Los autos con más de 25 años seguirán sin pagar el Impuesto Automotor: cómo acceder

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que continúa vigente la exención del Impuesto Automotor para los vehículos con más de 25 años de antigüedad, de acuerdo con la Ordenanza Nº 8122/2024.

Este beneficio alcanza a los propietarios de unidades cuya inscripción inicial sea anterior al 31 de diciembre del año 2000, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

¿Quiénes pueden acceder a la exención? Según la normativa, la medida comprende a:

Automóviles con capacidad de hasta 8 personas.

Vehículos particulares de uso personal o familiar.

Vehículos de pasajeros.

Además, conforme a la Ley Nacional de Tránsito, se incluyen: Categoría A: motocicletas y ciclomotores de 50 cc a 200 cc.

Categoría B: automóviles y vehículos de pasajeros. Requisitos para acceder al beneficio Los interesados deben cumplir con una serie de pasos: Verificar que la inscripción inicial del vehículo sea anterior al 31 de diciembre de 2000.

Asegurarse de no tener deudas del Impuesto Automotor ni infracciones de tránsito.

Solicitar un Libre Deuda de infracción en el Juzgado de Faltas.

Presentar en la Dirección de Rentas (Hipólito Yrigoyen Nº 1328) una nota de solicitud acompañada de copia del título automotor y del Libre Deuda. Presentación online También es posible enviar la documentación por correo electrónico a [email protected], con el asunto: “Exención según Ordenanza Nº 8122/2024”. En todos los casos, deben incluirse los datos personales (nombre completo, teléfono y correo electrónico) para recibir la notificación de aprobación o rechazo.

