Bajan las retenciones al agro: cómo impactará sobre el dólar y qué costo fiscal tiene la medida

El Ejecutivo argentino informó que disminuirá los impuestos a las exportaciones de soja, pasando del 26% actual al 24%, mientras que las retenciones sobre el aceite y la harina derivados bajarán del 24,5% al 22,5% . Asimismo, la administración de Javier Milei comunicó que reducirá las alícuotas para los envíos al exterior de maíz, de 9,5% a 8,5%, y de trigo, de 9,5% a 7,5%.

Según fuentes oficiales citadas por Reuters , estos ajustes comenzarán a regir una vez que la resolución se publique en el Boletín Oficial , lo que se espera que ocurra en los próximos días.

1) A corto plazo, esta disposición podría estimular las operaciones de venta de trigo , especialmente durante los meses de diciembre y enero , mientras que también tendría un efecto parcial sobre las liquidaciones del complejo sojero , que se concentran mayoritariamente entre abril y julio .

2) El mensaje más contundente del Ejecutivo es que esta reducción de aproximadamente dos puntos porcentuales en las alícuotas de exportación tendrá carácter permanente , a diferencia de la baja temporal aplicada en septiembre para granos y sus derivados, que solo estuvo vigente por 72 horas y con un tope de USD 7.000 millones en las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). Como consecuencia de aquel incentivo para la liquidación de stocks en septiembre , actualmente quedan pocas existencias disponibles para comercializar en el mercado.

Qué impacto tendrá sobre el dólar y cuál será el costo fiscal de la medida.

3) Respecto a los ingresos fiscales, los derechos de exportación generaron cerca de 7 billones de pesos durante 2025. Esta cifra, que constituye algo más del 4% del total de la recaudación tributaria, equivale aproximadamente a USD 4.900 millones.

Si se considera que las alícuotas sobre soja y sus derivados disminuirán en dos puntos porcentuales a partir de las liquidaciones del segundo trimestre —del 26% al 24% para el grano sin procesar y del 24,5% al 22,5% para los productos industrializados—, se proyecta una merma de recaudación cercana al 8% en este rubro para el próximo año.

En el caso del maíz, la disminución en la recaudación se estimaría alrededor del 10,5%, debido a la reducción de un punto porcentual en la alícuota, mientras que para el trigo la baja alcanzaría cerca del 37%, tras el recorte de 4,5 puntos respecto a enero de 2025.

Una merma interanual en los ingresos del sector de entre 9% y 10% representaría para las arcas públicas una pérdida aproximada de USD 500 millones, siempre que los precios internacionales se mantengan relativamente estables respecto a los niveles actuales.

Según los cálculos realizados por Romano Group, el impacto sobre las finanzas públicas de esta medida en 2026 ascendería a aproximadamente USD 580 millones, mientras que un estudio de la consultora LCG estima que la administración nacional dejaría de percibir cerca de USD 687 millones en concepto de ingresos fiscales por este motivo. Estos valores dependen directamente del volumen exportable y de la variación de los precios internacionales.

4) Respecto al efecto sobre el mercado cambiario, la reducción de las retenciones podría impulsar al máximo las ventas de trigo —el grano que registra la mayor baja en derechos de exportación— y, en consecuencia, aumentar los ingresos de divisas durante la temporada estival. Las proyecciones para este cereal son históricas, con estimaciones de 24,5 millones de toneladas según la Bolsa de Comercio de Rosario y 25,5 millones según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Sumando un stock inicial de la campaña anterior de 3,4 millones de toneladas, la oferta total se ubicaría entre 27,9 y 28,9 millones de toneladas, lo que permitiría un saldo exportable de entre 16 y 17 millones, en comparación con los 12,3 millones del ciclo anterior.

Con los valores actuales en la bolsa de Chicago, donde la tonelada de trigo cotiza alrededor de USD 197, el potencial de exportación del cereal para la temporada estival alcanzaría aproximadamente USD 3.200 millones, lo que representa un incremento de cerca de USD 700 millones respecto al ciclo previo. No obstante, este aumento en ingresos se explica principalmente por la mayor disponibilidad de grano para exportar y no tanto por el alivio en la carga impositiva.

5) El efecto de la reducción impositiva resulta limitado para los productores, ya que la transferencia de la baja de retenciones al precio interno tiende a ser menor en momentos de alta disponibilidad de liquidación. Un estudio de la Universidad Austral destacó que “la decisión del Gobierno de bajar las retenciones generó una lectura ambigua en el mercado. Aunque la medida busca mejorar la competitividad, su impacto real es acotado”. Según Dante Romano, docente e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, “hoy la industria debería estar mostrando márgenes positivos de entre USD 10 y USD 12 por tonelada, pero continúa en terreno negativo”.

Analistas prevén que la medida incentivará el ingreso de divisas durante el verano.

Aumento en los ingresos del productor

De cara a la próxima cosecha de soja, el potencial de aumento en los ingresos del productor se estima entre USD 20 y USD 30 por tonelada, mientras que los granos todavía registran márgenes negativos de aproximadamente USD 5 a USD 10. Por ello, Romano advirtió que “no corresponde esperar un traslado lineal de la baja impositiva al precio, porque el mercado siempre se define por oferta y demanda. Además, falta conocer la letra chica del decreto para saber si la baja es temporal o si tendrá condicionantes: Por ahora, la medida tiene gusto a poco”.

La ingeniera agrónoma y especialista Paulina Lescano indicó que “En el caso de la soja se estaba pagando muy por encima de la capacidad de pago teórica con los derechos de exportación que había hasta el viernes. La rebaja de derechos de exportación para soja podemos decir que representan unos USD 8 por tonelada y parece difícil que se vea una mejora respecto de los niveles que tuvimos el viernes pasado; si se da esa suba, es una oportunidad para aprovechar. En el trigo son cerca de USD 4 por tonelada la mejora, pero en el trigo tenemos la contra de que se está bajo la presión de la cosecha, entonces es difícil que se vea esa mejora. En maíz la mejora es de dos dólares por tonelada”.

La administración de Javier Milei también anunció que recortará las tasas a los embarques al exterior de maíz del 9,5% al 8,5% y las de trigo de 9,5% a 7,5%.

“La decisión se asocia con la necesidad de generar dólares en el verano de parte del complejo sojero, porque la ventas de los productores fueron muy bajas en las últimas semanas, no mayores a 100.000 toneladas por día, nivel que no hace posible completar el programa de exportaciones de enero, febrero y marzo. Esto podría mejorar la oferta de precios para los productores e impulsarlos a venderle soja a la industria y generar dólares para una economía debilitada”, indicó el ingeniero agrónomo y asesor Javier Preciado Patiño.

“Es una decisión muy valorada y positiva. Es clave seguir avanzando en la baja de derechos de exportación, especialmente en el complejo agroindustrial de la soja”, agregó a Reuters Gustavo Idígoras, presidente de Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y Centro Exportador de Cereales (CEC).

“Es una mejora de precio importante, aunque no veo al productor con ganas de vender soja, maíz y trigo. Y respecto a la recaudación, el impacto no va a ser tan importante”, manifestó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

“El impacto en este momento no lo veo tan claro, porque evidentemente estamos hablando de que mucha soja se vendió ya, con todo va como una señal pensando en la nueva campaña 2025/2026, una señal de apoyo a que se siembre y se produzca más, más que al impacto que pueda generar en el corto plazo un escenario comercial y la recaudación asociada. No veo grandes impactos inmediatos, tiene que ver con un incentivo para que el productor siembre y sepa que tiene el apoyo del Gobierno para ir cambiando de a poco el escenario y la política de retenciones”, señaló el analista financiero Ruben Ullúa.

Argentina se posiciona como el líder global en la exportación de aceite y harina de soja y ocupa el tercer lugar en envíos de maíz a nivel internacional. Con esta decisión, la administración avanza en el cumplimiento de su compromiso electoral, en el que se comprometía a reducir progresivamente los derechos de exportación de estos productos agrícolas.

“Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo en la red social “X”, donde escribió que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”. “Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”, añadió Caputo.

Las asociaciones que agrupan a exportadores y transformadores de granos recibieron con satisfacción la medida adoptada por la administración, aunque los analistas del sector resaltan que el mensaje más relevante es la reducción de retenciones pensando en la próxima temporada, más que un incremento inmediato en los volúmenes exportables.

¿Cómo quedan las alícuotas?

Soja: de 26% a 24%

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

Girasol: de 5,5% a 4,5%

“Con la baja de retenciones anunciada hoy (ayer), las alícuotas permanentes de derechos de exportación del maíz y el trigo se ubican en mínimos de seis años”, precisó la Bolsa de Comercio de Rosario.

“Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”, expresó Caputo. Y reafirmó la “Convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo. El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”.