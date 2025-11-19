miércoles 19 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de noviembre de 2025 - 12:10
Neuquén.

Una Ferrari de 380 mil dólares volcó en la Ruta de los Siete Lagos en un evento de autos de lujo

Los dos ocupantes fueron trasladados a un sanatorio de Bariloche. Los participantes ya habían sido advertidos y multados por maniobras peligrosas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Volcó una Ferrari de 380 mil dólares en la Ruta de los Siete Lagos durante un evento de autos de lujo.

Volcó una Ferrari de 380 mil dólares en la Ruta de los Siete Lagos durante un evento de autos de lujo.

La edición 2025 del Ferrari Cavalcade Aventura, un encuentro internacional de autos deportivos, fue interrumpida de manera repentina este martes luego de un grave siniestro registrado en la Ruta de los 7 Lagos, el célebre trayecto que conecta Bariloche (Río Negro) con San Martín de los Andes (Neuquén).

Lee además
Accidente en La Quiaca
La Quiaca.

Identificaron a la motociclista que habría provocado un choque fatal en Jujuy
Fin de semana trágico en Jujuy
Policiales.

Fin de semana trágico en Jujuy: choques, dos asesinatos y cuatro personas pierden la vida en las rutas

El incidente ocurrió cuando uno de los vehículos inscritos, una Ferrari Purosangue, avanzaba a gran velocidad por la Ruta 40, perdió estabilidad y terminó volcado a un costado del camino. Testigos del hecho aseguraron que el automóvil circulaba ejecutando maniobras temerarias, con exceso de velocidad y sobrepasos peligrosos.

La edición 2025 debutó con el formato 'Adventure', priorizando el turismo de alta gama y la exploración sobre la exhibición de autos.

Tensión en la ruta y primeras señales de descontrol

La comitiva, compuesta por unos 60 vehículos de lujo, había atraído desde temprano a aficionados y curiosos en pleno centro de Bariloche, donde las unidades fueron exhibidas para el público. Más tarde, los conductores partieron con destino a Villa La Angostura, ocasión que vecinos y visitantes aprovecharon para tomarse fotos junto a las máquinas.

El clima de celebración quedó abruptamente truncado entrada la tarde, cuando uno de los autos superó ampliamente la velocidad permitida y se alejó por su cuenta del resto de la caravana.

El accidente ocurrió instantes después de que un sector de la caravana se distanciara del grupo principal y avanzara a cerca de 200 km/h, de acuerdo con lo informado por Luciana Ortiz Luna, titular de Emergencias y Gestión del Riesgo en Neuquén.

Los dos ocupantes del vehículo accidentado fueron trasladados al Sanatorio de Bariloche con lesiones graves pero fuera de peligro vital.

La funcionaria explicó que el vuelco demandó la intervención urgente de ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que trasladaron a dos ocupantes al Sanatorio de Bariloche. Ambos se encuentran fuera de peligro, aunque presentan heridas de consideración, entre ellas un traumatismo craneal con pérdida momentánea de conciencia y una descompensación cardíaca.

Decisión oficial y final anticipado del evento

Tanto los organizadores como las autoridades neuquinas resolvieron cancelar por completo el Ferrari Cavalcade Aventura 2025. “Una vez que sucedió el vuelco, junto con la Policía dimos la orden que no se moviera ni una sola Ferrari dentro de la provincia, salvo estricto control policial, y los mandamos a Río Negro”, señaló Ortiz Luna en diálogo con colegas de TN.

La funcionaria agregó que desde temprano se había montado un operativo conjunto con fuerzas de seguridad y equipos sanitarios. “Estábamos cubriendo desde la mañana, con la Policía, ambulancias. Habíamos advertido a los conductores que no podían hacer maniobras temerarias, la verdad que se portaron horrible durante toda la competencia. Hubo que sancionarlos, se le labraron multas”, resumió al describir la actitud de los conductores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/clarincom/status/1990993437869621272&partner=&hide_thread=false

“Fue un día muy feo, pudo haber pasado una tragedia”, cerró. Aunque se trataba de una actividad exclusiva, la provincia había brindado apoyo operativo y medidas de prevención, incluyendo desvíos de circulación, presencia de personal policial y equipos médicos desde temprano.

Sin embargo, el incumplimiento reiterado de las reglas viales obligó a una intervención directa de la Secretaría y de la fuerza provincial. Ambos organismos notificaron oficialmente a los responsables del encuentro y ordenaron darlo por terminado, luego de que el desarrollo del evento despertara inquietud y molestia entre residentes, asistentes y curiosos.

Qué es la Ferrari Cavalcade Adventure

Se trata de un selecto convoy conformado por alrededor de 60 vehículos Ferrari que tenía previsto recorrer distintos puntos de la Patagonia entre el 16 y el 24 de noviembre. La travesía reúne a coleccionistas y figuras empresariales de gran poder adquisitivo provenientes de países como Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Austria, Dinamarca, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, España e Italia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/abcdiarioar/status/1990944498910965816&partner=&hide_thread=false

La tarifa que debió abonar cada dupla participante rondó los USD 98.000 e incluía ocho noches de alojamiento en hoteles, la cobertura de todas las comidas, vuelos privados, logística para el traslado de los autos, cruces en embarcaciones, asistencia mecánica, propuestas recreativas y un regalo de edición limitada.

El recorrido tenía como punto de partida y de llegada a la Ciudad de Buenos Aires, e incluía paradas en lugares emblemáticos como el Llao Llao de Bariloche, la Ruta de los Siete Lagos, el glaciar Perito Moreno, el paso por el estrecho de Magallanes y el arribo a Ushuaia.

De cara a 2025, la empresa organizadora, Canossa Events, presentó por primera vez el formato “Adventure”, una propuesta enfocada en experiencias premium y en la aventura turística, dejando en un segundo plano la tradicional muestra de vehículos exclusivos. El trazado había sido pensado para que los asistentes disfruten tanto del manejo como del entorno natural, sin ningún tipo de competencia.

Volcó una Ferrari de 380 mil dólares en la Ruta de los Siete Lagos.
Los dos pasajeros fueron trasladados a un sanatorio de Bariloche.

Los dos pasajeros fueron trasladados a un sanatorio de Bariloche.

Por esa razón, la organización recomendó vehículos aptos para superficies difíciles, entre ellos el Ferrari Purosangue —el mismo que terminó protagonizando el siniestro—, un utilitario deportivo con motor V12 de 6,5 litros y suspensión hidráulica, diseñado para rendir de manera estable en múltiples tipos de suelo. Para asegurar condiciones adecuadas y evitar riesgos en la ruta prevista, se dejó afuera a los autos superdeportivos y a las ediciones especiales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Identificaron a la motociclista que habría provocado un choque fatal en Jujuy

Fin de semana trágico en Jujuy: choques, dos asesinatos y cuatro personas pierden la vida en las rutas

Rutas peligrosas de Jujuy: cuatro muertos en choques durante el fin de semana

La Justicia limitó las visitas de Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria

Rebrote de Covid-19 en Formosa: 341 contagios en una semana y vuelta a medidas preventivas

Lo que se lee ahora
Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Aguinaldo y bono de fin de año.
Atención.

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre
Policial.

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Dictan prisión preventiva a dos acusados por la muerte de Gringo en La Mendieta
Maltrato.

Dictan prisión preventiva a dos acusados por la muerte de "Gringo" en La Mendieta

El Gobierno confirmó el calendario escolar 2026.
Educación.

Cuándo empiezan las clases 2026 en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel