domingo 31 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de mayo de 2026 - 11:38
Deportes.

La Selección Argentina ya viaja rumbo al Mundial 2026

Un grupo de 18 futbolistas partió desde Ezeiza rumbo a Kansas, mientras que Lionel Messi y otras figuras se incorporarán directamente allá.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
La Scaloneta rumbo al Mundial 2026.

La Scaloneta rumbo al Mundial 2026.

Lee además
Nicolás Otamendi.
Deportes.

Nicolás Otamendi es nuevo refuerzo de River Plate: se sumará después del Mundial 2026
Foto ilustrativa.
Buenos Aires.

Excombatientes jujeños viajarán a un encuentro mundial de veteranos de guerra

Junto al cuerpo técnico, encabezado por Scaloni, y al personal médico, administrativo y de utilería, viajaron 18 futbolistas que integran la lista definitiva para la Copa del Mundo. Entre ellos estuvieron Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes.

Además, se sumaron varios jóvenes convocados para participar de los entrenamientos y de los amistosos previos al debut mundialista. Ellos son Santiago Beltrán y Joaquín Freitas de River Plate, Tomás Aranda de Boca Juniors, Ignacio Ovando de Rosario Central y Simón Escobar de Vélez Sarsfield. También viajaron Nicolás Capaldo y Agustín Giay, quienes serán observados de cerca ante la evolución física de Gonzalo Montiel.

Por su parte, varias figuras de la Albiceleste se incorporarán directamente en territorio estadounidense. Entre ellas se destacan Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina y Lautaro Martínez.

image
La Selecci&oacute;n Argentina rumbo al Mundial 2026.

La Selección Argentina rumbo al Mundial 2026.

Kansas fue elegida por la Asociación del Fútbol Argentino como sede de concentración debido a su ubicación estratégica y a las comodidades que ofrece para la delegación. El plantel se alojará en el Hotel Origin y utilizará como centro de entrenamiento el moderno Compass Minerals National Performance Center, un complejo equipado con tecnología de última generación, salas de recuperación física y espacios destinados al análisis táctico.

La Selección Argentina se preparará con amistosos

La planificación de la Selección incluye dos amistosos antes del debut en el Mundial. El primero será el 6 de junio frente a Honduras en Texas, mientras que el segundo se disputará el 9 de junio ante Islandia.

Luego de esos compromisos, Argentina volverá a Kansas para preparar su estreno en la Copa del Mundo. El debut será el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. Posteriormente enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio.

Con la ilusión intacta y el objetivo de defender el título mundial, la Albiceleste ya puso primera rumbo a una nueva cita histórica.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nicolás Otamendi es nuevo refuerzo de River Plate: se sumará después del Mundial 2026

Excombatientes jujeños viajarán a un encuentro mundial de veteranos de guerra

Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite en Alemania

Alerta en el Mundial 2026: tormentas, rayos y tornados preocupan a la FIFA

La Selección Argentina llegó a los Estados Unidos

Lo que se lee ahora
Alerta en el Mundial 2026: tormentas, rayos y tornados preocupan a la FIFA
Deportes.

Alerta en el Mundial 2026: tormentas, rayos y tornados preocupan a la FIFA

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)
Servicios.

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy para este domingo 31 de mayo

Gimnasia de Jujuy dio pelea ante Belgrano y Hernán Pellerano valoró al equipo video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy dio pelea ante Belgrano y Hernán Pellerano valoró al equipo

Gimnasia de Jujuy empató con Belgrano y quedó eliminado por penales de la Copa Argentina video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy empató con Belgrano y quedó eliminado por penales de la Copa Argentina

El único detenido por el crimen de Agostina Vega intentó quitarse la vida
EN VIVO.

El único detenido por el crimen de Agostina Vega intentó quitarse la vida

Conmoción en Córdoba: quién era Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta
País.

Quién era Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel