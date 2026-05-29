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29 de mayo de 2026 - 21:21
Buenos Aires.

Excombatientes jujeños viajarán a un encuentro mundial de veteranos de guerra

Excombatientes de Malvinas de Jujuy viajarán a Buenos Aires para participar del Segundo Encuentro Mundial de Veteranos de Guerra.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Excombatientes de Malvinas de Jujuy viajarán a Buenos Aires para participar del Segundo Encuentro Mundial de Veteranos de Guerra, una actividad que reunirá a delegaciones de alrededor de 20 países.

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Antonio Leguina, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de la provincia de Jujuy, habló con Canal 4 y confirmó la participación de veteranos jujeños en el encuentro, que se realizará del 8 al 11 de junio en la Ciudad de Buenos Aires.

Un encuentro mundial por Malvinas

Leguina explicó que será una jornada con representantes de distintos países, embajadores, cancilleres y veteranos de guerra. “Van a participar 20 países aproximadamente, con delegaciones muy importantes”, señaló.

Además, remarcó que el encuentro tendrá un fuerte sentido malvinero. “Vienen en apoyo también a Malvinas. Esto hay que destacarlo”, expresó.

Según indicó, la actividad es organizada a través de la Federación Nacional y cuenta con una Confederación Internacional en la que participan países como Perú y Ecuador.

“Malvinas no se debe olvidar”

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Excombatientes de Malvinas de Jujuy (foto ilustrativa).

Excombatientes de Malvinas de Jujuy (foto ilustrativa).

El presidente del Centro de Veteranos destacó que el principal objetivo es sostener la conciencia sobre la causa Malvinas y fortalecer el reconocimiento internacional.

“El objetivo sigue siendo concientizar y buscando siempre el apoyo y el reconocimiento invalorable que hay de otros países hacia nuestro país, hacia Malvinas”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que continuarán defendiendo el reclamo argentino sobre las islas. “Malvinas son, fueron y serán argentinas”, expresó.

Leguina también remarcó que el tema no se reduce únicamente a las islas, sino que involucra recursos estratégicos y derechos argentinos sobre el territorio. “Estamos hablando de otra Argentina, más de 3 millones de kilómetros cuadrados que no los podemos dejar porque son nuestros”, señaló.

Veteranos jujeños presentes

El viaje está previsto para el 8 de junio y la actividad se extenderá hasta el 11. Leguina indicó que varios veteranos de Jujuy fueron invitados y participarán del encuentro.

“Vamos a participar con las mejores expectativas y defendiendo siempre nuestras Malvinas, recordando a los 649 que quedaron allá, custodiando nuestras islas, y a los 15 jujeños que están siempre presentes en la vida diaria de los veteranos de guerra de la provincia de Jujuy”, expresó.

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