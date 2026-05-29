Rescataron a una cría de oso hormiguero en Libertador

El Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu) rescató por primera vez a una cría de oso hormiguero . El pequeño ejemplar llegó en estado vulnerable y ahora recibe atención especializada por parte de los profesionales de la institución.

Eduardo Vargas, biólogo del CAFAJu , detalló que en la semana les avisaron que el animal estaba en una veterinaria en Libertador. “Nos avisa la gente de la empresa Ledesma , que siempre nos está colaborando, y fuimos a buscarlo”.

Por su corta edad, requerirá cuidados especiales, alimentación controlada y seguimiento permanente . Confirmó que tiene aproximadamente un mes de vida. “Es la primera vez que ingresa la especie de oso hormiguero . El CAFAJu tiene un oso melero, que es un oso más chico”.

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Una cría de oso hormiguero sola

Sobre el motivo por el cual el pequeño oso estaba solo, estimó que lo más probable es "que le hayan matado a la madre algún cazador o cazadores, porque es muy raro que los ositos estén solos. Suelen andar arriba de la cola o del lomo. No se lo puede encontrar generalmente sólo, menos en esta edad”.

Sobre los cuidados que deberán tener para su crecimiento, Vargas dijo que con el tema de la alimentación “una vez que agarre la leche, vamos a avanzar bastante. Pero al principio cuesta muchísimo, porque son bastante reacios”.

Detalló que el estado general es bueno, pero subrayó que “tenemos que ser cautelosos porque no está fuera de peligro”, y dijo que para devolverlo a su hábitat falta tiempo. “En caso de que todo siga bien, falta bastante para eso. Estamos por ahí viendo algunas opciones, pero todavía no tenemos nada concreto”.