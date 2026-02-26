Los controladores aéreos levantaron el paro para el jueves y viernes

Los controladores aéreos levantaron el paro que estaba previsto para este 26 y 27 de febrero , por lo que la actividad aerocomercial funcionará con normalidad en todo el territorio nacional, según informaron fuentes oficiales.

Estado de vuelos. Paro de controladores aéreos: cómo afecta a vuelos que conectan Jujuy

La decisión despeja, al menos por ahora, el riesgo de cancelaciones y demoras en vuelos de cabotaje e internacionales, en plena temporada alta de viajes.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, confirmó el levantamiento de las medidas de fuerza en el marco del conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Según el texto difundido, la suspensión del paro garantiza la normal prestación del servicio de navegación aérea en todo el país .

La decisión fue comunicada formalmente por la representación letrada del sindicato, que informó la suspensión de las acciones sindicales programadas para hoy y mañana con el objetivo de facilitar el diálogo y avanzar en negociaciones que permitan alcanzar un acuerdo.

Diálogo abierto, pero con advertencia

Si bien el conflicto entró en una instancia de negociación, desde el sector no descartan retomar medidas de fuerza de manera escalonada a partir de este sábado 28 de febrero, en caso de no haber avances concretos.

De esta manera, el servicio aéreo operará con normalidad en las próximas 48 horas, aunque la situación continúa bajo seguimiento y dependerá del resultado de las conversaciones entre las partes.

Por ahora, pasajeros y aerolíneas podrán mantener su cronograma habitual, mientras el Gobierno busca encauzar el conflicto y evitar nuevas interrupciones en el sistema aerocomercial.