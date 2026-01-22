Consumo en Argentina: las ventas en supermercados registraron su peor caída desde 2023

Las ventas en supermercados volvieron a mostrar señales de debilidad en noviembre de 2025. Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el consumo en estos establecimientos cayó un 3,8% respecto de octubre y un 2,8% en la comparación interanual, configurando el peor registro mensual desde 2023.

El informe oficial señala que, si bien el acumulado de enero a noviembre de 2025 todavía muestra una leve suba del 2,2% frente al mismo período del año anterior, los últimos meses evidencian una clara pérdida de impulso del consumo interno, especialmente en los rubros ligados a alimentos y productos básicos.

En detalle, el índice de ventas totales a precios constantes registró en noviembre una baja interanual del 2,8%. En la medición desestacionalizada, el retroceso fue más marcado: -3,8% frente a octubre. Además, la serie tendencia-ciclo mostró una variación negativa del 0,3%, lo que confirma una desaceleración sostenida.

A precios corrientes, las ventas totalizaron $2.211.327,2 millones, lo que implicó un aumento nominal del 21,2% interanual. Sin embargo, ese crecimiento quedó por debajo de la inflación acumulada, reflejando una contracción real del consumo.

Entre los rubros con mayores incrementos nominales se destacaron Carnes (+48,3%), Alimentos preparados y rotisería (+34,7%), Otros (+31,4%) y Panadería (+27,4%), aumentos que responden más a subas de precios que a un mayor volumen de ventas.

En cuanto al empleo, el sector supermercadista contó en noviembre con 98.083 trabajadores asalariados. De ese total, el 11,1% ocupó cargos jerárquicos, mientras que el 88,9% correspondió a cajeros, administrativos y repositores.

Autoservicios mayoristas y shoppings también en baja

La caída del consumo no se limitó a los supermercados. En los autoservicios mayoristas, las ventas a precios constantes se desplomaron un 8,3% interanual en noviembre y acumularon una baja del 7,7% en los primeros once meses del año. A pesar de que la serie desestacionalizada mostró un leve repunte mensual del 1,3%, el panorama general sigue siendo negativo.

En términos nominales, las ventas mayoristas alcanzaron los $356.323,1 millones, con una suba interanual del 13,3%. Los mayores aumentos se dieron en Carnes (+46,1%), Almacén (+22,1%), Otros (+13,3%) y Bebidas (+10,2%).

Por su parte, los centros de compras (shoppings) también reflejaron una contracción real. Las ventas a precios constantes cayeron un 2,3% interanual en noviembre, aunque a precios corrientes sumaron $572.044,1 millones, con una suba nominal del 17,3%.

A nivel regional, la Ciudad de Buenos Aires registró ventas por $178.366,8 millones (+20,8% interanual), mientras que el Gran Buenos Aires alcanzó $184.210,7 millones (+16,9%). En la Región Pampeana se vendieron $118.692,9 millones (+15,5%), en Cuyo $37.996,7 millones (+18,8%), y en el Norte y la Patagonia $26.737,1 millones (+8,8%) y $26.039,9 millones (+11,9%), respectivamente.