ATE anunció paro de una semana en aeropuertos por falta de pago

Paro de ATE la semana que viene.

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) anunció un paro de actividades en aeropuertos de todo el país tras denunciar que el Gobierno nacional no abonó los aumentos salariales acordados para los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) .

Estado de vuelos. Paro de controladores aéreos: cómo afecta a vuelos que conectan Jujuy

Vuelos. Controladores aéreos anuncian paro desde este jueves: vuelos reprogramados en Jujuy

La medida de fuerza se llevará adelante del 18 al 24 de marzo y afectará a más de 27 aeropuertos del país , según confirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

Durante ese período habrá interrupciones parciales de actividades todos los días entre las 9 y las 12 y entre las 17 y las 20 horas .

Desde el gremio informaron que durante las franjas horarias del paro solo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales .

Esto podría generar cancelaciones o reprogramaciones de vuelos comerciales, lo que impactaría en pasajeros que tengan viajes programados en esas fechas.

El conflicto surge luego de que, según el sindicato, el Gobierno no cumpliera con el pago de aumentos salariales previamente acordados para los trabajadores del organismo que regula la actividad aeronáutica en el país.

El fuerte mensaje de ATE al Gobierno

A través de sus redes sociales, Rodolfo Aguiar criticó duramente la decisión del Ejecutivo y aseguró que el conflicto salarial llegó a un punto límite.

“El Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”, expresó el dirigente sindical.

Además, sostuvo que la responsabilidad por eventuales cancelaciones de vuelos será del Ejecutivo nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodoaguiar/status/2031834599727272041&partner=&hide_thread=false ÚLTIMO MOMENTO!!

ATE LANZA PARO DE UNA SEMANA EN AEROPUERTOS POR LA FALTA DE PAGO DEL AUMENTO SALARIAL!!



El Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió NO PAGAR LOS AUMENTOS ACORDADOS en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Hemos decidido realizar… pic.twitter.com/P6thIHBbDw — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) March 11, 2026

“Cualquier cancelación o reprogramación será exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional”, afirmó.

El titular de ATE también planteó que la situación salarial de los trabajadores del sector es crítica.

“Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado”, concluyó.