El Gobierno anunció una reducción de las retenciones a la producción de petróleo

El Gobierno nacional firmó un acuerdo con la provincia de Chubut para eliminar la retención de exportación del 8 % al petróleo convencional y reducir las regalías provinciales del 12 % al 8 %, con el fin de reactivar las cuencas maduras frente al crecimiento de la producción no convencional en Vaca Muerta.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía) anunciaron junto con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres , el acuerdo para reducir los derechos de exportación.

La escala vigente vinculaba la alícuota del derecho de exportación al precio internacional del barril: 0 % para valores de US$ 45 y 8 % para valores superiores a US$ 60. Con estas modificaciones, y al crudo cotizar en torno a US$ 63,29, la producción convencional quedará exenta del gravamen.

image

Además del beneficio fiscal, el acuerdo prevé inversiones del sector privado, políticas de acompañamiento de las operadoras y un plan de incentivos para sostener empleo y actividad en las regiones petroleras que enfrentan declinación de producción.

El costo estimado para el Estado nacional alcanzaría los US$ 73 millones anuales en menores ingresos fiscales, según consultoras especializadas.

La semana próxima se espera que el Gobierno avance con nuevos acuerdos junto al resto de las provincias productoras. Una vez que todas las jurisdicciones interesadas los hayan firmado, el Ejecutivo publicará el decreto que oficializará la reducción en las alícuotas. El costo fiscal para Nación sería de alrededor de US$73 millones anuales, según cálculos de la consultora Economía y Energía (EyE).