viernes 05 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025 - 09:16
Argentina regresará al mercado internacional de deuda y emitirá un bono a cuatro años

Luis Caputo anunció que la Argentina regresará al mercado internacional de deuda y emitirá bonos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
bonos

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la licitación de un Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses a una tasa de 6,50%, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029. El instrumento, identificado como BONAR 2029N, está dirigido a inversores que deseen colocar fondos en moneda norteamericana y participar en la financiación de compromisos del Estado.

El proceso de recepción de ofertas abarca desde las 10 hasta las 15 horas del miércoles 10 de diciembre de 2025. La liquidación de las órdenes adjudicadas será el viernes 12 de diciembre. Según lo dispuesto por la Secretaría de Finanzas, las suscripciones deberán concretarse únicamente en dólares estadounidenses.

Según el detalle oficial, el bono se denomina en dólares estadounidenses, tiene cupón de 6,5% anual con pagos semestrales y amortiza el 100% del capital a su vencimiento el 30 de noviembre de 2029. La suscripción y el pago se realizarán exclusivamente en dólares bajo legislación argentina.

"Cuando las cosas empiezan a ir mejor queremos correr más rápido de lo que nos dan las piernas", dijo Caputo Fotografía: Adrián Escandar
Luis Caputo&nbsp;

Luis Caputo

Qué dice el informe de Luis Caputo sobre la emisión de un bono

Un informe oficial destaca: “En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”.

La dependencia oficial remarcó: “Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”.

El resultado de la licitación se destinará a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos Bonar 30 y Bonar 29, con fecha de vencimiento el 9 de enero de 2026.

El progreso en los bonos Globales impulsa el recorte del riesgo país hasta los 596 puntos durante la apertura del lunes.

La recepción de ofertas se extenderá de 10 a 15 horas el 10 de diciembre de 2025 y la liquidación de las adjudicaciones está prevista para el 12 de diciembre. La modalidad contempla dos tramos: uno no competitivo, dirigido a inversores sin especialización financiera, con ofertas de hasta USD 50.000, y otro competitivo para montos mayores, sin tope máximo y con obligación de indicar precio por cada USD 1.000 de valor nominal.

Las órdenes deben canalizarse a través de agentes de liquidación y compensación o agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). El monto máximo a colocar será fijado en la subasta conforme a lo dispuesto por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

