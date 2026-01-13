miércoles 14 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 21:26
Aumentó el consumo de huevos: ¿Cuántos se pueden comer por día?

Argentina se convirtió en el primer consumidor mundial de huevos. Un especialista cuenta los beneficios para la alimentación.

Por  Claudio Serra
En 2025 el consumo de huevos alcanzó las 398 unidades “per cápita” al año en Argentina, al tiempo que la producción creció más del 8% respecto del año anterior. Walter Villegas es licenciado en nutrición (MP 072), y detalló las propiedades de este alimento.

“El huevo en sí es un excelente alimento”, dijo en Canal 4. “Es el alimento más completo por la cantidad y el tipo de aminoácidos que tiene. Contiene todas las vitaminas liposolubles, tiene carotenoides, beneficia no solamente a la población en general, sino también a las embarazadas, a los niños”.

Realmente el huevo es un súper alimento, dijo y aseguró que “una persona puede llegar a consumir entre 1 y 3 huevos diarios sin ningún inconveniente, siempre y cuando la dieta y la alimentación del día sea equilibrada”.

“Si tenemos vegetales, si tenemos grasas buenas, proteínas, 1 a 3 huevos diarios o más, inclusive en gente que hace deporte, en condiciones especiales”, y recalcó que “no afecta la salud. Por el contrario, provee muchos de los nutrientes que en el resto de los alimentos están muy dispersos, en un solo huevo”.

Cómo prepararlos

Destacó que el consumo debe tener en cuenta la forma de preparación, a la que calificó de “muy importante. Hay nutrientes que pierden sus propiedades con la temperatura, hay grasas que no son muy convenientes para cocinar el huevo”.

“La recomendación es el huevo duro, el huevo poché, el huevo revuelto, que si se puede combinar con otros alimentos, como por ejemplo las espinacas, que fortalece la absorción del calcio, y si se puede combinar con pimiento y cebolla, o con tomate mejor. Casi todas las combinaciones del huevo son muy buenas”.

“En los chicos es muy recomendable el consumo, siempre mezclado con otros alimentos. Por ejemplo con vegetales, como había mencionado, o como parte de ensaladas o en los platos principales. Generalmente se los hace formar parte de otras preparaciones”, dijo el especialista.

Las mejores combinaciones

“Mezclarlos con harinas, en tortillas, en tartas, es una buena combinación porque aporta muchos nutrientes esenciales para el crecimiento. Aporta luteína, aporta ácido fólico, aporta vitamina B12, aporta hierro, aporta antioxidantes como la vitamina E”.

“Da mucha saciedad, y si lo combinas con otros alimentos, por ejemplo con vegetales, con lentejas, o lo combino con queso, algo típico que aporta las proteínas del queso, me acerco mucho más a cumplir las recomendaciones diarias”, señaló Villegas.

“Como complemento está muy bien”, dijo sobre el consumo de huevo, pero advirtió que “como reemplazo de la carne no lo recomiendo. Puede formar parte del plato principal, pero como componente principal del plato no sería lo conveniente”, cerró.

El consumo regular de huevo se asocia con la mejora del perfil lipídico y el aumento del colesterol bueno.

Creció en consumo de huevos en Argentina

La producción de huevos creció más del 18% en los últimos dos años en la Argentina, en un contexto en el que el país se ha transformado en el principal consumidor de este producto, según señalan desde la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA).

Según CAPIA, el sector acumuló en los últimos dos años un crecimiento superior al 18%, en un contexto donde el consumo interno continuó fuerte y sostenido, absorbiendo cerca del 98% de la producción local. En términos per cápita, la producción alcanzó en 2025 más de 402 huevos por habitante, frente a los 370 del año anterior, con una mejora del 8,71%.

En cuanto al consumo, CAPIA indicó que subió de 363 unidades per cápita en 2024 a más de 398 en 2025, es decir, 35 huevos más por persona, ubicando a la Argentina como el principal país consumidor de huevos del mundo.

