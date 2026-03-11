Catamarca y un pueblo oculto entre montañas que sorprende a todos los turistas

El pueblo desconocido que se encuentra en el medio de la montaña.

Argentina ofrece múltiples destinos ideales para explorar, entre ellos un pueblo de montaña en Catamarca que resulta ideal para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza. Hablamos de El Rodeo , un sitio que brinda vistas espectaculares de las sierras circundantes perfectas para unas escapadas familiares en este comienzo del año 2026.

Su clima templado y refrescante durante el verano, sumado a la cercanía con San Fernando del Valle de Catamarca , convierte a este rincón en un atractivo recurrente para turistas locales y extranjeros.

Este lugar se destaca como uno de los principales imanes turísticos de Catamarca, ofreciendo una amplia variedad de experiencias para los visitantes.

Entre las opciones más elegidas se incluyen la pesca recreativa , recorridos a caballo, senderismo y la exploración del Cordón de Ambato , un trayecto que permite ascender hasta los 1.500 metros de altura. Gracias a su clima agradable durante el verano, las noches se mantienen frescas y confortables a pesar de las altas temperaturas diurnas.

Dónde queda El Rodeo, Catamarca

Se encuentra en el Departamento Ambato, al pie de la Sierra de Ambato, a una altura de 1.250 metros sobre el nivel del mar y a apenas 39 kilómetros de la ciudad capital de la provincia.

Para visitar esta localidad hay que llegar a San Fernando del Valle de Catamarca, que dispone del aeropuerto Felipe Varela a pocos kilómetros.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en El Rodeo, Catamarca?

Entre los principales atractivos se encuentra el Cristo Redentor de la ciudad , junto a la imponente escultura de la Virgen Señora del Valle , que mide más de cuatro metros y fue reconocida como Patrona Nacional del Turismo .

, junto a la imponente , que mide más de cuatro metros y fue reconocida como . Otro plan imperdible para los visitantes es recorrer el circuito turístico “Las Cascaditas” .

. Además, es recomendable conocer El Bastidor, un espacio enclavado en la montaña que funciona como refugio y se ha convertido en un punto ideal para conectarse con la naturaleza.

Este destino es uno de los más importantes de la provincia catamarqueña.

El pueblo ofrece diversas opciones de alojamiento, que incluyen una hostería, un hostal, una vivienda adaptada para turistas y un área de camping donde es posible quedarse o montar la carpa. Habitantes locales, visitantes y turistas disfrutan de recorridos por la montaña , donde se contemplan panorámicas impresionantes . Ya sea en auto, a caballo o a pie , se pueden realizar múltiples paseos y excursiones , de corta o larga duración, explorando los encantadores rincones de las sierras cercanas .

donde es posible quedarse o montar la carpa. Habitantes locales, visitantes y turistas disfrutan de , donde se contemplan . Ya sea en , se pueden realizar múltiples , de corta o larga duración, explorando los . Entre las opciones de entretenimiento, los visitantes pueden practicar pesca, participar en cabalgatas guiadas por baqueanos, refrescarse en arroyos o piletas y disfrutar de salidas nocturnas a restaurantes o peñas durante la temporada estival.

El verano también alberga dos celebraciones destacadas : el “Festival de La Flor” , que permite sumergirse en el folclore local y degustar comidas típicas, y “El Rodeo Grande” , donde se aprecian habilidades camperas mientras se disfruta de música y gastronomía tradicional .

: el , que permite sumergirse en el folclore local y degustar comidas típicas, y , donde se aprecian mientras se disfruta de . La celebración más destacada es el “Niquixao” , que se lleva a cabo cada 25 de mayo y se extiende a lo largo de toda la jornada. Durante la festividad se realizan desfiles y se monta una feria de artesanos locales .

, que se lleva a cabo y se extiende a lo largo de toda la jornada. Durante la festividad se realizan . Además, El Rodeo se consolida como un epicentro para competencias deportivas de relevancia, tanto a nivel local, provincial, nacional e internacional, con especial protagonismo para disciplinas como ciclismo, motocross, trail y ultramaratones de montaña.

Durante la Semana Santa, se lleva a cabo la cabalgata-peregrinación hacia la Virgen del Cerro, situada en Altos de Arena, a aproximadamente 3.500 metros sobre el nivel del mar. Esta actividad tiene un carácter religioso y está abierta a la participación de todos los interesados.

Cómo llegar a El Rodeo, Catamarca

Para llegar a este pueblito, primero hay que arribar a San Fernando del Valle de Catamarca, que cuenta con el aeropuerto Felipe Varela a solo unos kilómetros.

Su microclima fresco y agradable en verano y su proximidad a la ciudad de San Fernando del Valle atraen a numerosos turistas.

Desde allí, se puede continuar el trayecto en auto o en colectivo utilizando la ruta provincial 4 (RP 4). En caso de viajar en auto desde la ciudad de Córdoba, el recorrido implica tomar primero la ruta nacional 9 (RN 9), luego la RN 60 y finalmente la RP 33 hasta la capital catamarqueña, para después seguir por la RP 4 hasta el destino.