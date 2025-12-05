El elogio de Javier Milei a Luis Caputo tras el regreso de Argentina al mercado internacional de deuda

Javier Milei destacó públicamente al ministro de Economía, Luis Caputo , luego de que se confirmara el retorno del país a los mercados internacionales de crédito . A través de sus redes, el Presidente lo calificó como “el mejor de todos los tiempos” , subrayando su respaldo al funcionario.

País. Javier Milei: "Si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato"

Horas antes, Caputo había comunicado la apertura de una licitación para un nuevo título del Tesoro en dólares , con una tasa del 6,50% y vencimiento previsto para el 30 de noviembre de 2029 . El bono, denominado BONAR 2029N , está orientado a quienes buscan invertir en moneda estadounidense y contribuir al financiamiento de las obligaciones del Estado .

Caputo ratificó la medida del Gobierno durante una aparición en televisión. En la entrevista, adelantó: “Vamos a salir con un bono a 4 años” , “a noviembre de 2029” , “con un cupón” . Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas , señaló en América 24 .

De acuerdo con la información oficial, el instrumento estará nominado en dólares , ofrecerá un rendimiento anual del 6,5% con cobro cada seis meses y devolverá la totalidad del capital al llegar su fecha final, el 30 de noviembre de 2029 . Tanto la suscripción como el pago se efectuarán únicamente en dólares y bajo normativa argentina.

Un documento del Gobierno subrayó que, ante la marcada baja en las tasas de los bonos en moneda extranjera, impulsada tanto por el escenario electoral como por la continuidad del plan económico, el Tesoro apunta a ampliar sus herramientas de financiamiento para afrontar los compromisos en dólares sin comprometer las reservas netas del Banco Central.

Luis Caputo y Javier Milei.

Según la comunicación oficial, con costos de endeudamiento que vuelven a ser manejables, el Tesoro inicia una nueva línea de acción orientada a renovar sus pagos de capital en dólares sin interferir en la mejora del balance del BCRA, de modo que las compras de divisas efectivamente se traduzcan en una mayor acumulación de reservas.

Cómo será la licitación y quiénes podrán participar

El producto de la colocación será utilizado para cubrir de manera parcial los pagos de capital correspondientes a los Bonar 30 y Bonar 29, cuyo vencimiento está fijado para el 9 de enero de 2026.

Luis Caputo, Ministro de Economía.

La etapa de recepción de propuestas quedará habilitada el 10 de diciembre de 2025, entre las 10 y las 15, mientras que la acreditación final de las adjudicaciones se realizará el 12 de diciembre. El esquema incluye dos modalidades de participación:

Un tramo no competitivo , pensado para ahorristas sin experiencia técnica, que permite ofertar hasta USD 50.000 .

, pensado para ahorristas sin experiencia técnica, que permite ofertar . Un segmento competitivo, destinado a montos superiores, sin límite máximo y que exige indicar el precio por cada USD 1.000 de valor nominal.

Las solicitudes deberán presentarse por medio de agentes de liquidación y compensación o agentes de negociación autorizados por la CNV. El tope total a colocar será determinado durante la subasta, conforme a lo establecido en la Resolución Conjunta 9/2019 de Finanzas y Hacienda.

Javier Milei Javier Milei

Sigue el diálogo con los gobernadores

Más allá del anuncio del Ministerio de Economía, en el plano político sigue activo el intercambio con los gobernadores para encaminar el debate del Presupuesto 2026. En ese contexto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron en la Casa Rosada al mandatario pampeano, Sergio Ziliotto.

Luis Caputo se suma a las negociaciones por el Presupuesto 2026.

De acuerdo con la información oficial, la reunión giró en torno a las iniciativas de transformación profunda impulsadas por el presidente Javier Milei, orientadas a favorecer el desarrollo y mejorar las perspectivas económicas del país.

En ese marco, Adorni, Santilli y Ziliotto coincidieron en la necesidad de que el Congreso avance con la aprobación del Presupuesto 2026, así como con los proyectos de actualización de las normas laborales y la reforma tributaria.