Cómo cerró noviembre el mercado cambiario, las acciones y el riesgo país

El mercado financiero argentino cerró noviembre con una jornada estable en el frente cambiario y con leves avances en acciones y bonos , en línea con el repunte de Wall Street tras el feriado de Acción de Gracias. El dólar oficial se mantuvo sin cambios relevantes y el riesgo país descendió levemente, mientras que los activos argentinos acompañaron el clima global de mayor apetito por riesgo.

El índice S&P Merval avanzó un 0,2% y finalizó en 3.026.470 puntos, cerca de su máximo nominal intradiario registrado a comienzos del mes. En Nueva York, donde la operatoria fue reducida por el feriado, los ADR de empresas argentinas mostraron alzas destacadas:

El economista Gustavo Ber explicó que “el mayor apetito por riesgo global viene siendo aprovechado por los ADR, que revivieron su dinamismo tras la corrección previa, en un clima donde prevalece el optimismo financiero”.

Los bonos soberanos en dólares subieron en promedio 0,3%. En consecuencia, el riesgo país calculado por JP Morgan bajó a 648 puntos , tres unidades menos que el día anterior.

El riesgo país cayó al nivel más bajo en nueve meses y se prepara para perforar la línea de los 600 puntos.

Wall Street también cerró en alza

En Estados Unidos, las bolsas tuvieron media jornada de operaciones por el feriado. Aun así, los tres principales índices cerraron con avances:

Nasdaq: +0,6%

Dow Jones: +0,6%

S&P 500: +0,5% (quinto día consecutivo en alza)

El repunte estuvo impulsado por el inicio del “Black Friday” y por una recuperación tras un mes volátil.

Dólar: estabilidad y mayor volumen

En la última semana esta cotización subió 40 pesos o 2,7 por ciento. Dólar en Argentina.

El dólar mayorista subió apenas 1,50 peso (0,1%) para cerrar en $1.451,50. El Banco Central sostuvo el techo de la banda cambiaria en $1.509,98.

El volumen operado fue de USD 436,3 millones, el doble que el jueves debido a la normalización de operaciones de comercio exterior.

Mateo Busto, del Departamento Comercial de ABC Mercado de Cambios, detalló que la rueda tuvo “un rango muy acotado, con oferta suficiente para atender la demanda”, y que noviembre cerró con una suba mensual del 0,45%.

El dólar al público permaneció estable:

Banco Nación: $1.475

Promedio bancario: $1.487,59

En el mercado financiero también hubo leves retrocesos:

CCL: $1.515,44 (-0,8%)

MEP: $1.476,40 (-0,3%)

El dólar blue cayó 5 pesos, a $1.435, y se ubicó como la cotización más baja entre todos los segmentos.

Futuros y reservas

Los futuros del dólar operaron con pequeñas bajas, salvo el contrato de noviembre, que ajustó al alza para emparejarse con el cierre mayorista. El contrato de diciembre —el más operado— terminó en $1.479,50.

Las reservas internacionales del BCRA bajaron USD 1.645 millones, a USD 40.314 millones, principalmente por movimientos técnicos de fin de mes de las entidades financieras.