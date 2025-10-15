miércoles 15 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de octubre de 2025 - 09:13
Relax.

El destino selvático ideal para hacer una de las tantas escapadas a las Yungas jujeñas

Jujuy es una provincia que cuenta con muchos destinos ideales para hacer esas escapadas que sirven para desconectar de la rutina.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El destino selvático ideal para hacer una de las tantas escapadas a las Yungas jujeñas

El destino selvático ideal para hacer una de las tantas escapadas a las Yungas jujeñas

A solo una hora y media de San Salvador de Jujuy, se esconde un rincón que parece detenido en el tiempo. En plena Reserva de Biósfera de las Yungas, la Reserva Natural Aldea Luna, ubicada en la zona de Tilquiza, ofrece una experiencia única para quienes buscan hacer una de las tantas escapadas que permiten desconectar del ruido urbano y sumergirse en la selva de montaña.

Lee además
Este pueblo formoseño tiene diversos atractivos.
Turismo.

Ni Salta, ni Mendoza: hace unas escapadas a este pueblo que tiene un tesoro único de la naturaleza
Cómo es Santa Ana, el pueblo argentino en el que se puede caminar entre las nubes.
Turismo.

Ni Salta, ni Chaco: tus próximas escapadas deben ser a este pueblo rodeado de nubes

Rodeada por cerros que alcanzan entre 1.400 y 1.820 metros sobre el nivel del mar, Aldea Luna combina naturaleza, sustentabilidad y descanso. El entorno es exuberante: helechos gigantes, árboles centenarios, arroyos cristalinos y una biodiversidad que asombra a cada paso.

El destino selvático ideal para hacer una de las tantas escapadas a las Yungas jujeñas
El destino selvático ideal para hacer una de las tantas escapadas a las Yungas jujeñas

El destino selvático ideal para hacer una de las tantas escapadas a las Yungas jujeñas

Cómo llegar desde San Salvador de Jujuy

El acceso parte desde la capital provincial. Se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte hasta el desvío a Yala, y desde allí continuar por la Ruta Provincial 4 en dirección a Tilquiza.

El último tramo es de ripio y camino de montaña, por lo que se recomienda vehículo alto o 4x4, especialmente en temporada de lluvias. La señal de celular desaparece a medida que se avanza, pero la recompensa es un entorno de paz absoluta y naturaleza virgen.

Qué hacer en Aldea Luna

Aldea Luna es más que un alojamiento: es una reserva natural privada con senderos señalizados y propuestas de ecoturismo y bienestar.

Entre las principales actividades se destacan:

  • Trekking por la selva de montaña con distintos niveles de dificultad.

  • Avistamiento de aves y fauna nativa, como tucanes, zorros, tarucas y una enorme variedad de mariposas.

  • Yoga y meditación al aire libre, con vistas únicas al valle.

  • Huerta orgánica y gastronomía saludable, con productos cultivados en el lugar.

  • Charlas sobre conservación ambiental y prácticas sustentables.

La experiencia se vive en armonía con el entorno: sin televisión, sin conexión a internet y con energía solar. Todo invita a desacelerar y reconectar con lo esencial.

Trekking

Dónde pasar la noche

La reserva cuenta con cabañas ecológicas y habitaciones rústicas con vista a la selva, construidas con materiales locales y energías limpias. El hospedaje incluye pensión completa, con comidas caseras elaboradas con ingredientes frescos de la huerta.

También se ofrecen programas de voluntariado y estadías sostenibles, donde los visitantes pueden participar en tareas de reforestación, huerta o mantenimiento de senderos.

Atractivos cercanos para completar la escapada

En el entorno de Aldea Luna, hay varios puntos que valen la visita:

  • Lagunas de Yala, a unos 25 km, con espejos de agua rodeados de montañas y bosques.

  • Termas de Reyes, ideales para relajarse después de las caminatas, a unos 40 minutos del camino de regreso.

  • Tilquiza, pequeño paraje rural donde aún se conservan tradiciones de las comunidades locales y una vista privilegiada del valle.

Estos recorridos pueden hacerse en el mismo día o como parte de una escapada de fin de semana combinada.

Un destino para ir todo el año

El clima en la zona de las Yungas es templado y húmedo, con temperaturas agradables durante gran parte del año. En verano predominan las lluvias breves y los paisajes verdes intensos; en invierno, el aire es fresco y el cielo despejado.

Cualquier estación es buena para visitar Aldea Luna, siempre que se lo haga con respeto por el entorno natural y siguiendo las indicaciones del personal de la reserva.

Naturaleza, silencio y desconexión total

Aldea Luna no es un destino de paso: es una experiencia para vivir la selva desde adentro.

Ideal para quienes buscan un fin de semana distinto, donde la única alarma es el canto de los pájaros y el reloj se detiene entre la niebla de las Yungas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ni Salta, ni Mendoza: hace unas escapadas a este pueblo que tiene un tesoro único de la naturaleza

Ni Salta, ni Chaco: tus próximas escapadas deben ser a este pueblo rodeado de nubes

Ni Jujuy, ni Mendoza: hace unas escapadas a este pueblo y visitá una selva de película

Escapadas en Argentina: 7 destinos ideales para disfrutar el próximo fin de semana largo

El pueblo ideal del norte para hacer deporte extremo y conectar la naturaleza

Lo que se lee ahora
Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia
Atención.

Alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Horror en Jujuy. video
Policiales.

Horror en Jujuy: habría matado a su mamá, incendiado la casa y se tiró de un puente

Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Qué es Ozempic, el medicamento contra la diabetes y la obesidad.
Salud.

Qué es y cómo funciona el ozempic, el medicamento furor en Hollywood que llegó a la Argentina

Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia
Atención.

Alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Jujuy

Quería lavar la camioneta, pero se confundió y terminó limpiando el vehículo de su vecino.
Redes sociales.

Viral: quiso lavar su camioneta pero se equivocó y terminó limpiando el vehículo del vecino

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel