llego Messi y pasó la primera noche en el Mundial en la habitación 202.

Los guiños con Qatar y la intimidad de la concentración

Ahora, la curiosidad gira en torno al cuarto 202 que ocupará el capitán en Kansas. Al sumar sus dígitos (2+0+2), el resultado es cuatro, justamente la cantidad de estrellas que el equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará alcanzar durante su participación en Norteamérica.

Otro detalle que remite a la última Copa del Mundo es que Lionel Messi volverá a alojarse sin compañero de habitación. Desde el retiro de Sergio Agüero de la selección argentina, el capitán suele ocupar un cuarto individual durante las concentraciones.

De todas formas, quienes conocen la dinámica del plantel saben que la habitación de Messi suele convertirse en un punto de encuentro para compartir mates, jugar al truco y pasar tiempo entre compañeros, una costumbre arraigada en cada competencia internacional. Por eso, difícilmente permanezca aislado. Además, tendrá cerca a dos hombres de máxima confianza: en el cuarto contiguo, el 203, se alojarán Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul.

Embed Nicolás Otamendi MOSTRÓ LA HABITACIÓN donde concentrará con Rodrigo De Paul.



Todo listo para la Copa del Mundo. pic.twitter.com/5pKCvRi88a — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 1, 2026

Precisamente, Nicolás Otamendi, reciente incorporación de River Plate tras finalizar su etapa en Benfica, compartió en sus redes sociales imágenes de su llegada a Estados Unidos junto al resto de la delegación. Además, publicó un video mostrando su ingreso a la habitación que ocupará durante la concentración, acompañado por el mensaje: “Hola, Kansas”. El defensor afrontará en esta competencia su última participación con la camiseta de la selección.

El plantel completo y los primeros trabajos en Kansas

Con todos los convocados ya instalados, incluidos los futbolistas que se sumaron para colaborar en la preparación previa al debut mundialista, el plantel realizará este lunes su primera práctica en el Compass Minerals National Performance Center, complejo de entrenamiento perteneciente a Sporting Kansas City.

Antes de su estreno en la competencia, la selección argentina afrontará dos encuentros de preparación. El primero será el sábado 6 de junio frente a la selección de Honduras, en el Kyle Field de Texas, escenario que pertenece al equipo de fútbol americano de la Universidad de Texas A&M y que puede albergar a más de 102.000 espectadores.

La selección argentina aterrizó en Estados Unidos para afrontar la preparación final antes del Mundial 2026.

Luego, el martes 9 de junio, el conjunto albiceleste se medirá con Islandia en el estadio Jordan-Hare, ubicado en la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama, en lo que será el último ensayo antes del debut oficial.

El camino de Argentina en la fase de grupos del Mundial

La selección argentina iniciará su participación en el Grupo J el martes 16 de junio desde las 22:00 (hora argentina), cuando enfrente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, estadio que utiliza como local el equipo de la NFL, los Chiefs.

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Su segundo compromiso será el lunes 22 de junio a las 14:00 frente a Austria en el Dallas Stadium. Más tarde, cerrará la etapa inicial del torneo el sábado 27 de junio a las 23:00 ante Jordania, nuevamente en el escenario texano. Además, la FIFA estableció el 15 de junio como plazo final para que los seleccionadores puedan introducir cambios en las nóminas definitivas de sus equipos.