Presupuesto 2026: Luis Caputo se meterá en las negociaciones y tendrá dos reuniones claves

El Gobierno entra en una etapa clave. En los próximos días enviará a Diputados una versión revisada del Presupuesto 2026, elaborada tras las conversaciones con gobernadores y el jefe de Gobierno porteño . En esta fase final, las negociaciones quedarán en manos del ministro de Economía , Luis Caputo.

Hasta ahora, los líderes provinciales y el mandatario porteño no tuvieron acceso a ningún borrador que refleje las últimas correcciones. La elaboración del documento permanece bajo la responsabilidad del secretario de Presupuesto, Carlos Guberman , y del equipo técnico que trabaja en el cuarto piso del Palacio de Hacienda .

Durante estos días —mientras el ministro del Interior, Diego Santili , continúa su agenda de recorridas y reuniones en distintas provincias— el titular de Economía, Luis Caputo , iniciará un nuevo tramo de diálogo con los gobernadores . De acuerdo con información a la que accedió Infobae , a mediados de la semana está previsto que reciba al mandatario de Santa Cruz, Claudio Vidal , para avanzar en la negociación del Presupuesto 2026 .

Caputo ya había mantenido un encuentro con Vidal el jueves pasado, en el quinto piso del Palacio de Hacienda , para formalizar el acuerdo que reduce las retenciones al sector petrolero . En su caso, la rebaja será progresiva y dependerá del valor del barril : sin cargos hasta los USD 65 ; un esquema escalonado entre USD 65 y USD 80 ; y una alícuota del 8% por encima de ese umbral. Ese mismo día también visitó el Ministerio el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa .

No descartan que el gobernador de Chubut se reúna esta semana con el ministro de Economía, Luis Caputo por el presupuesto 2026.

Al consultar a funcionarios del Ministerio de Economía, no hubo una ratificación ni una negación respecto a una eventual reunión entre Caputo y Vidal, ni tampoco precisiones sobre si el santacruceño será el único dirigente recibido. Desde el equipo de Santili tampoco aportaron claridad acerca de su presencia en esa cita. Cabe recordar que, el miércoles anterior, el gobernador de Santa Cruz ya se había reunido con él y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Un giro estratégico: mayor protagonismo político del ministro

Que Caputo decida sentarse con Vidal para discutir el Presupuesto 2026 responde al viraje que busca realizar: implicarse directamente en las conversaciones políticas. Él mismo admitió, antes de las legislativas de medio término, que fue un desacierto mantenerse al margen.

“Fue un error de mi lado no haberme involucrado más en lo político, yo tomaba una posición bastante cómoda de que cómo tenía el soporte del Presidente los que se dedicaban a la política iban y se peleaban con los gobernadores y cuando venían a pedirme plata a mí o al secretario de Hacienda nos tenían que cortar un brazo”, reconoció entonces sobre su vínculo con los jefes provinciales.

El encuentro entre el jefe de Gobierno porteño y el ministro de Economía, Luis Caputo, fue evaluado de forma positiva.

El Ejecutivo no estaría dispuesto a habilitar la distribución federal del impuesto a los combustibles líquidos ni de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ambos reclamos fueron planteados por los mandatarios provinciales durante las negociaciones y, de hecho, intentaron impulsarlos de manera autónoma en el Congreso. Allí consiguieron que se sancionara una norma que más tarde fue anulada por el presidente Javier Milei, quien argumentó que esa iniciativa comprometía el objetivo de mantener el superávit fiscal.

Las tensiones por los subsidios y el alcance de las Zonas Frías

Los jefes provinciales también fijaron su atención en el Fondo Fiduciario para Subsidios al Consumo de Gas. Esto se debe a que el proyecto de Presupuesto 2026, remitido por el Gobierno a la Cámara de Diputados en septiembre, escondía detalles sensibles en su letra fina.

En uno de sus puntos, el texto planteaba suprimir la ampliación del régimen de Zonas Frías —vigente desde 2021—, lo que implicaría quitar ese beneficio a más de tres millones de viviendas que en los últimos años recibieron rebajas en sus boletas.

Luis Caputo se suma a las negociaciones por el Presupuesto 2026.

Este recorte impactaría con mayor fuerza en usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, provincias donde los inviernos son moderados y la incorporación al programa había multiplicado notablemente la cantidad de alcanzados.

“Córdoba estaba en Zonas Frías”, ironizó un funcionario de alto rango de la Casa Rosada que participa de las negociaciones presupuestarias cuando se le mencionó el tema. La expectativa del Gobierno es que, con el nuevo esquema de subsidios para electricidad, gas y garrafas previsto para 2026 —presentado el viernes pasado—, esa discusión quede definitivamente saldada.

La coparticipación de CABA

Sin embargo, Vidal no sería el único interlocutor de Caputo. De acuerdo con información a la que accedió Infobae, este martes se desarrollaría una segunda mesa de trabajo entre los equipos técnicos del Ministerio de Economía y los especialistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centrada en la cuestión de la Coparticipación. Además, el jueves está previsto que Santili reciba a Jorge Macri en la Casa Rosada.

Se espera que el ministro de Economía entable conversaciones con distintos gobernadores.

El pasado 11 de noviembre ya se había producido un encuentro entre el jefe de Gobierno porteño y el ministro del Palacio de Hacienda para intentar destrabar la deuda por fondos coparticipables que la Nación mantiene con la Ciudad. Esa reunión fue evaluada como “positiva”.

“El Gobierno porteño pide que la Nación normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026”, resaltaron.

Y añadieron: “Desde agosto, la Nación adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la Coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema. El jefe de Gobierno pidió incluir la cifra adeudada en el proyecto del Presupuesto 2026 para asegurar su continuidad y que se cumpla con lo dispuesto por el máximo tribunal”.