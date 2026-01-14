Ajustes en el consumo: cómo hacen los jujeños para llegar a fin de mes

La suba de precios y la necesidad de estirar los ingresos obligaron a muchos jujeños a reorganizar sus gastos cotidianos . En un relevamiento realizado por Canal 4 , vecinos de distintos barrios contaron cómo ajustan el consumo para poder llegar a fin de mes sin resignar lo esencial.

Una de las primeras decisiones que aparece en la mayoría de los testimonios es el cambio de marcas . Algunos afirmaron que dejaron de comprar productos de primera línea y optaron por segundas marcas , tanto en alimentos como en artículos de limpieza.

Otra estrategia que se repite es la compra en supermercados mayoristas. Explicaron que concentran las compras del mes en estos comercios para aprovechar precios más bajos y evitar compras impulsivas. También destacaron que comparan valores entre distintos locales antes de decidir.

Además, muchos comentaron que dejaron de hacer compras grandes y prefieren el “día a día”, buscando ofertas puntuales según el dinero disponible en el momento.

El ajuste también se nota en el ocio. Algunos jujeños contaron que redujeron salidas o pedidos de delivery, especialmente a bares y restaurantes, mientras que otros directamente las eliminaron del presupuesto mensual.

La crisis también impactó en lo que llega a la mesa. Uno de los cambios más mencionados fue el menor consumo de carne roja. “Ahora se come más pollo y pescado”, comentaron.

La inflación anual en Jujuy: 31,3%

El informe señala que el nivel general de precios en Jujuy subió 31,3% durante 2025, cifra similar al promedio del NOA (31,4%) y del nivel nacional (31,5%).

A lo largo del año, los rubros que más aumentaron fueron:

Enseñanza : +53,9%

Otros gastos : +39,9%

Esparcimiento : +34,8%

Vivienda, combustible y electricidad : +31,7%

Alimentación y bebidas: +30,8%

En cambio, indumentaria (+14%), equipamiento y funcionamiento del hogar (+18%) y salud (+23,6%) fueron los que mostraron incrementos más bajos dentro del período.

Qué incidencia tuvo cada rubro

Según la DIPEC, la división “Alimentación y bebidas”, que representa el 50,32% del gasto promedio de los hogares jujeños, fue la que más influyó en la variación general del índice

Le siguieron transporte y comunicaciones (9,88%), vivienda y servicios básicos (8,58%) e indumentaria (7,90%), de acuerdo al cuadro de ponderaciones que compone la canasta del IPC.