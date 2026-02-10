Cambios en los Registros del Automotor: cuáles son y cómo impactarán

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la reforma del sistema de los Registros del Automotor y dispuso quitar funciones a las dependencias seccionales, con el objetivo de avanzar hacia la digitalización y una futura eliminación del esquema tradicional.

La medida fue oficializada mediante la disposición 58/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Allí se ordena que los Registros del Automotor separen y envíen a una guarda centralizada los llamados “Legajos B” de los vehículos que no hayan tenido ningún movimiento en los últimos 15 años.

Se trata de expedientes correspondientes a automotores que no registraron transferencias, reimpresiones de patentes, solicitudes de cédulas de conductores autorizados ni otros trámites administrativos en más de una década y media. Estos legajos pasarán a quedar bajo custodia de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor.

El procedimiento prevé que cada Registro Seccional reciba por correo oficial el listado de legajos alcanzados y cuente con un plazo de 15 días hábiles para apartarlos, ordenarlos y embalarlos. Luego, la documentación será trasladada a una guarda centralizada.

En paralelo, los legajos serán incorporados al Sistema Único de Registración de Automotores (SURA), lo que permitirá mantener la trazabilidad digital de la información, aun cuando la documentación física ya no se encuentre en las oficinas locales.

En caso de que un usuario necesite realizar un trámite sobre un vehículo cuyo legajo fue centralizado, el Registro deberá solicitar la información de manera electrónica, a través del Sistema de Asignación Electrónica (ACE), garantizando la continuidad de los servicios.

Un paso más hacia la digitalización

Desde el Gobierno sostienen que la centralización de los legajos inactivos es clave para avanzar en la reforma integral del sistema registral. El objetivo de fondo es reducir la estructura actual de Registros del Automotor y trasladar cada vez más gestiones al plano digital.

En los últimos años, la transformación incluyó el cierre e intervención de dependencias, la eliminación de formularios y la creación del RUNA (Registro Único Nacional Automotor), que permite tramitar el alta de vehículos 0 km directamente en concesionarias, sin pasar obligatoriamente por un Registro.

Sin embargo, el proceso todavía presenta dificultades en el interior del país, donde no todos los concesionarios completan los trámites digitales, lo que genera demoras y sobrecarga en los Registros tradicionales.