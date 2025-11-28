sábado 29 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de noviembre de 2025 - 20:07
Economía.

Cómo cerró noviembre el mercado cambiario, las acciones y el riesgo país

El mercado financiero cerró noviembre con leves subas en acciones y bonos, estabilidad cambiaria y un riesgo país en descenso.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
Luis Caputo habló en la 31ª Conferencia Industrial.
Economía.

Luis Caputo habló sobre la flotación del dólar en la UIA: ¿Qué dijo?
El dólar cayó por quinto día seguido.
Economía.

El dólar bajó cinco días seguidos y tocó el precio más bajo en 30 días

Acciones: leve suba en el Merval y buen desempeño de los ADR

El índice S&P Merval avanzó un 0,2% y finalizó en 3.026.470 puntos, cerca de su máximo nominal intradiario registrado a comienzos del mes. En Nueva York, donde la operatoria fue reducida por el feriado, los ADR de empresas argentinas mostraron alzas destacadas:

  • Loma Negra: +6,9%

  • Central Puerto: +6,9%

  • Cresud: +6%

El economista Gustavo Ber explicó que “el mayor apetito por riesgo global viene siendo aprovechado por los ADR, que revivieron su dinamismo tras la corrección previa, en un clima donde prevalece el optimismo financiero”.

Bonos y riesgo país

El riesgo país cayó al nivel más bajo en nueve meses y se prepara para perforar la línea de los 600 puntos.
Riesgo pa&iacute;s.

Riesgo país.

Los bonos soberanos en dólares subieron en promedio 0,3%. En consecuencia, el riesgo país calculado por JP Morgan bajó a 648 puntos, tres unidades menos que el día anterior.

Wall Street también cerró en alza

En Estados Unidos, las bolsas tuvieron media jornada de operaciones por el feriado. Aun así, los tres principales índices cerraron con avances:

  • Nasdaq: +0,6%

  • Dow Jones: +0,6%

  • S&P 500: +0,5% (quinto día consecutivo en alza)

El repunte estuvo impulsado por el inicio del “Black Friday” y por una recuperación tras un mes volátil.

Dólar: estabilidad y mayor volumen

En la última semana esta cotización subió 40 pesos o 2,7 por ciento.
D&oacute;lar en Argentina.

Dólar en Argentina.

El dólar mayorista subió apenas 1,50 peso (0,1%) para cerrar en $1.451,50. El Banco Central sostuvo el techo de la banda cambiaria en $1.509,98.

El volumen operado fue de USD 436,3 millones, el doble que el jueves debido a la normalización de operaciones de comercio exterior.

Mateo Busto, del Departamento Comercial de ABC Mercado de Cambios, detalló que la rueda tuvo “un rango muy acotado, con oferta suficiente para atender la demanda”, y que noviembre cerró con una suba mensual del 0,45%.

El dólar al público permaneció estable:

  • Banco Nación: $1.475

  • Promedio bancario: $1.487,59

En el mercado financiero también hubo leves retrocesos:

  • CCL: $1.515,44 (-0,8%)

  • MEP: $1.476,40 (-0,3%)

El dólar blue cayó 5 pesos, a $1.435, y se ubicó como la cotización más baja entre todos los segmentos.

Futuros y reservas

Los futuros del dólar operaron con pequeñas bajas, salvo el contrato de noviembre, que ajustó al alza para emparejarse con el cierre mayorista. El contrato de diciembre —el más operado— terminó en $1.479,50.

Las reservas internacionales del BCRA bajaron USD 1.645 millones, a USD 40.314 millones, principalmente por movimientos técnicos de fin de mes de las entidades financieras.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Luis Caputo habló sobre la flotación del dólar en la UIA: ¿Qué dijo?

El dólar bajó cinco días seguidos y tocó el precio más bajo en 30 días

Una Ferrari de 380 mil dólares volcó en la Ruta de los Siete Lagos en un evento de autos de lujo

Estos son los proyectos para sesiones extraordinarias: presupuesto 2026, dólares de ahorro y penas más duras

Así quedó el saldo negativo de la Tarjeta Sube en noviembre de 2025

Lo que se lee ahora
docentes universitarios lanzan paro nacional por una semana: cuando sera y como afecta a jujuy
Atención.

Docentes universitarios lanzan paro nacional por una semana: cuándo será y cómo afecta a Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Nieve en la Puna. video
Tiempo.

Increíble: cayó nieve en el Norte en medio de la ola de calor que afectó a gran parte de Jujuy

Reunión de padres (imagen ilustrativa con IA)
Sociedad.

Violencia en una escuela de Maimará: discusión entre madres terminó con golpes y denuncia policial

Corte en rutas del norte de Jujuy.
Atención.

Una fuerte tormenta hizo crecer el río en Purmamarca y obligó a cortar la ruta

Imagen ilustrativa (Foto: Poder Judicial)
Justicia.

Monterrico: mató a su hijo de dos meses para vengarse de su ex, y recibió prisión perpetua

Trata express: la red que capta alumnas en colegios de Salta y encendió una alerta en todo el NOA video
Sociedad.

"Trata express": la red que capta alumnas en colegios de Salta y encendió una alerta en todo el NOA

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel