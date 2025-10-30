jueves 30 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de octubre de 2025 - 15:47
Actividades.

Caravana de autos de alta gama por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy

Una caravana de 28 Ferrari recorre Argentina y Chile en el tour “Passione del Altiplano”, cruzando por el Paso de Jama con paradas y controles en RN52 y RN9.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
image

Una caravana de 28 Ferrari recorre el norte de Argentina y Chile en el exclusivo tour “Passione del Altiplano 2025”, organizado por el Ferrari Club Chile. La travesía combina ingeniería italiana y paisajes de altura del altiplano sudamericano.

Lee además
la justicia ordeno al pami restituir la cobertura total de medicamentos en todo el pais
Salud.

La Justicia ordenó al PAMI restituir la cobertura total de medicamentos en todo el país
La Justicia santacruceña fijó un cronograma preliminar para el debate contra integrantes de la Armada por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que causó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.
Santa Cruz.

ARA San Juan: la Justicia definió una fecha provisoria para el juicio

Entre los modelos presentes se destacan el 12 Cilindri Spider #GrigioFerro, Purosangue, 488 Pista, Roma, F12, 458 y 296 GTB, entre otros. El paso por Jujuy concitó la atención de turistas y fanáticos a la vera de la ruta.

Caravana Ferrari en el Altiplano: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy

Caravana Ferrari en el Altiplano: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy

Paso de Jama: horarios y recomendaciones

Seguridad Vial detalló los tramos y ventanas horarias previstos en la provincia:

  • RN 52: Paso de Jama → Salinas Grandes: 12:30 a 14:30.

  • RN 52: Salinas Grandes → Purmamarca: 16:00 a 17:00.

  • RN 9: Purmamarca → Tilcara (parada en estación de servicio).

  • Tilcara → Hotel Huacalera (check-in).

    Se solicita máxima precaución, respetar velocidades, mantener distancia de frenado y acatar la señalización.

image

Para quienes transiten la RN 52 y la RN 9, recomiendan evitar detenciones sobre calzada, no invadir banquina para fotografiar y planificar el viaje con tiempo. Habrá personal en ruta para ordenar el tránsito y priorizar la seguridad.

El recorrido del tour comenzó el miércoles 29 de octubre en Calama (Chile), cruza por Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza, y finalizará el 6 de noviembre en Santiago. La organización compartirá actualizaciones en @ferrari_club_chile.

Caravana Ferrari

Caravana Ferrari en el Altiplano por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy

El evento busca poner en valor los paisajes de altura y promover el turismo de ruta con una logística cuidada. Desde el sector público y privado remarcan que la prioridad es convivir con la circulación habitual y minimizar demoras en corredores clave de la región.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Justicia ordenó al PAMI restituir la cobertura total de medicamentos en todo el país

ARA San Juan: la Justicia definió una fecha provisoria para el juicio

Cómo cerró el dolar este jueves 30 de octubre

Alberto Fernández al borde del juicio oral por violencia de género contra Fabiola Yañez

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, jueves 30 de octubre

Lo que se lee ahora
El crimen tuvo lugar en Yacuiba, Bolivia.
Dolor.

Asesinaron a un ingeniero egresado de la UNJu en Bolivia

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El crimen tuvo lugar en Yacuiba, Bolivia.
Dolor.

Asesinaron a un ingeniero egresado de la UNJu en Bolivia

La lluvia de arroz mandó al novio directo a la guardia en Lomas de Zamora.
Redes sociales.

Viral: la lluvia de arroz en un casamiento terminó con el novio en un hospital de Lomas de Zamora

Avenisa Savio - Imagen alusiva
Policiales.

Persecución de película en Jujuy: robó celulares, se fugó en un colectivo y lo detuvieron

La ciencia del sueño explica que los sueños de infidelidad reflejan emociones, miedos e inseguridades personales.
Sociedad.

La ciencia reveló qué significa soñar que tu pareja te engaña

Imagen ilustrativa. 
EJESA.

Este jueves habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel