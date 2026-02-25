Consumo en Argentina: las ventas minoristas crecieron y las mayoristas bajaron en 2025

El consumo mostró señales mixtas durante 2025: mientras los supermercados lograron cerrar el año con un leve repunte, el canal mayorista no consiguió revertir la fuerte caída heredada de 2024. Así lo reflejan los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (indec), que releva mensualmente la facturación del sector.

De acuerdo con el organismo oficial, las ventas en supermercados acumularon una suba del 2% en 2025, luego del derrumbe del 11% registrado el año anterior. El dato marca una recuperación moderada, en un contexto de ingresos ajustados y consumidores más sensibles a los precios.

En diciembre, la facturación minorista avanzó 2,7% frente a noviembre y mostró una suba interanual del 0,5%. El índice tendencia-ciclo también arrojó una variación positiva mensual del 0,1%, lo que sugiere un cierre de año algo más favorable que los meses previos.

Pese a este repunte, el nivel de ventas a precios constantes se ubicó casi un 3% por debajo del pico de marzo, lo que evidencia que el consumo todavía no recuperó los niveles más altos del año. El ticket promedio en supermercados fue de $37.244, un dato que refleja compras más medidas y priorización de productos esenciales.

Las ventas minoristas siguen sin recuperarse: cayeron 17% en los primeros siete meses del año, según CAME. Consumo en Argentina.

Consumo en mayoristas: la recuperación no alcanza

En el canal mayorista, el panorama fue más complejo. A lo largo de 2025, las ventas acumularon una caída del 6,8%, pese a un leve rebote en diciembre. En términos mensuales desestacionalizados, la facturación retrocedió 0,5%, aunque en la comparación interanual mostró una mejora del 2,1%.

El índice de ventas a precios constantes del segmento mayorista se mantuvo por debajo del máximo alcanzado en marzo, lo que confirma que el canal no logró recomponer el terreno perdido. En estos establecimientos, el ticket promedio fue más alto que en supermercados, al ubicarse en $43.734.

Qué rubros traccionaron más las ventas

Según el relevamiento oficial, los rubros que más crecieron interanualmente en diciembre fueron Carnes, Electrónicos y artículos para el hogar, Almacén y Bebidas. Estos aumentos reflejan una combinación de subas de precios y cambios en los patrones de compra, con consumidores que buscan aprovechar promociones puntuales.

En este escenario, las cadenas de supermercados reforzaron estrategias de descuentos y ofertas temporales para sostener la demanda, en un contexto donde el consumo aún se mueve con cautela y lejos de los niveles de años anteriores.