Cuál es la fecha de cobro para AUH marzo 2026. 

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer el calendario completo de pagos para marzo de 2026, en el que se detallan las fechas específicas para el cobro de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ). Los detalles, en la nota.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una de las herramientas de ayuda estatal más importantes destinada a acompañar a las familias con menores a cargo. La Asignación Universal por Hijo (AUH), también aumentará 2,88% en marzo en línea con la movilidad establecida por el decreto 274/2024. El monto a cobrar será de $132.814.

Los titulares de la AUH cobran mensualmente el 80% de esta prestación . El resto se retiene y se paga a fin de año en una cuota única si se presenta la libreta de escolaridad y vacunación del niño.

La Asignación Universal por Hijo es una suma mensual que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por cada hijo menor de 18 años cuando sus progenitores están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico. No hay límite de edad para cobrarlo si el hijo tiene discapacidad.

En enero de 2024, la ANSES anunció un incremento del 100% nominal (sin considerar el impacto de la inflación) en los montos de la AUH. De esta forma, el valor de la prestación pasó de $ 20.661 (último aumento otorgado por la gestión del Frente de Todos) a $ 41.322 por hijo.

En marzo del mismo año, con la aplicación de la anterior fórmula de movilidad, pasó a $ 52.553. A partir de abril, con la entrada en vigencia de la nueva fórmula implementada por la gestión de Javier Milei, las prestaciones comenzaron a actualizarse por inflación. Ahora, con el aumento de marzo de 2026, el beneficio llegará a $ 132.813.

¿Cómo evolucionó el monto de la asignación en el último año?

En términos reales (es decir, descontando el efecto de la inflación), el monto de la AUH se incrementará un 1,9% interanual. Si se suma el complemento de la Tarjeta Alimentar (cuyo monto se encuentra fijo desde junio de 2024 en $ 52.250 para un hijo), se registra una caída del 6,7%.

En este escenario, el monto de la AUH se ubica un 101,5% real por encima de noviembre de 2023 (último mes completo de la gestión del Frente de Todos). Al sumar el monto de la tarjeta Alimentar, en tanto, el incremento real baja al 40,8%.

Además de estas asignaciones, los incrementos alcanzarán a otras prestaciones universales como: Embarazo para Protección Social ($ 132.814), Ayuda Escolar Anual ($ 85 mil), Nacimiento ($ 77.414) y Adopción ($ 462.845).