Menos consumo y más financiamiento: crece el uso de tarjeta para gastos básicos

Así lo explicó el economista Pablo Das Neves en diálogo con TodoJujuy, quien advirtió sobre un cambio sostenido en los patrones de consumo. “Hay un cambio en la forma de consumo de la gente, influenciado por la situación económica”, señaló.
De las cuotas a la comida: el cambio en el uso de la tarjeta
Tradicionalmente, la tarjeta de crédito se utilizaba para financiar compras de mayor valor, como electrodomésticos o bienes durables. Sin embargo, esa lógica cambió.
Hoy, cada vez más personas la utilizan para pagar alimentos y cubrir gastos cotidianos. “Antes se usaba para bienes durables, ahora se utiliza para la canasta básica del mes”, explicó Das Neves.
Este fenómeno está directamente vinculado con la brecha entre inflación y salarios. Aunque los precios muestran cierta desaceleración, los ingresos siguen sin acompañar ese ritmo.
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Por qué la gente consume menos
El economista fue claro: el consumo viene cayendo desde hace varios meses. En marzo, por ejemplo, se registró una caída interanual del 5,1%, lo que refleja una disminución sostenida en el volumen de compras.
“La gente consume menos porque no le alcanza”, afirmó. En ese contexto, muchos optan por financiar sus gastos para poder llegar a fin de mes, aunque eso implique asumir costos más altos a futuro.
El riesgo de financiar el consumo con tarjeta
Si bien el uso de tarjeta puede ser una herramienta útil, el economista advirtió sobre los riesgos de su mal uso. “Los costos de financiación en Argentina siguen siendo muy altos”, explicó, y recomendó prestar especial atención al resumen de la tarjeta y al Costo Financiero Total (CFT).
El principal problema aparece cuando:
- Se pagan solo los mínimos
- Se refinancia deuda
- Se financian consumos básicos en cuotas
En esos casos, los intereses pueden generar un efecto acumulativo difícil de sostener.
El avance de las compras online
Otro cambio que se observa es el crecimiento de las compras a través de plataformas digitales. Mientras cae el consumo en comercios físicos, cada vez más personas eligen comprar online, donde pueden comparar precios, acceder a promociones y evitar gastos impulsivos.
Según explicó Das Neves, este comportamiento también responde a una lógica práctica: comprar solo lo necesario y optimizar el gasto.
Más allá de los cambios en los hábitos, el panorama general muestra una tendencia clara: el consumo sigue en retroceso. Sectores como el comercio se encuentran entre los más afectados, en un escenario donde la recuperación depende, en gran medida, de una mejora en los ingresos. “El desafío es fortalecer el salario y mejorar la capacidad de compra”, señaló el economista.
Embed - PABLO DAS NEVES TJ
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