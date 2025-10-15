El destino selvático ideal para hacer una de las tantas escapadas a las Yungas jujeñas

A solo una hora y media de San Salvador de Jujuy , se esconde un rincón que parece detenido en el tiempo. En plena Reserva de Biósfera de las Yungas , la Reserva Natural Aldea Luna , ubicada en la zona de Tilquiza , ofrece una experiencia única para quienes buscan hacer una de las tantas escapadas que permiten desconectar del ruido urbano y sumergirse en la selva de montaña.

Rodeada por cerros que alcanzan entre 1.400 y 1.820 metros sobre el nivel del mar , Aldea Luna combina naturaleza, sustentabilidad y descanso. El entorno es exuberante: helechos gigantes, árboles centenarios, arroyos cristalinos y una biodiversidad que asombra a cada paso.

El acceso parte desde la capital provincial. Se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte hasta el desvío a Yala , y desde allí continuar por la Ruta Provincial 4 en dirección a Tilquiza .

El último tramo es de ripio y camino de montaña, por lo que se recomienda vehículo alto o 4x4 , especialmente en temporada de lluvias. La señal de celular desaparece a medida que se avanza, pero la recompensa es un entorno de paz absoluta y naturaleza virgen .

Qué hacer en Aldea Luna

Aldea Luna es más que un alojamiento: es una reserva natural privada con senderos señalizados y propuestas de ecoturismo y bienestar.

Entre las principales actividades se destacan:

Trekking por la selva de montaña con distintos niveles de dificultad.

Avistamiento de aves y fauna nativa, como tucanes, zorros, tarucas y una enorme variedad de mariposas.

Yoga y meditación al aire libre , con vistas únicas al valle.

Huerta orgánica y gastronomía saludable , con productos cultivados en el lugar.

Charlas sobre conservación ambiental y prácticas sustentables.

La experiencia se vive en armonía con el entorno: sin televisión, sin conexión a internet y con energía solar. Todo invita a desacelerar y reconectar con lo esencial.

Trekking

Dónde pasar la noche

La reserva cuenta con cabañas ecológicas y habitaciones rústicas con vista a la selva, construidas con materiales locales y energías limpias. El hospedaje incluye pensión completa, con comidas caseras elaboradas con ingredientes frescos de la huerta.

También se ofrecen programas de voluntariado y estadías sostenibles, donde los visitantes pueden participar en tareas de reforestación, huerta o mantenimiento de senderos.

Atractivos cercanos para completar la escapada

En el entorno de Aldea Luna, hay varios puntos que valen la visita:

Lagunas de Yala , a unos 25 km, con espejos de agua rodeados de montañas y bosques.

Termas de Reyes , ideales para relajarse después de las caminatas, a unos 40 minutos del camino de regreso.

Tilquiza, pequeño paraje rural donde aún se conservan tradiciones de las comunidades locales y una vista privilegiada del valle.

Estos recorridos pueden hacerse en el mismo día o como parte de una escapada de fin de semana combinada.

Un destino para ir todo el año

El clima en la zona de las Yungas es templado y húmedo, con temperaturas agradables durante gran parte del año. En verano predominan las lluvias breves y los paisajes verdes intensos; en invierno, el aire es fresco y el cielo despejado.

Cualquier estación es buena para visitar Aldea Luna, siempre que se lo haga con respeto por el entorno natural y siguiendo las indicaciones del personal de la reserva.

Naturaleza, silencio y desconexión total

Aldea Luna no es un destino de paso: es una experiencia para vivir la selva desde adentro.

Ideal para quienes buscan un fin de semana distinto, donde la única alarma es el canto de los pájaros y el reloj se detiene entre la niebla de las Yungas.