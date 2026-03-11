ATE anunció paro de una semana en aeropuertos por falta de pago

La medida de fuerza se llevará adelante del 18 al 24 de marzo y afectará a más de 27 aeropuertos del país, según confirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
Durante ese período habrá interrupciones parciales de actividades todos los días entre las 9 y las 12 y entre las 17 y las 20 horas.
Solo se garantizarán vuelos esenciales
Desde el gremio informaron que durante las franjas horarias del paro solo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.
Esto podría generar cancelaciones o reprogramaciones de vuelos comerciales, lo que impactaría en pasajeros que tengan viajes programados en esas fechas.
El conflicto surge luego de que, según el sindicato, el Gobierno no cumpliera con el pago de aumentos salariales previamente acordados para los trabajadores del organismo que regula la actividad aeronáutica en el país.
El fuerte mensaje de ATE al Gobierno
A través de sus redes sociales, Rodolfo Aguiar criticó duramente la decisión del Ejecutivo y aseguró que el conflicto salarial llegó a un punto límite.
“El Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”, expresó el dirigente sindical.
Además, sostuvo que la responsabilidad por eventuales cancelaciones de vuelos será del Ejecutivo nacional.