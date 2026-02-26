jueves 26 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de febrero de 2026 - 20:05
Vuelos.

Los controladores aéreos levantaron el paro para el jueves y viernes

La medida de fuerza prevista para este jueves y mañana viernes fue suspendida tras gestiones oficiales. La medida persiste para el 28 de febrero a la espera del diálogo.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Medida de fuerza levantada para este jueves y viernes.

Medida de fuerza levantada para este jueves y viernes.

Lee además
Nuevo paro de controladores aéreos en Argentina.
Vuelos.

Controladores aéreos anuncian paro desde este jueves: vuelos reprogramados en Jujuy
paro de controladores aereos: como afecta a vuelos que conectan jujuy 
Estado de vuelos.

Paro de controladores aéreos: cómo afecta a vuelos que conectan Jujuy 

La decisión despeja, al menos por ahora, el riesgo de cancelaciones y demoras en vuelos de cabotaje e internacionales, en plena temporada alta de viajes.

Comunicado oficial y garantía del servicio

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, confirmó el levantamiento de las medidas de fuerza en el marco del conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Según el texto difundido, la suspensión del paro garantiza la normal prestación del servicio de navegación aérea en todo el país.

La decisión fue comunicada formalmente por la representación letrada del sindicato, que informó la suspensión de las acciones sindicales programadas para hoy y mañana con el objetivo de facilitar el diálogo y avanzar en negociaciones que permitan alcanzar un acuerdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATEPSA_Nacional/status/2027060506196893946&partner=&hide_thread=false

Diálogo abierto, pero con advertencia

Si bien el conflicto entró en una instancia de negociación, desde el sector no descartan retomar medidas de fuerza de manera escalonada a partir de este sábado 28 de febrero, en caso de no haber avances concretos.

De esta manera, el servicio aéreo operará con normalidad en las próximas 48 horas, aunque la situación continúa bajo seguimiento y dependerá del resultado de las conversaciones entre las partes.

Por ahora, pasajeros y aerolíneas podrán mantener su cronograma habitual, mientras el Gobierno busca encauzar el conflicto y evitar nuevas interrupciones en el sistema aerocomercial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Controladores aéreos anuncian paro desde este jueves: vuelos reprogramados en Jujuy

Paro de controladores aéreos: cómo afecta a vuelos que conectan Jujuy 

Ley de Glaciares: 4 claves para que entiendas su relevancia

Litio en Jujuy, Salta y Catamarca: cuáles son los proyectos más importantes en esta región

La dura respuesta del Chiqui Tapia a la Inspección General de Justicia

Lo que se lee ahora
De dónde son los ganadores del Quini 6. 
Suertudos

De dónde son los ganadores del Quini 6: todos los detalles

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Un camión quedó varado en la ruta 9: hay corte total video
Precaución.

Un camión quedó varado en la ruta 9: hubo corte total

La esposa del jujeño desaparecido pide que lo encuentren con o sin vida. video
Río Grande.

Habló la esposa de Juan Vera, el jujeño desaparecido: "Con o sin vida, quiero verlo"

Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases video
Servicios.

Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases

Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá
Policiales.

Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá

Chikungunya. video
Salud.

Preocupa el avance de la chikungunya: "Los dolores duran hasta 3 años"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel