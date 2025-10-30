Caravana de autos de alta gama por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy

Una caravana de 28 Ferrari recorre el norte de Argentina y Chile en el exclusivo tour “Passione del Altiplano 2025”, organizado por el Ferrari Club Chile. La travesía combina ingeniería italiana y paisajes de altura del altiplano sudamericano.

Entre los modelos presentes se destacan el 12 Cilindri Spider #GrigioFerro, Purosangue, 488 Pista, Roma, F12, 458 y 296 GTB, entre otros. El paso por Jujuy concitó la atención de turistas y fanáticos a la vera de la ruta.

Caravana Ferrari en el Altiplano: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy Caravana Ferrari en el Altiplano: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy Paso de Jama: horarios y recomendaciones Seguridad Vial detalló los tramos y ventanas horarias previstos en la provincia:

RN 52: Paso de Jama → Salinas Grandes : 12:30 a 14:30 .

RN 52: Salinas Grandes → Purmamarca : 16:00 a 17:00 .

RN 9: Purmamarca → Tilcara (parada en estación de servicio).

Tilcara → Hotel Huacalera (check-in). Se solicita máxima precaución, respetar velocidades, mantener distancia de frenado y acatar la señalización. image Para quienes transiten la RN 52 y la RN 9, recomiendan evitar detenciones sobre calzada, no invadir banquina para fotografiar y planificar el viaje con tiempo. Habrá personal en ruta para ordenar el tránsito y priorizar la seguridad.

El recorrido del tour comenzó el miércoles 29 de octubre en Calama (Chile), cruza por Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza, y finalizará el 6 de noviembre en Santiago. La organización compartirá actualizaciones en @ferrari_club_chile. Caravana Ferrari Caravana Ferrari en el Altiplano por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy El evento busca poner en valor los paisajes de altura y promover el turismo de ruta con una logística cuidada. Desde el sector público y privado remarcan que la prioridad es convivir con la circulación habitual y minimizar demoras en corredores clave de la región. image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.