Caravana de autos de alta gama por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy

Una caravana de 28 Ferrari recorre el norte de Argentina y Chile en el exclusivo tour “Passione del Altiplano 2025”, organizado por el Ferrari Club Chile. La travesía combina ingeniería italiana y paisajes de altura del altiplano sudamericano.
Entre los modelos presentes se destacan el 12 Cilindri Spider #GrigioFerro, Purosangue, 488 Pista, Roma, F12, 458 y 296 GTB, entre otros. El paso por Jujuy concitó la atención de turistas y fanáticos a la vera de la ruta.
Caravana Ferrari en el Altiplano: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy
Paso de Jama: horarios y recomendaciones
Seguridad Vial detalló los tramos y ventanas horarias previstos en la provincia:
RN 52:Paso de Jama → Salinas Grandes: 12:30 a 14:30.
RN 52:Salinas Grandes → Purmamarca: 16:00 a 17:00.
RN 9: Purmamarca → Tilcara (parada en estación de servicio).
Tilcara → Hotel Huacalera (check-in).
Se solicita máxima precaución, respetar velocidades, mantener distancia de frenado y acatar la señalización.
Para quienes transiten la RN 52 y la RN 9, recomiendan evitar detenciones sobre calzada, no invadir banquina para fotografiar y planificar el viaje con tiempo. Habrá personal en ruta para ordenar el tránsito y priorizar la seguridad.
El recorrido del tour comenzó el miércoles 29 de octubre en Calama (Chile), cruza por Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza, y finalizará el 6 de noviembre en Santiago. La organización compartirá actualizaciones en @ferrari_club_chile.
El evento busca poner en valor los paisajes de altura y promover el turismo de ruta con una logística cuidada. Desde el sector público y privado remarcan que la prioridad es convivir con la circulación habitual y minimizar demoras en corredores clave de la región.