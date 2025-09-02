Imputan a una mujer por mutilar y matar a su perra preñada y sus cachorros

Un grave caso de maltrato animal conmociona a la comunidad Jujuy. Una mujer fue imputada por mutilar a su perra preñada , causándole la muerte y también la de sus cachorros. La noticia generó gran rechazo entre los vecinos y organizaciones protectoras de animales.

El fiscal Agustín Jarma detalló a TodoJujuy que la audiencia de formulación de cargos se realizó esta mañana, donde solicitaron la prisión preventiva para la acusada, la cual fue otorgada por quince días mientras se completan las pruebas.

La imputada permanecerá detenida en San Pedro , su lugar de residencia y luego será trasladada al Penal de Gorriti. Según explicó el fiscal, la ley permite una prisión preventiva que va desde un mínimo de quince días hasta un máximo de un año, mientras se avanza en el caso.

Durante estos quince días se trabajará para ingresar todas las evidencias necesarias para elevar la causa a juicio. Jarma destacó que "el caso está robustecido", aunque aún quedan detalles por confirmar.

Evidencias sólidas y testimonios clave

El fiscal agregó que existen testigos, todos los análisis y pericias que apuntan directamente a la imputada. “No hay forma de que pueda no ser ella”, aseguró, reafirmando la contundencia de las pruebas recolectadas.

En un fallo considerado "histórico" para la Justicia Ambiental, la jueza Laura Flores habló de la condena a 24 meses de prisión de ejecución condicional, que realizaron en la jornada de hoy a un hombre por matar a una perrita con una escopeta en la localidad de Los Alisos.

El imputado no solo fue hallado culpable del delito de maltrato animal, sino también por portación ilegítima de arma de fuego, ya que utilizó una escopeta para cometer el hecho. La sentencia fue homologada tras una audiencia de juicio abreviado, en la que se valoraron informes periciales y videos que registraban la agonía del animal.

¿Cómo y ante que casos se debe denunciar maltrato animal?

Ocurre maltrato animal cuando:

-No alimentar a los animales.

-Espolearlos para el trabajo.

-Hacerlos trabajar jornadas excesivas.

-Estimularlos con drogas.

-Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas.

Mientras que los actos de crueldad son:

-Mutilar cualquier parte del animal, salvo con fines de mejoramiento.

-Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer título médico veterinario.

-Castigar y arrollar animales intencionalmente.

-Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas, en que los mate, hiera u hostilice.