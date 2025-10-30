jueves 30 de octubre de 2025

30 de octubre de 2025 - 15:46
Cuánto salen las flores para el Dia de Todos los Santos y Fieles Difuntos

Vendedoras del Paseo de las Flores confirman alta demanda y precios sin subas, con fuerte ingreso de flores desde Bolivia.

Por  Maria Eugenia Burgos
En Jujuy, el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre) movilizan a miles de familias. La tradición marca el momento donde la Iglesia Católica celebrará el 1° de noviembre el Día de Todos los Santos conocidos y desconocidos, que participan de la santidad de Dios, como también la llegada del día de los Fieles Difuntos con la visita a los cementerios llevando flores o coronas y adornar la mesa en casa con arreglos naturales para recordar a quienes ya no están.

Son fechas donde la venta de flores y arreglos cobra un lugar preponderante en las actividades tradicionales de nuestra cultura, por lo que canal 4 y Todojujuy recorrió diversos puestos del Paseo de las Flores para conocer los precios de los diversos arreglos.

En los puestos del Paseo de las Flores, la consulta más repetida es por ramos preparados y coronas. En cuanto a los ramos, estos pueden armarse con diversas flores naturales o artificiales; mientras las coronas varia en su material, sean de tela o de platico.

Sumado a la variedad que año tras año se ofrece en el Paseo, esta vez juega un lugar de importancia las flores importadas; Entran muchos productos de Bolivia”, contó una vendedora, y señaló que la mayor oferta ayudó a sostener los precios de cara a estas fechas de alta demanda.

Flores de Bolivia: más oferta, tamaños grandes y precios contenidos

Según las feriantes, “los precios se mantienen, no subió nada, porque está entrando mucha flor de Bolivia. Las flores que llegan de Bolivia son más grandes y llegan con precios bajos a mayorista”. Con esa disponibilidad, se cubren pedidos para cementerios, Iglesias y para mesas familiares.

Referencias de precios:

  • Ramos surtidos pequeños: $2.000

  • Ramos preparados: entre $5.000 y $12.000

  • Rosas (unidad): $2.000

  • Azucenas, gladiolos y lirios de Bolivia (unidad): $2.000

  • Azucenas, gladiolos y lirios locales (unidad): $1.000

  • Coronas de tela o plástico: $2.000 a $5.000

  • Ramos de flores de tela: $3.000 a $5.000

Para quienes arman mesas con flores naturales, recomiendan combinar variedades (gladiolos, lirios, azucenas y rosas) e hidratar los tallos para que se conserven durante ambas jornadas. Los ramos preparados facilitan el armado rápido antes de las visitas.

Coronas y ramos de flores de tela

Las coronas y ramos de tela son una alternativa para quienes buscan durabilidad o tienen exposición al sol por varias horas. En todos los casos, sugieren comprar temprano para conseguir mejores opciones y evitar filas.

Desde el Paseo de las Flores confirmaron que el domingo abrirán todo el día, con reposición permanente para acompañar la tradición. También piden respetar los accesos a los cementerios, manteniendo los espacios limpios.

