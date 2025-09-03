miércoles 03 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de septiembre de 2025 - 10:37
Servicio.

Los autos con más de 25 años seguirán sin pagar el Impuesto Automotor: cómo acceder

La Municipalidad de San Salvador informó que sigue vigente la exención del Impuesto Automotor para los autos que tengan más de 25 años de antigüedad.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Los autos con más de 25 años seguirán sin pagar el Impuesto Automotor: cómo acceder

Los autos con más de 25 años seguirán sin pagar el Impuesto Automotor: cómo acceder

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que continúa vigente la exención del Impuesto Automotor para los vehículos con más de 25 años de antigüedad, de acuerdo con la Ordenanza Nº 8122/2024.

Lee además
Actualmente, en el mercado argentino unos 35.000 autos que pagaron la escala 1 en 2024.
Economía.

Qué pasará con los precios de los autos tras la baja de impuestos internos
Ingresos Brutos a los servicios financieros (Foto ilustrativa)
Chequeado.

Ingresos Brutos a los servicios financieros: cuánto varía el impuesto por provincia y por qué es el centro del conflicto con Mercado Libre

Este beneficio alcanza a los propietarios de unidades cuya inscripción inicial sea anterior al 31 de diciembre del año 2000, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Los autos con más de 25 años seguirán sin pagar el Impuesto Automotor: cómo acceder
Los autos con más de 25 años seguirán sin pagar el Impuesto Automotor: cómo acceder

Los autos con más de 25 años seguirán sin pagar el Impuesto Automotor: cómo acceder

¿Quiénes pueden acceder a la exención?

Según la normativa, la medida comprende a:

  • Automóviles con capacidad de hasta 8 personas.

  • Vehículos particulares de uso personal o familiar.

  • Vehículos de pasajeros.

Además, conforme a la Ley Nacional de Tránsito, se incluyen:

  • Categoría A: motocicletas y ciclomotores de 50 cc a 200 cc.

  • Categoría B: automóviles y vehículos de pasajeros.

Requisitos para acceder al beneficio

Los interesados deben cumplir con una serie de pasos:

  • Verificar que la inscripción inicial del vehículo sea anterior al 31 de diciembre de 2000.

  • Asegurarse de no tener deudas del Impuesto Automotor ni infracciones de tránsito.

  • Solicitar un Libre Deuda de infracción en el Juzgado de Faltas.

  • Presentar en la Dirección de Rentas (Hipólito Yrigoyen Nº 1328) una nota de solicitud acompañada de copia del título automotor y del Libre Deuda.

Presentación online

También es posible enviar la documentación por correo electrónico a [email protected], con el asunto: “Exención según Ordenanza Nº 8122/2024”.

En todos los casos, deben incluirse los datos personales (nombre completo, teléfono y correo electrónico) para recibir la notificación de aprobación o rechazo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué pasará con los precios de los autos tras la baja de impuestos internos

Ingresos Brutos a los servicios financieros: cuánto varía el impuesto por provincia y por qué es el centro del conflicto con Mercado Libre

Rentas aclara las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para comercio minorista y mayorista

Aumenta el impuesto a los combustibles y el lunes volverá a subir la nafta

Un matrimonio jujeño perdió a sus tres hijos en un incendio

Lo que se lee ahora
Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Desde hoy corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia video
Servicio.

Desde hoy corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Comenzó la adhesión online para los Departamentos en Alto Comedero del IVUJ (Foto ilustrativa)
Septiembre.

Comenzó la adhesión online para los Departamentos en Alto Comedero del IVUJ

Maltrato animal en San Pedro de Jujuy.
Jujuy.

Imputan a una mujer por mutilar y matar a su perra preñada y sus cachorros

La mayoría de los chicos de escuelas primarias se conectó a sus clases por celular. video
Comunicado.

Clases virtuales en las escuelas de Jujuy sin agua: qué sectores serán afectados y en qué días

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel