Una Ferrari de 380 mil dólares volcó en la Ruta de los Siete Lagos en un evento de autos de lujo

La edición 2025 del Ferrari Cavalcade Aventura , un encuentro internacional de autos deportivos, fue interrumpida de manera repentina este martes luego de un grave siniestro registrado en la Ruta de los 7 Lagos , el célebre trayecto que conecta Bariloche (Río Negro) con San Martín de los Andes (Neuquén) .

El incidente ocurrió cuando uno de los vehículos inscritos, una Ferrari Purosangue , avanzaba a gran velocidad por la Ruta 40 , perdió estabilidad y terminó volcado a un costado del camino. Testigos del hecho aseguraron que el automóvil circulaba ejecutando maniobras temerarias , con exceso de velocidad y sobrepasos peligrosos.

La comitiva, compuesta por unos 60 vehículos de lujo , había atraído desde temprano a aficionados y curiosos en pleno centro de Bariloche , donde las unidades fueron exhibidas para el público . Más tarde, los conductores partieron con destino a Villa La Angostura , ocasión que vecinos y visitantes aprovecharon para tomarse fotos junto a las máquinas.

La edición 2025 debutó con el formato 'Adventure', priorizando el turismo de alta gama y la exploración sobre la exhibición de autos.

El clima de celebración quedó abruptamente truncado entrada la tarde, cuando uno de los autos superó ampliamente la velocidad permitida y se alejó por su cuenta del resto de la caravana.

El accidente ocurrió instantes después de que un sector de la caravana se distanciara del grupo principal y avanzara a cerca de 200 km/h, de acuerdo con lo informado por Luciana Ortiz Luna, titular de Emergencias y Gestión del Riesgo en Neuquén.

Los dos ocupantes del vehículo accidentado fueron trasladados al Sanatorio de Bariloche con lesiones graves pero fuera de peligro vital.

La funcionaria explicó que el vuelco demandó la intervención urgente de ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que trasladaron a dos ocupantes al Sanatorio de Bariloche. Ambos se encuentran fuera de peligro, aunque presentan heridas de consideración, entre ellas un traumatismo craneal con pérdida momentánea de conciencia y una descompensación cardíaca.

Decisión oficial y final anticipado del evento

Tanto los organizadores como las autoridades neuquinas resolvieron cancelar por completo el Ferrari Cavalcade Aventura 2025. “Una vez que sucedió el vuelco, junto con la Policía dimos la orden que no se moviera ni una sola Ferrari dentro de la provincia, salvo estricto control policial, y los mandamos a Río Negro”, señaló Ortiz Luna en diálogo con colegas de TN.

La funcionaria agregó que desde temprano se había montado un operativo conjunto con fuerzas de seguridad y equipos sanitarios. “Estábamos cubriendo desde la mañana, con la Policía, ambulancias. Habíamos advertido a los conductores que no podían hacer maniobras temerarias, la verdad que se portaron horrible durante toda la competencia. Hubo que sancionarlos, se le labraron multas”, resumió al describir la actitud de los conductores.

VOLCÓ UNA FERRARI EN LOS SIETE LAGOS A MÁS DE 200 KM/H



El auto, parte de una caravana de más de 50 Ferraris en el marco de la Cavalcade Adventure 2025, despistó en Neuquén, volcó y terminó bajo un árbol. Dos hombres, de 66 y 68 años, fueron trasladados a Bariloche con lesiones…

“Fue un día muy feo, pudo haber pasado una tragedia”, cerró. Aunque se trataba de una actividad exclusiva, la provincia había brindado apoyo operativo y medidas de prevención, incluyendo desvíos de circulación, presencia de personal policial y equipos médicos desde temprano.

Sin embargo, el incumplimiento reiterado de las reglas viales obligó a una intervención directa de la Secretaría y de la fuerza provincial. Ambos organismos notificaron oficialmente a los responsables del encuentro y ordenaron darlo por terminado, luego de que el desarrollo del evento despertara inquietud y molestia entre residentes, asistentes y curiosos.

Qué es la Ferrari Cavalcade Adventure

Se trata de un selecto convoy conformado por alrededor de 60 vehículos Ferrari que tenía previsto recorrer distintos puntos de la Patagonia entre el 16 y el 24 de noviembre. La travesía reúne a coleccionistas y figuras empresariales de gran poder adquisitivo provenientes de países como Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Austria, Dinamarca, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, España e Italia.

Ferraris fuera de control: maniobras peligrosas y un vuelco en la Ruta de los Siete Lagos Una caravana de Ferraris que participaba del evento Cavalcade Aventura generó…

La tarifa que debió abonar cada dupla participante rondó los USD 98.000 e incluía ocho noches de alojamiento en hoteles, la cobertura de todas las comidas, vuelos privados, logística para el traslado de los autos, cruces en embarcaciones, asistencia mecánica, propuestas recreativas y un regalo de edición limitada.

El recorrido tenía como punto de partida y de llegada a la Ciudad de Buenos Aires, e incluía paradas en lugares emblemáticos como el Llao Llao de Bariloche, la Ruta de los Siete Lagos, el glaciar Perito Moreno, el paso por el estrecho de Magallanes y el arribo a Ushuaia.

De cara a 2025, la empresa organizadora, Canossa Events, presentó por primera vez el formato “Adventure”, una propuesta enfocada en experiencias premium y en la aventura turística, dejando en un segundo plano la tradicional muestra de vehículos exclusivos. El trazado había sido pensado para que los asistentes disfruten tanto del manejo como del entorno natural, sin ningún tipo de competencia.

Por esa razón, la organización recomendó vehículos aptos para superficies difíciles, entre ellos el Ferrari Purosangue —el mismo que terminó protagonizando el siniestro—, un utilitario deportivo con motor V12 de 6,5 litros y suspensión hidráulica, diseñado para rendir de manera estable en múltiples tipos de suelo. Para asegurar condiciones adecuadas y evitar riesgos en la ruta prevista, se dejó afuera a los autos superdeportivos y a las ediciones especiales.