miércoles 14 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de enero de 2026 - 19:50
Economía.

Ajustes en el consumo: cómo hacen los jujeños para llegar a fin de mes

Las cámaras de Canal 4 salieron a la calle para conocer cómo impacta la situación económica y qué hábitos cambiaron los jujeños.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Peatonal de San Salvador de Jujuy.

Peatonal de San Salvador de Jujuy.

Lee además
la inflacion en argentina fue de 31,5% en el 2025
Datos.

La inflación en Argentina fue de 31,5% en el 2025
Ranking de inflación en América Latina.
Economía.

En qué posición quedó Argentina en el ranking de inflación de América Latina 2025

Una de las primeras decisiones que aparece en la mayoría de los testimonios es el cambio de marcas. Algunos afirmaron que dejaron de comprar productos de primera línea y optaron por segundas marcas, tanto en alimentos como en artículos de limpieza.

plata dinero (2)
Ajustes en el consumo.

Ajustes en el consumo.

Otra estrategia que se repite es la compra en supermercados mayoristas. Explicaron que concentran las compras del mes en estos comercios para aprovechar precios más bajos y evitar compras impulsivas. También destacaron que comparan valores entre distintos locales antes de decidir.

Además, muchos comentaron que dejaron de hacer compras grandes y prefieren el “día a día”, buscando ofertas puntuales según el dinero disponible en el momento.

El ajuste también se nota en el ocio. Algunos jujeños contaron que redujeron salidas o pedidos de delivery, especialmente a bares y restaurantes, mientras que otros directamente las eliminaron del presupuesto mensual.

La crisis también impactó en lo que llega a la mesa. Uno de los cambios más mencionados fue el menor consumo de carne roja. “Ahora se come más pollo y pescado”, comentaron.

Embed - Ajustes en el consumo: cómo hacen los jujeños para llegar a fin de mes

La inflación anual en Jujuy: 31,3%

El informe señala que el nivel general de precios en Jujuy subió 31,3% durante 2025, cifra similar al promedio del NOA (31,4%) y del nivel nacional (31,5%).

A lo largo del año, los rubros que más aumentaron fueron:

  • Enseñanza: +53,9%

  • Otros gastos: +39,9%

  • Esparcimiento: +34,8%

  • Vivienda, combustible y electricidad: +31,7%

  • Alimentación y bebidas: +30,8%

En cambio, indumentaria (+14%), equipamiento y funcionamiento del hogar (+18%) y salud (+23,6%) fueron los que mostraron incrementos más bajos dentro del período.

Qué incidencia tuvo cada rubro

Según la DIPEC, la división “Alimentación y bebidas”, que representa el 50,32% del gasto promedio de los hogares jujeños, fue la que más influyó en la variación general del índice

Le siguieron transporte y comunicaciones (9,88%), vivienda y servicios básicos (8,58%) e indumentaria (7,90%), de acuerdo al cuadro de ponderaciones que compone la canasta del IPC.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La inflación en Argentina fue de 31,5% en el 2025

En qué posición quedó Argentina en el ranking de inflación de América Latina 2025

La inflación en Jujuy durante el 2025 fue de 31,3%

A un mes del Carnaval 2026: el cronograma completo, fiesta por fiesta en Jujuy

Muerte en la comisaría de El Chingo: "Existe una demora totalmente injustificada", dijo el abogado de la familia

Lo que se lee ahora
Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos
Aumento.

Desde mañana rigen nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy. video
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

Alerta meteorológico. video
Atención.

Jujuy está bajo alerta amarilla por tres días: se esperan tormentas y posible granizo

Estadio de Altos Hornos Zapla. video
Policiales.

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

Jujuy Básquet.
LaLiga.

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Carnaval en Jujuy. video
Festejos.

A un mes del Carnaval 2026: cuánto se gasta y qué conviene comprar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel