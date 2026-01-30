viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 07:05
Argentina.

El consumo de los hogares cayó en diciembre por segundo mes consecutivo

El consumo de los hogares volvió a retroceder en diciembre y acumuló su segundo mes consecutivo de caída, aunque 2025 cerró con un crecimiento anual del 2,5%.

Federico Franco
Por  Federico Franco
De acuerdo con el Indicador de Consumo (IC), en la comparación mensual desestacionalizada se observó una suba del 1,2% frente a noviembre, lo que muestra cierta estabilidad hacia el cierre del año. En el acumulado de los doce meses de 2025, el consumo terminó con una expansión del 2,5% respecto a 2024.

Un cierre de año con señales mixtas

El informe destaca que, pese a la contracción de los últimos meses, 2025 tuvo una evolución general positiva, aunque con una desaceleración clara hacia el final. Este comportamiento refleja las dificultades que enfrentaron los hogares para sostener el gasto, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y cambios en la composición del consumo.

Desempeño por rubros

El análisis por sectores mostró comportamientos dispares:

  • Indumentaria y calzado: creció 4,9% interanual, impulsado por una baja base de comparación, aunque en un contexto de fuerte caída de la producción textil local y aumento de las importaciones.

  • Vivienda, alquileres y servicios públicos: subió 6,8% interanual, siendo uno de los principales aportes positivos al índice general.

  • Transporte y vehículos: registró una caída del 2,8%, con señales de estancamiento tras un año de subas en patentamientos.

  • Recreación y cultura: bajó 4,3% interanual, cortando una racha de recuperación que se había sostenido durante el segundo semestre.

Crédito y consumo masivo

La CAC advirtió que el crédito al consumo comienza a mostrar signos de agotamiento, luego de casi dos años de crecimiento real. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales tienden a estabilizarse tras meses de fuerte dinamismo.

En cuanto al consumo masivo, el informe detectó un estancamiento, con una leve baja del 0,1%. El análisis señala que los bienes durables continúan ganando espacio frente a los productos de consumo cotidiano, aunque de manera menos marcada.

Un inicio de año con cautela

La Cámara concluye que el nuevo año arranca con señales de transición en el gasto de los hogares, en un escenario condicionado por la caída del salario real —que retrocedió un 4% interanual en el sector privado— y por un consumo que aún no logra recuperar dinamismo pleno.

