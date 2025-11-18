martes 18 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de noviembre de 2025 - 18:13
País.

El Gobierno anunció una reducción de las retenciones a la producción de petróleo

El objetivo de la medida es reactivar las inversiones en las cuencas que muestran una mayor declinación en su nivel de oferta.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
Diego Santilli junto a Javier Milei
País.

Cambios en el Gobierno: Renaper, Deportes y Pasos Fronterizos pasan al Ministerio del Interior
Decomiso a Cristina Fernández de Kirchner
Fallo.

Decomiso a Cristina Fernández de Kirchner: el detalle de todas las propiedades afectadas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía) anunciaron junto con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el acuerdo para reducir los derechos de exportación.

La escala vigente vinculaba la alícuota del derecho de exportación al precio internacional del barril: 0 % para valores de US$ 45 y 8 % para valores superiores a US$ 60. Con estas modificaciones, y al crudo cotizar en torno a US$ 63,29, la producción convencional quedará exenta del gravamen.

image

Además del beneficio fiscal, el acuerdo prevé inversiones del sector privado, políticas de acompañamiento de las operadoras y un plan de incentivos para sostener empleo y actividad en las regiones petroleras que enfrentan declinación de producción.

El costo estimado para el Estado nacional alcanzaría los US$ 73 millones anuales en menores ingresos fiscales, según consultoras especializadas.

La semana próxima se espera que el Gobierno avance con nuevos acuerdos junto al resto de las provincias productoras. Una vez que todas las jurisdicciones interesadas los hayan firmado, el Ejecutivo publicará el decreto que oficializará la reducción en las alícuotas. El costo fiscal para Nación sería de alrededor de US$73 millones anuales, según cálculos de la consultora Economía y Energía (EyE).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cambios en el Gobierno: Renaper, Deportes y Pasos Fronterizos pasan al Ministerio del Interior

Decomiso a Cristina Fernández de Kirchner: el detalle de todas las propiedades afectadas

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, 18 de noviembre

Cómo evitar caer en los nuevos robos en cajeros automáticos sin tarjeta física

La inflación mayorista aumentó 1,1% en octubre y acumula 21,3% en 2025

Lo que se lee ahora
Sífilis en la Argentina El perfil epidemiológico muestra que la mayor carga de contagios recae en personas jóvenes, especialmente entre quienes tienen de 15 a 39 años
Salud.

Jujuy supera la media nacional de casos de sífilis

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Polémico arbitraje de Lucas Comesaña en Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

La Justicia falló a favor de Gimnasia de Jujuy por la denuncia de Lucas Comesaña

Sífilis en la Argentina El perfil epidemiológico muestra que la mayor carga de contagios recae en personas jóvenes, especialmente entre quienes tienen de 15 a 39 años
Salud.

Jujuy supera la media nacional de casos de sífilis

Un joven no podía creer con lo que se encontró en la casa de su abuela.
Viral.

Un chico fue a visitar a su abuela y quedó en shock al ver el ritual de ella con su perro

Autonomía Política de Jujuy.
Hito.

Hoy se conmemora la Autonomía Política de Jujuy y es "día no laborable"

Cloudflare, empresa clave de la infraestructura de internet, registra una falla en su red global. No es tu WiFi: es un problema en uno de los “puentes” centrales de la red.
Tecnología.

Caída masiva de internet: qué es Cloudflare y por qué fallan las aplicaciones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel