martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 16:09
Datos.

La inflación en Argentina fue de 31,5% en el 2025

Según datos del INDEC, la inflación durante el mes de diciembre fue de 2,8% y la acumulada durante todo el año pasado fue la menor desde el 2017.

Federico Franco
Federico Franco
image
La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre de 2025 fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).

inflación
Inflaci&oacute;n en Argentina.

Inflación en Argentina.

Inflación durante el 2025

  • Octubre- 2,8% - 2024
  • Noviembre- 2,4%
  • diciembre - 2,7%
  • enero- 2,2%
  • febrero- 2,4%
  • marzo- 3,7%
  • abril- 2,8%
  • mayo- 1,5%
  • junio- 1,6%
  • julio- 1,9%
  • agosto- 1,9%
  • septiembre- 2,1%
  • octubre- 2,3%
  • noviembre- 2,5%
  • diciembre- 2,8%

Inflación acumulada

  • Octubre- 193%- 2024
  • Noviembre- 166%
  • Diciembre- 117,8%
  • Enero- 84,5%
  • Febrero- 66,9%
  • Marzo- 55,9%
  • Abril- 47,3%
  • Mayo- 43,5%
  • Junio- 39,4%
  • Julio- 36,3%
  • Agosto- 33,6%
  • Septiembre- 31,8%
  • Octubre- 31,3%
  • Noviembre- 31,4%
  • Diciembre- 31,5%

