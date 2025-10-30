jueves 30 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de octubre de 2025 - 09:59
Imperdibles.

Las leyendas más escalofriantes de Jujuy: historias que siguen vivas en las noches

Relatos de estudiantes, monjas y almas que aún vagan por las calles jujeñas. Jorge Vilte, guía de turismo, rescata los mitos más antiguos que resisten al olvido.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Cementerio del Salvador (imagen generada con IA)

Cementerio del Salvador (imagen generada con IA)

Entre los cerros y los adoquines del casco histórico, Jujuy guarda historias que se niegan a morir. En cada esquina, en los patios de las escuelas centenarias y en los pasillos de los edificios antiguos, todavía se oyen murmullos que pertenecen a otra época.

Lee además
Examen de ingreso a 1er año (imagen ilustrativa).
Educación.

Este viernes se rinde la instancia evaluativa para el ingreso a primer año
suben los precios de los colectivos de media distancia en jujuy
Transporte.

Suben los precios de los colectivos de media distancia en Jujuy

El guía de turismo Jorge Vilte recordó ese lado misterioso de San Salvador de Jujuy. “Hay mitos que vienen de los siglos XVI y XVII, y lamentablemente se están perdiendo. Queremos que sigan presentes”, explicó.

Vilte recopila testimonios, anécdotas y relatos que se transmiten hace generaciones. Muchos de ellos ocurren en lugares emblemáticos del centro, donde el pasado colonial y religioso dejó su huella.

“Los empleados aseguran que en los cursos de abajo se siente la presencia de un muchacho. Dicen que fue un estudiante de otra época, cuya alma quedó esperando una nota que nunca llegó”, relató Vilte.

Un relato similar se repite en la Escuela Normal Juan Ignacio Gorriti, donde los alumnos hablan de un joven que murió antes de recibir la calificación que esperaba. “Dicen que su espíritu sigue aguardando esa nota pendiente”, añadió el guía.

Apariciones en los baños y pasillos

Otra de las historias más conocidas sucede en el baño de mujeres del Colegio Nacional N°1. Allí, varias alumnas afirmaron ver a una chica que se peina frente al espejo. “Se arregla el cabello, se maquilla y, cuando alguien se da vuelta, ya no está”, explicó Vilte.

Colegio Nacional
Colegio Nacional (imagen generada con IA)

Colegio Nacional (imagen generada con IA)

También abundan los relatos de monjas y sacerdotes que aparecen y desaparecen, caminando por los pasillos o en dirección al cementerio de El Salvador. Algunos vecinos aseguran que los vieron de noche, sin cruzar palabra, con el mismo hábito que usaban hace décadas.

El alma de Silvia Tejerina y la misteriosa Almita Sibila

En el cementerio El Salvador, uno de los puntos más visitados por los curiosos, se encuentra la tumba de Almita Silvia Tejerina, un caso que sigue provocando escalofríos. “Aparece al mediodía de su aniversario, como si buscara recordar su propia fecha”, señaló Vilte.

Otra figura venerada es Almita Sibila, una joven cuya muerte trágica dio origen a una leyenda de devoción popular. Se dice que protege a quienes la visitan y que, en algunas noches, su silueta se deja ver entre las cruces.

“Crecimos como ciudad, pero los espíritus siguen estando presentes”, expresó Vilte. Cada año, especialmente en fechas cercanas al Día de los Fieles Difuntos, los recorridos nocturnos y las visitas guiadas a lugares históricos recuperan estos relatos que forman parte del patrimonio cultural jujeño.

Entre luces, sombras y susurros, las leyendas mantienen viva una tradición oral que conecta el presente con los miedos y creencias del pasado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este viernes se rinde la instancia evaluativa para el ingreso a primer año

Suben los precios de los colectivos de media distancia en Jujuy

Ofrendas, chicha y coronas: el Mercado Central rinde homenaje a las tradiciones jujeñas

Hoy empieza la Feria de Flores y Ofrendas por el Día de los Fieles Difuntos

SUBE amplió Atributo a Bordo en dos ciudades de Jujuy: cómo funciona

Lo que se lee ahora
Ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos. video
Jujuy.

Hoy empieza la Feria de Flores y Ofrendas por el Día de los Fieles Difuntos

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El crimen tuvo lugar en Yacuiba, Bolivia.
Dolor.

Asesinaron a un ingeniero egresado de la UNJu en Bolivia

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo en noviembre 2025

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en noviembre 2025

La lluvia de arroz mandó al novio directo a la guardia en Lomas de Zamora.
Redes sociales.

Viral: la lluvia de arroz en un casamiento terminó con el novio en un hospital de Lomas de Zamora

Profanaron una capilla: pisaron hostias, rompieron el sagrario y se robaron el vino de misa.
Córdoba.

Vandalizaron una capilla: destrozaron el sagrario, pisotearon las hostias y se robaron el vino

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel