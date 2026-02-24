El oso Andino camina por Jujuy, lo confirmó un proyecto de conservación de la especie

El oso Andino camina por Jujuy, lo confirmó un experto en la conservación de la especie

El oso andino de anteojos , es el único oso nativo de Sudamérica y su presencia ha sido confirmada recientemente en las provincias de Jujuy y Salta, según proyectos de conservación que trabajan en el seguimiento de la especie en el monte chaqueño y en las yungas andinas.

Lejos de quedarse en documentales o en montañas inexploradas, el oso de anteojos —también llamado oso andino, frontino, ucumari o jucumari— camina por suelo salteño y jujeño, adentrándose en bosques y quebradas que aún conservan parte de su vegetación natural.

Esta especie es clave para la salud de los bosques, ya que ayuda a la regeneración del monte. “Se alimenta de frutos, trepa árboles, dispersa semillas y ayuda a que la selva se regenere”, detallan especialistas, destacando el papel ecológico del oso en los ecosistemas andinos.

No es un detalle menor: el oso de anteojos es el único oso de Sudamérica y su presencia indica un monte más vivo y funcional, por lo que su registro en el norte argentino representa un hito clave para la conservación.

Trabajo científico y registro oficial en la zona

El proyecto Juco, junto con investigaciones de campo y el uso de perros rastreadores, logró confirmar la presencia de esta especie en las provincias de Salta y Jujuy, disipando años de dudas y registros aislados.

oso andino 3

“El oso de anteojos forma parte oficialmente del listado de mamíferos presentes en el país", es algo que viene repitiendo desde hace algunos años el biólogo salteño Fernando Del Moral, líder de la expedición.

Este avance obliga a repensar políticas de manejo de áreas naturales y corredores ecológicos, dado que el oso necesita bosques bien conservados para desplazarse y alimentar a sus crías.

Conservación regional y desafíos ambientales

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica al oso de anteojos como vulnerable, debido a la fragmentación de su hábitat, el avance de la frontera agrícola y los conflictos con actividades humanas.

Especialistas señalan que donde hay oso, hay bosque vivo: su presencia puede funcionar como indicador de salud ecológica en Salta y Jujuy, regiones con altísima biodiversidad pero también presiones productivas.

En otros países vecinos se observan ejemplos de conservación que combinan producción y protección, como liberación de áreas de bosque o programas comunitarios que favorecen la recuperación de hábitats.

oso andino2

Relevancia para Jujuy y Salta

La confirmación oficial del oso andino en Jujuy y Salta representa no solo un hecho natural relevante, sino también una oportunidad para fortalecer iniciativas ambientales en la región.

La presencia del oso de anteojos en territorio jujeño, específicamente en las Yungas, no solo enriquece el patrimonio natural, sino que también pone el foco en la necesidad de conservar corredores biológicos que permitan su desplazamiento entre bosques fragmentados.

Este guardián del monte andino, cuya huella ya no es solo mito sino evidencia concreta, invita a las comunidades y a las autoridades a priorizar la protección del monte chaqueño y las yungas, asegurando que futuros avistamientos no sean solo posibles, sino sostenibles.