La inflación en Argentina fue de 31,5% en el 2025

Este martes por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de diciembre del 2025 fue de 2,8% y la interanual acumuló 31,5%.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre de 2025 fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).

inflación Inflación en Argentina. Inflación durante el 2025 Octubre- 2,8% - 2024

Noviembre- 2,4%

diciembre - 2,7%

enero- 2,2%

febrero- 2,4%

marzo- 3,7%

abril- 2,8%

mayo- 1,5%

junio- 1,6%

julio- 1,9%

agosto- 1,9%

septiembre- 2,1%

octubre- 2,3%

noviembre- 2,5%

diciembre- 2,8% Inflación acumulada Octubre- 193%- 2024

Noviembre- 166%

Diciembre- 117,8%

Enero- 84,5%

Febrero- 66,9%

Marzo- 55,9%

Abril- 47,3%

Mayo- 43,5%

Junio- 39,4%

Julio- 36,3%

Agosto- 33,6%

Septiembre- 31,8%

Octubre- 31,3%

Noviembre- 31,4%

Diciembre- 31,5%

