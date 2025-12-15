lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 16:03
Economía.

El BCRA cambiará las bandas del dólar desde enero que se ajustarán por la inflación

Desde el 1 de enero de 2026, el BCRA actualizará el piso y el techo de la banda cambiaria según el último dato mensual de inflación del Indec.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El BCRA cambiará las bandas del dólar desde enero

El BCRA cambiará las bandas del dólar desde enero

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que, a partir de enero de 2026, modificará el esquema de bandas de flotación del dólar para que sus límites se actualicen en función de la inflación mensual. La medida forma parte de un nuevo tramo del programa monetario y llega junto con un plan para reforzar las reservas internacionales.

Según comunicó la autoridad monetaria, desde el 1 de enero de 2026 el piso y el techo de la banda cambiaria “evolucionarán cada mes” de acuerdo con el último dato de inflación mensual informado por el Indec. Con esto, el Banco Central busca que el corredor cambiario se mueva en línea con la dinámica de precios.

El BCRA sostuvo que, “superado” el período de incertidumbre electoral, se abren condiciones para avanzar a una nueva fase del programa, con foco en crecimiento, remonetización y acumulación de reservas.

El ministro de Economía reconoció que la acumulación de reservas es una de las prioridades para la próxima etapa del Gobierno.
Luis Caputo, admitió que la compra de reservas por parte del Banco Central es un objetivo prioritario.

Luis Caputo, admitió que la compra de reservas por parte del Banco Central es un objetivo prioritario.

Plan de compras para fortalecer reservas desde el BCRA

En paralelo, el organismo conducido por Santiago Bausili anticipó una estrategia de acumulación de reservas atada al comportamiento de la demanda de dinero y a la liquidez del mercado cambiario. La proyección central del BCRA apunta a expandir la base monetaria desde 4,2% del PBI a 4,8% hacia fines de 2026, lo que se financiaría con compras por unos USD 10.000 millones, siempre que la balanza de pagos lo permita.

Además, el Central indicó que, si la demanda de dinero subiera un 1% adicional del PBI, las compras podrían escalar hasta USD 17.000 millones, en función de los flujos disponibles y sin necesidad de esterilizar de forma constante.

Compras diarias y operaciones en bloque

Para no alterar la dinámica del mercado, el BCRA ajustará la cantidad diaria adquirida para que represente el 5% del volumen operado cada día en el mercado cambiario. A la vez, dejó abierta la posibilidad de compras en grandes bloques para evitar distorsiones o movimientos bruscos.

El cambio llega sobre un esquema de bandas móviles que, desde su implementación, venía ajustando sus límites con una pauta mensual predefinida; ahora, el Banco Central plantea que la actualización quede atada a la inflación y que el mercado espere la comunicación formal de los detalles operativos.

