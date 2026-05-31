La Selección Argentina ya viaja rumbo al Mundial 2026

La Selección Argentina comenzó oficialmente su camino hacia el Mundial 2026. Durante la madrugada de este domingo, una parte importante de la delegación albiceleste partió desde el predio Lionel Messi de Ezeiza con destino a Kansas, ciudad que será la base de operaciones del equipo dirigido por Lionel Scaloni durante gran parte de la competencia.

Junto al cuerpo técnico, encabezado por Scaloni, y al personal médico, administrativo y de utilería, viajaron 18 futbolistas que integran la lista definitiva para la Copa del Mundo. Entre ellos estuvieron Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes.

Además, se sumaron varios jóvenes convocados para participar de los entrenamientos y de los amistosos previos al debut mundialista. Ellos son Santiago Beltrán y Joaquín Freitas de River Plate, Tomás Aranda de Boca Juniors, Ignacio Ovando de Rosario Central y Simón Escobar de Vélez Sarsfield. También viajaron Nicolás Capaldo y Agustín Giay, quienes serán observados de cerca ante la evolución física de Gonzalo Montiel.

Por su parte, varias figuras de la Albiceleste se incorporarán directamente en territorio estadounidense. Entre ellas se destacan Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina y Lautaro Martínez.

image La Selección Argentina rumbo al Mundial 2026.

Kansas fue elegida por la Asociación del Fútbol Argentino como sede de concentración debido a su ubicación estratégica y a las comodidades que ofrece para la delegación. El plantel se alojará en el Hotel Origin y utilizará como centro de entrenamiento el moderno Compass Minerals National Performance Center, un complejo equipado con tecnología de última generación, salas de recuperación física y espacios destinados al análisis táctico.

La Selección Argentina se preparará con amistosos

La planificación de la Selección incluye dos amistosos antes del debut en el Mundial. El primero será el 6 de junio frente a Honduras en Texas, mientras que el segundo se disputará el 9 de junio ante Islandia.

Luego de esos compromisos, Argentina volverá a Kansas para preparar su estreno en la Copa del Mundo. El debut será el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. Posteriormente enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio.

Con la ilusión intacta y el objetivo de defender el título mundial, la Albiceleste ya puso primera rumbo a una nueva cita histórica.