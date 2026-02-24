miércoles 25 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de febrero de 2026 - 21:31
Biodiversidad.

El oso Andino camina por Jujuy, lo confirmó un proyecto de conservación de la especie

El proyecto Juco, con trabajo de campo y perros rastreadores, confirmó la presencia del oso Andino en el monte chaqueño y en las yungas andinas de Salta y Jujuy

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El oso Andino camina por Jujuy, lo confirmó un experto en la conservación de la especie

El oso Andino camina por Jujuy, lo confirmó un experto en la conservación de la especie

El oso andino de anteojos, es el único oso nativo de Sudamérica y su presencia ha sido confirmada recientemente en las provincias de Jujuy y Salta, según proyectos de conservación que trabajan en el seguimiento de la especie en el monte chaqueño y en las yungas andinas.

Lee además
Un derrame tiñó de azul un lago y su fauna en las afueras de San Pablo, Brasil
En fotos.

Un derrame de colorante tiñó de azul un lago y su fauna en San Pablo
Armá tu escapada a Jujuy y conocé el fantástico pueblo de San Francisco.
Jujuy.

El tesoro verde de las Yungas jujeñas perfecto para ir entre junio y agosto

El oso andino: presencia confirmada en el norte argentino

Lejos de quedarse en documentales o en montañas inexploradas, el oso de anteojos —también llamado oso andino, frontino, ucumari o jucumari— camina por suelo salteño y jujeño, adentrándose en bosques y quebradas que aún conservan parte de su vegetación natural.

Esta especie es clave para la salud de los bosques, ya que ayuda a la regeneración del monte. “Se alimenta de frutos, trepa árboles, dispersa semillas y ayuda a que la selva se regenere”, detallan especialistas, destacando el papel ecológico del oso en los ecosistemas andinos.

No es un detalle menor: el oso de anteojos es el único oso de Sudamérica y su presencia indica un monte más vivo y funcional, por lo que su registro en el norte argentino representa un hito clave para la conservación.

Trabajo científico y registro oficial en la zona

El proyecto Juco, junto con investigaciones de campo y el uso de perros rastreadores, logró confirmar la presencia de esta especie en las provincias de Salta y Jujuy, disipando años de dudas y registros aislados.

oso andino 3

“El oso de anteojos forma parte oficialmente del listado de mamíferos presentes en el país", es algo que viene repitiendo desde hace algunos años el biólogo salteño Fernando Del Moral, líder de la expedición.

Este avance obliga a repensar políticas de manejo de áreas naturales y corredores ecológicos, dado que el oso necesita bosques bien conservados para desplazarse y alimentar a sus crías.

Conservación regional y desafíos ambientales

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica al oso de anteojos como vulnerable, debido a la fragmentación de su hábitat, el avance de la frontera agrícola y los conflictos con actividades humanas.

Especialistas señalan que donde hay oso, hay bosque vivo: su presencia puede funcionar como indicador de salud ecológica en Salta y Jujuy, regiones con altísima biodiversidad pero también presiones productivas.

En otros países vecinos se observan ejemplos de conservación que combinan producción y protección, como liberación de áreas de bosque o programas comunitarios que favorecen la recuperación de hábitats.

oso andino2

Relevancia para Jujuy y Salta

La confirmación oficial del oso andino en Jujuy y Salta representa no solo un hecho natural relevante, sino también una oportunidad para fortalecer iniciativas ambientales en la región.

La presencia del oso de anteojos en territorio jujeño, específicamente en las Yungas, no solo enriquece el patrimonio natural, sino que también pone el foco en la necesidad de conservar corredores biológicos que permitan su desplazamiento entre bosques fragmentados.

Este guardián del monte andino, cuya huella ya no es solo mito sino evidencia concreta, invita a las comunidades y a las autoridades a priorizar la protección del monte chaqueño y las yungas, asegurando que futuros avistamientos no sean solo posibles, sino sostenibles.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un derrame de colorante tiñó de azul un lago y su fauna en San Pablo

El tesoro verde de las Yungas jujeñas perfecto para ir entre junio y agosto

El destino selvático ideal para hacer una de las tantas escapadas a las Yungas jujeñas

Encontraron un tapir en Calilegua: las imágenes sorprendieron y alertan por su conservación

El pueblo repleto de montañas y selva de yungas ideal para conocer y caminar en familia

Lo que se lee ahora
Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte
Prevención.

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sismo en Jujuy.
Alerta.

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Serenata a Cafayate (foto archivo).
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo
Servicios.

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo

UPD. video
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

Carolina Moisés juró como vicepresidenta del Senado de la Nación video
Por el Peronismo Federal.

Carolina Moisés juró como vicepresidenta del Senado de la Nación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel