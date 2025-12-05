viernes 05 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de diciembre de 2025 - 11:05
Economía.

El elogio de Javier Milei a Luis Caputo tras el regreso de Argentina al mercado internacional de deuda

“El mejor de todos los tiempos”, afirmó el Presidente, al destacar el bono en dólares con cupón del 6,5% y vencimiento en 2029 bajo legislación local.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Javier Milei elogió a Luis Caputo tras el anuncio del regreso al mercado internacional de deuda.

Javier Milei elogió a Luis Caputo tras el anuncio del regreso al mercado internacional de deuda.

Javier Milei destacó públicamente al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que se confirmara el retorno del país a los mercados internacionales de crédito. A través de sus redes, el Presidente lo calificó como “el mejor de todos los tiempos”, subrayando su respaldo al funcionario.

Lee además
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.
Política.

Presupuesto 2026: Luis Caputo se meterá en las negociaciones y tendrá dos reuniones claves
Javier Milei.
País.

Javier Milei: "Si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato"

Horas antes, Caputo había comunicado la apertura de una licitación para un nuevo título del Tesoro en dólares, con una tasa del 6,50% y vencimiento previsto para el 30 de noviembre de 2029. El bono, denominado BONAR 2029N, está orientado a quienes buscan invertir en moneda estadounidense y contribuir al financiamiento de las obligaciones del Estado.

El presidente Javier Milei elogió hoy al ministro de Economía.

Detalles del nuevo bono y su impacto en la estrategia financiera

Caputo ratificó la medida del Gobierno durante una aparición en televisión. En la entrevista, adelantó: “Vamos a salir con un bono a 4 años”, “a noviembre de 2029”, “con un cupón”. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas, señaló en América 24.

De acuerdo con la información oficial, el instrumento estará nominado en dólares, ofrecerá un rendimiento anual del 6,5% con cobro cada seis meses y devolverá la totalidad del capital al llegar su fecha final, el 30 de noviembre de 2029. Tanto la suscripción como el pago se efectuarán únicamente en dólares y bajo normativa argentina.

Un documento del Gobierno subrayó que, ante la marcada baja en las tasas de los bonos en moneda extranjera, impulsada tanto por el escenario electoral como por la continuidad del plan económico, el Tesoro apunta a ampliar sus herramientas de financiamiento para afrontar los compromisos en dólares sin comprometer las reservas netas del Banco Central.

Luis Caputo y Javier Milei.

Según la comunicación oficial, con costos de endeudamiento que vuelven a ser manejables, el Tesoro inicia una nueva línea de acción orientada a renovar sus pagos de capital en dólares sin interferir en la mejora del balance del BCRA, de modo que las compras de divisas efectivamente se traduzcan en una mayor acumulación de reservas.

Cómo será la licitación y quiénes podrán participar

El producto de la colocación será utilizado para cubrir de manera parcial los pagos de capital correspondientes a los Bonar 30 y Bonar 29, cuyo vencimiento está fijado para el 9 de enero de 2026.

Luis Caputo, Ministro de Economía.

La etapa de recepción de propuestas quedará habilitada el 10 de diciembre de 2025, entre las 10 y las 15, mientras que la acreditación final de las adjudicaciones se realizará el 12 de diciembre. El esquema incluye dos modalidades de participación:

  • Un tramo no competitivo, pensado para ahorristas sin experiencia técnica, que permite ofertar hasta USD 50.000.
  • Un segmento competitivo, destinado a montos superiores, sin límite máximo y que exige indicar el precio por cada USD 1.000 de valor nominal.

Las solicitudes deberán presentarse por medio de agentes de liquidación y compensación o agentes de negociación autorizados por la CNV. El tope total a colocar será determinado durante la subasta, conforme a lo establecido en la Resolución Conjunta 9/2019 de Finanzas y Hacienda.

Javier Milei
Javier Milei

Javier Milei

Sigue el diálogo con los gobernadores

Más allá del anuncio del Ministerio de Economía, en el plano político sigue activo el intercambio con los gobernadores para encaminar el debate del Presupuesto 2026. En ese contexto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron en la Casa Rosada al mandatario pampeano, Sergio Ziliotto.

Luis Caputo se suma a las negociaciones por el Presupuesto 2026.

De acuerdo con la información oficial, la reunión giró en torno a las iniciativas de transformación profunda impulsadas por el presidente Javier Milei, orientadas a favorecer el desarrollo y mejorar las perspectivas económicas del país.

En ese marco, Adorni, Santilli y Ziliotto coincidieron en la necesidad de que el Congreso avance con la aprobación del Presupuesto 2026, así como con los proyectos de actualización de las normas laborales y la reforma tributaria.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Presupuesto 2026: Luis Caputo se meterá en las negociaciones y tendrá dos reuniones claves

Javier Milei: "Si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato"

Se adelantó el acto de los aviones F-16: Javier Milei viaja mañana a Córdoba

Argentina regresará al mercado internacional de deuda y emitirá un bono a cuatro años

Ezequiel Atauche hizo un análisis de lo que será diciembre en el Congreso: presupuesto y reforma laboral

Lo que se lee ahora
juraron los 24 nuevos diputados de jujuy: como queda conformada la legislatura video
Política.

Juraron los 24 nuevos diputados de Jujuy: cómo queda conformada la Legislatura

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Habló la madre de Delicia Mamaní y hay un sospechoso.
Búsqueda.

La madre de la jujeña desaparecida en Córdoba rompió el silencio y habló de un sospechoso

Sofía Jujuy Jiménez envuelta en una polémica por un canje
Conflicto.

Sofía Jujuy Jiménez envuelta en una polémica por un canje

Cena Blanca. video
Emoción.

Hoy es la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: todo lo que tenés que saber

La historia de Micaela y Pancho.
Emotiva historia.

Una jujeña, su perro y una moto 110: la crónica de un viaje de 2.500 km. que transformó su vida

Producción de la hoja de coca en Bolivia.
Bolivia.

Para la OMS, la hoja de coca es una sustancia peligrosa: el fuerte argumento

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel