jueves 12 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de marzo de 2026 - 20:31
Medida de fuerza.

ATE anunció paro de una semana en aeropuertos por falta de pago

La medida de fuerza se realizará entre el 18 y el 24 de marzo en más de 27 aeropuertos del país.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Paro de ATE la semana que viene.

Paro de ATE la semana que viene.

Lee además
Nuevo paro de controladores aéreos en Argentina.
Vuelos.

Controladores aéreos anuncian paro desde este jueves: vuelos reprogramados en Jujuy
paro de controladores aereos: como afecta a vuelos que conectan jujuy 
Estado de vuelos.

Paro de controladores aéreos: cómo afecta a vuelos que conectan Jujuy 

La medida de fuerza se llevará adelante del 18 al 24 de marzo y afectará a más de 27 aeropuertos del país, según confirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

Durante ese período habrá interrupciones parciales de actividades todos los días entre las 9 y las 12 y entre las 17 y las 20 horas.

Ate anuncia paro

Solo se garantizarán vuelos esenciales

Desde el gremio informaron que durante las franjas horarias del paro solo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

Esto podría generar cancelaciones o reprogramaciones de vuelos comerciales, lo que impactaría en pasajeros que tengan viajes programados en esas fechas.

El conflicto surge luego de que, según el sindicato, el Gobierno no cumpliera con el pago de aumentos salariales previamente acordados para los trabajadores del organismo que regula la actividad aeronáutica en el país.

El fuerte mensaje de ATE al Gobierno

A través de sus redes sociales, Rodolfo Aguiar criticó duramente la decisión del Ejecutivo y aseguró que el conflicto salarial llegó a un punto límite.

“El Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”, expresó el dirigente sindical.

Además, sostuvo que la responsabilidad por eventuales cancelaciones de vuelos será del Ejecutivo nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodoaguiar/status/2031834599727272041&partner=&hide_thread=false

“Cualquier cancelación o reprogramación será exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional”, afirmó.

El titular de ATE también planteó que la situación salarial de los trabajadores del sector es crítica.

“Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Controladores aéreos anuncian paro desde este jueves: vuelos reprogramados en Jujuy

Paro de controladores aéreos: cómo afecta a vuelos que conectan Jujuy 

Los controladores aéreos levantaron el paro para el jueves y viernes

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización

Banco Macro en el foro de Argentina Week

Lo que se lee ahora
Operativo por fuga de gas en Perico video
Prevención.

Operativo por fuga de gas en Perico: "No hay riesgos por el momento"

Por  Judith Girón

Las más leídas

El mundo del periodismo y del racing está de luto tras el lamentable fallecimiento de Fede Ronsino.
Sociedad.

De qué murió Fede Ronsino: qué le pasó, biografía y quién era

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización
Medida.

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito video
Precaución.

Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

Juan Manuel Pulleiro.
Jujuy.

Confirmado: el Gobierno aceptó la renuncia de Juan Manuel Pulleiro como secretario de Seguridad

La vacunación antigripal comenzará el miércoles 11 de marzo con aplicación gratuita para personal de salud, niños, embarazadas, mayores y grupos estratégicos.
Salud.

Hoy arranca la vacunación antigripal en Jujuy: quiénes deben vacunarse y documentación necesaria

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel