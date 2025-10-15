A solo una hora y media de San Salvador de Jujuy, se esconde un rincón que parece detenido en el tiempo. En plena Reserva de Biósfera de las Yungas, la Reserva Natural Aldea Luna, ubicada en la zona de Tilquiza, ofrece una experiencia única para quienes buscan hacer una de las tantas escapadas que permiten desconectar del ruido urbano y sumergirse en la selva de montaña.
Rodeada por cerros que alcanzan entre 1.400 y 1.820 metros sobre el nivel del mar, Aldea Luna combina naturaleza, sustentabilidad y descanso. El entorno es exuberante: helechos gigantes, árboles centenarios, arroyos cristalinos y una biodiversidad que asombra a cada paso.
El destino selvático ideal para hacer una de las tantas escapadas a las Yungas jujeñas
El destino selvático ideal para hacer una de las tantas escapadas a las Yungas jujeñas
Cómo llegar desde San Salvador de Jujuy
El acceso parte desde la capital provincial. Se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte hasta el desvío a Yala, y desde allí continuar por la Ruta Provincial 4 en dirección a Tilquiza.
El último tramo es de ripio y camino de montaña, por lo que se recomienda vehículo alto o 4x4, especialmente en temporada de lluvias. La señal de celular desaparece a medida que se avanza, pero la recompensa es un entorno de paz absoluta y naturaleza virgen.
Qué hacer en Aldea Luna
Aldea Luna es más que un alojamiento: es una reserva natural privada con senderos señalizados y propuestas de ecoturismo y bienestar.
Entre las principales actividades se destacan:
-
Trekking por la selva de montaña con distintos niveles de dificultad.
-
Avistamiento de aves y fauna nativa, como tucanes, zorros, tarucas y una enorme variedad de mariposas.
-
Yoga y meditación al aire libre, con vistas únicas al valle.
-
Huerta orgánica y gastronomía saludable, con productos cultivados en el lugar.
-
Charlas sobre conservación ambiental y prácticas sustentables.
La experiencia se vive en armonía con el entorno: sin televisión, sin conexión a internet y con energía solar. Todo invita a desacelerar y reconectar con lo esencial.
Dónde pasar la noche
La reserva cuenta con cabañas ecológicas y habitaciones rústicas con vista a la selva, construidas con materiales locales y energías limpias. El hospedaje incluye pensión completa, con comidas caseras elaboradas con ingredientes frescos de la huerta.
También se ofrecen programas de voluntariado y estadías sostenibles, donde los visitantes pueden participar en tareas de reforestación, huerta o mantenimiento de senderos.
Atractivos cercanos para completar la escapada
En el entorno de Aldea Luna, hay varios puntos que valen la visita:
-
Lagunas de Yala, a unos 25 km, con espejos de agua rodeados de montañas y bosques.
-
Termas de Reyes, ideales para relajarse después de las caminatas, a unos 40 minutos del camino de regreso.
-
Tilquiza, pequeño paraje rural donde aún se conservan tradiciones de las comunidades locales y una vista privilegiada del valle.
Estos recorridos pueden hacerse en el mismo día o como parte de una escapada de fin de semana combinada.
Un destino para ir todo el año
El clima en la zona de las Yungas es templado y húmedo, con temperaturas agradables durante gran parte del año. En verano predominan las lluvias breves y los paisajes verdes intensos; en invierno, el aire es fresco y el cielo despejado.
Cualquier estación es buena para visitar Aldea Luna, siempre que se lo haga con respeto por el entorno natural y siguiendo las indicaciones del personal de la reserva.
Naturaleza, silencio y desconexión total
Aldea Luna no es un destino de paso: es una experiencia para vivir la selva desde adentro.
Ideal para quienes buscan un fin de semana distinto, donde la única alarma es el canto de los pájaros y el reloj se detiene entre la niebla de las Yungas.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.