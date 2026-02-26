jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 10:09
Qué propone el acuerdo Mercosur-Unión Europea

En la jornada previa a tratarse la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, el Senado convocó a una sesión para la aprobación del acuerdo Mercosur – Unión Europea.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Qué propone el acuerdo Mercosur-Unión Europea. 

A la espera del debate de mañana sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, el pleno del Senado celebrará hoy su antepenúltima sesión extraordinaria para aprobar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Los detalles, en la nota.

Qué propone el acuerdo entre el Mercosur – Unión Europea

La votación que proyecta mayor amplitud en su acompañamiento es el tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea que podría implicar un incremento en el intercambio comercial en torno a los u$s60.000 millones para la región.

El proyecto recibió 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones durante su debate en la Cámara de Diputados. En caso de convertirse en ley, se transformaría en el primer país en ratificar el acuerdo.

La sesión también incluirá el pliego para avalar que Fernando Iglesias se convierta en embajador argentino en Bélgica y ante la Unión Europea.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea constituye uno de los convenios comerciales más significativos a escala internacional. En conjunto, ambos bloques concentran más del 30% del Producto Bruto Interno mundial y alrededor del 35% del intercambio global, lo que daría origen a un mercado unificado de más de 700 millones de habitantes.

En líneas generales, el acuerdo contempla una significativa disminución de aranceles y obstáculos al comercio. De acuerdo con las proyecciones, las ventas externas de la Unión Europea hacia el Mercosur podrían incrementarse un 39%, mientras que los envíos del Mercosur a Europa aumentarían un 17%.

En ese marco, la UE eliminaría el 92% de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur y otorgaría preferencias adicionales al 7,5% restante. En el sector agrícola, se liberalizaría el 99% del comercio, eliminando restricciones que afectan a productos clave como frutas, vegetales, aceites, pescados, vinos y alimentos procesados.

Para Argentina, el acuerdo facilitaría la recuperación de ventas externas en rubros como biodiésel, aceites, langostinos, cítricos y productos pesqueros, además de conceder beneficios inmediatos en aquellos bienes donde el país cuenta con una marcada competitividad.

La eliminación o reducción acelerada de aranceles beneficiaría directamente a bienes como soja procesada, aceites, maní, frutas del Alto Valle, cítricos y pesca, además de impulsar a la agroindustria y a la cadena cárnica.

El Senado sesionará hoy la Ley de Glaciares

Desde las 11 del jueves, la Cámara alta tratará cambios en los regímenes de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial (Ley 26.639), diferenciando a las "áreas periglaciares" de las "geoformas periglaciales" y sujetando su pertenencia al Inventario Nacional de Glaciares (ING) a ser reconocidas como "reservas estratégicas" por estudios de la "autoridad con competencia ambiental de la jurisdicción" local.

Además, un grupo de al menos 12 ambientalistas de Greenpeace fueron detenidos este jueves por la mañana cuando saltaron la reja del Congreso para protestar contra la modificación de la Ley de Glaciares.

Los manifestantes sorteraron las rejas del Palacio Legislativo y se instalaron en las escalinatas con varios inodoros y carteles con la leyenda “Senadores: no se caguen en el agua”.

Tras unos pocos minutos, al menos una docena de manifestantes fueron detenidos por efectivos de la Policía Federal.

