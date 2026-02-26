jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 11:15
Suertudos

De dónde son los ganadores del Quini 6: todos los detalles

La Lotería de Santa Fe registró tres jugadas ganadoras el último miércoles. La jugada local afortunada acertó los seis números de La Revancha y se alzó con un pozo de 600 millones de pesos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
De dónde son los ganadores del Quini 6.

De dónde son los ganadores del Quini 6. 

El sorteo Nº3351 del Quini 6 de la Lotería de Santa Fe registró tres jugadas ganadoras el último miércoles, una de ellas, en Rosario. Los números favorecidos fueron 02-07-09-17-21–27. Los detalles, en la nota.

image

De dónde son los ganadores del Quini 6: todos los detalles

Este miércoles 25 de febrero se llevó a cabo el sorteo 3.351 del Quini 6, donde hubo varios ganadores de todo el país dentro de los principales premios. Por un lado, hubo un rosarino en la modalidad Revancha que ganó 600 millones de pesos tras acercar los seis números. El afortunado realizó la jugada en la agencia "Manolito", ubicada entre Necochea y Garay por el barrio Tablada.

image

Además, La Segunda tuvo dos afortunados donde ambos recibirán más de $1.000 millones (uno de Pueblo Italiano, Córdoba, y otro de Andalgalá, Catamarca). Por su parte, el pozo Tradicional quedó vacante.

Por último, en el Siempre Sale hubo diez ganadores en la modalidad Siempre Sale, entre los que se encuentra uno de la provincia de Santa Fe, quienes se llevarán más de 30 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará este domingo 1º de marzo, de manera excepcional en esta ocasión desde las 20, y habrá un pozo acumulado de $10.300.000.000.

El Quini 6 sostiene su lugar: premios que salen, historias que empiezan y un país entero que, dos veces por semana, se permite imaginar un después.

Los resultados del Quini 6

Tradicional

Números sorteados: 03 - 09 - 10 - 23 - 40 - 42

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $7.939.381.637

Con cinco aciertos: 19 ganadores, que recibirán $1.768.029

Con cuatro aciertos: 1.175 ganadores, que recibirán $8.576

La Segunda

Números sorteados: 02 - 07 - 09 - 17 - 21 - 27

Con seis aciertos: 2 ganadores, que recibirán $1.089.964.738

Con cinco aciertos: 188 ganadores, que recibirán $178.683

Con cuatro aciertos: 5.547 ganadores, que recibirán $3.000

Revancha

Números sorteados: 03 - 05 - 14 - 18 - 20 - 24

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $600.000.000

Siempre Sale

Números sorteados: 06 - 20 - 22 - 27 - 40 - 41

Con cinco aciertos: 10 ganadores, que recibirán $30.100.653

Pozo extra

2.129 ganadores, que recibirán $72.804

Cómo se juega el Quini 6

Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

image

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números).

En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador.

